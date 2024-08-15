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Кто выиграл титул НБА, MVP, золото Олимпиады, MVP финала НБА: лучшие игроки в истории, топ, рейтинг

Совсем не омерзительная восьмёрка. Те, кто выиграл титул НБА, MVP, MVP финала и золото ОИ
Андрей Антсон
Кто выиграл титул НБА, MVP, MVP финала и золото
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Игры в Париже подарили нам ещё одного члена эксклюзивного клуба баскетболистов.

В баскетболе существует множество различных топов, рейтингов и статистик. Их настолько много, что это часто становится предметом шуток: мол, кто же в февральский будний день смог набрать 25 очков, реализовав две трёшки из трёх и оформив два фола. Но сегодня мы хотим рассказать вам о настоящем элитном списке легенд игры — тех, кто за свою карьеру выиграл титул НБА, MVP регулярного сезона, MVP финала и золото Олимпиады. В этом эксклюзивном клубе появился ещё один человек после Игр в Париже.

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Фото: Robert Beck/Getty Images

Думаю, никто не сомневался в наличии этого персонажа здесь. Он открыл этот клуб в 1991 году, когда выиграл своё первое чемпионство НБА. Не забываем и о том, что он завоевал своё первое олимпийское золото уже в 1984 году, ещё будучи студентом. Затем он повторил свой успех в составе «Дрим-тим» в 1992 году. Всего на счету Майкла Джордана шесть титулов НБА, шесть наград MVP финала и пять статуэток MVP регулярного сезона, хотя он заслуживал даже больше.

Мэджик Джонсон

Мэджик Джонсон

Мэджик Джонсон

Фото: Focus on Sport via Getty Images

Вторым участником клуба стал Мэджик Джонсон, завоевавший своё первое и единственное олимпийское золото в том же 1992-м. Напомним, годом ранее он объявил, что заразился ВИЧ, и завершил карьеру в спорте. Но затем за него проголосовали болельщики, чтобы он сыграл в Матче всех звёзд, а потом он получил вызов в сборную США. Было много споров на этот счёт, но всё обошлось, и это стало очень трогательным моментом. Радует, что Мэджик всё-таки смог получить своё золото.

А остальные его регалии вы все знаете — пять чемпионств, три MVP финала (причём первую награду он получил уже в своём дебютном сезоне) и три MVP регулярного сезона.

Ларри Бёрд

Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон

Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон

Фото: Tom Herde/Getty Images

Одновременно с Мэджиком в клуб попал Ларри Бёрд. Они всю карьеру были связаны друг с другом! Легендарный усач из «Бостона» поехал в Барселону, чтобы сыграть последнюю главу своей карьеры, которую завершил сразу же после выигрыша памятного золота.

Ларри также является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным обладателем MVP регулярного сезона и двукратным MVP финала. Да, в 1981 году статуэтку забрал Седрик Максвелл, а не Бёрд.

Шакил О’Нил

Шакил О’Нил

Шакил О’Нил

Фото: John Biever /Sports Illustrated/Getty Images

Следующего члена клуба пришлось ждать целых восемь лет. Им стал Шакил О’Нил. Он начал с золотой медали на Играх 1996 года. Он мог попасть ещё в «Дрим-тим» 1992 года, но ему предпочли Кристиана Леттнера. В Атланте Шаку приходилось делить минуты с Хакимом Оладжьювоном и Дэвидом Робинсоном, из-за чего О'Нил получал ограниченное время на паркете. Он был этим очень недоволен и затем завершил свою международную карьеру.

В эксклюзивный клуб он вступил по итогам сезона-1999/2000, когда выиграл награду MVP, свой первый титул НБА и MVP финала. Затем он выиграет ещё три чемпионства и два MVP финала.

Коби Брайант

Коби Брайант

Коби Брайант

Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

Пятым членом клуба стал Коби Брайант; все галочки он поставил летом 2009 года. В начале 2000-х он выиграл три титула с Шакилом, но ни разу не удостаивался чести быть названым MVP финала. Этого он ждал как раз до 2009 года, когда выиграл уже своё четвёртое чемпионство. В 2010 году он повторит свой успех.

MVP регулярного сезона Коби взял по итогам сезона-2007/2008, после чего на пекинской Олимпиаде выиграл своё первое золото в составе The Redeem Team. Через четыре года в Лондоне Брайант снова будет на вершине пьедестала.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс на награждении титула НБА по итогам сезона-2011/2012

Леброн Джеймс на награждении титула НБА по итогам сезона-2011/2012

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Через три года после Коби членом элитарного клуба стал Леброн Джеймс, когда выиграл своё первое долгожданное чемпионство и получил награду MVP финала. К тому моменту он уже трижды становился самым ценным игроком регулярного сезона.

У Джеймса был шанс завоевать золото Олимпийских игр ещё в 2004 году, но та сборная стала одной из самых провальных в истории национальной команды США, проиграв в полуфинале Аргентине. Леброн отдал должок в 2008 и 2012 годах, а теперь ещё и в 2024 году.

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант на ОИ-2024

Кевин Дюрант на ОИ-2024

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Седьмым в списке эксклюзивного клуба стал Кевин Дюрант. Он добился этого в 2017 году, когда в первый же сезон после перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» выиграл чемпионство НБА и получил MVP финала.

Что касается MVP регулярного сезона, то Дюрант становился им лишь однажды — по итогам сезона-2013/2014. А вот с Олимпиадой у Кевина славная история — четыре золота, что является рекордом для сборной США. Он не пропускал Игры с 2012 года и каждый раз выглядел великолепно и побеждал.

Стефен Карри

Стефен Карри с золотой медалью ОИ-2024

Стефен Карри с золотой медалью ОИ-2024

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Теперь мы подошли к последнему на данный момент участнику «великолепной восьмёрки». Стефен Карри в Париже впервые принял участие в Олимпиаде и стал одним из главных героев, особенно в полуфинале и финале.

Вообще, с Олимпийскими играми у Стефа как-то не складывалось. В 2012 году он не прошёл по уровню, в 2016 предпочёл отдохнуть после очередного финального забега, а на Игры в Токио Карри решил не ехать, чтобы заботиться о своём здоровье. При этом разыгрывающий имеет на своём счету немало выступлений за «звёздно-полосатых» на разных турнирах и является двукратным чемпионом мира.

Были проблемы у Карри и с наградой MVP финала. Ему удалось её получить лишь с четвёртой попытки, в 2022 году. Но лучше поздно, чем никогда!

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