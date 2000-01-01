Чем занимались дети баскетболистов США, пока их отцы выступали на ОИ-2024. Видео

Чем занимались дети баскетболистов США, пока их отцы выступали на ОИ-2024

Малыши, чьи родители попали в олимпийскую сборную США, не сидели на месте и развлекались как могли. Возможно, так они готовились к Олимпиаде-2044. 100% милоты в одном видео.