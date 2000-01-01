Никола Йокич принял необычный подарок от болельщицы
Дружелюбный баскетболист Никола Йокич не упустил интересный подарок, который фанатка протянула ему из толпы. Ранее серба шумно встретили в родной стране, куда он приехал с бронзой Олимпийских игр. Что же ему подарили?
Никола Йокич принял необычный подарок от болельщицы. Видео
Читайте также
Дети баскетболистов США во время ОИ-2024
Звезда WNBA эффектно попала с центра площадки
Йокич отметил бронзу ОИ с фанатами в баре. Видео
«Макдоналдс» может убрать соус карри из-за Карри
Леброн эффектно станцевал около клуба в Париже
Сербы шумно отметили бронзу ОИ в автобусе. Видео
Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории ОИ!
Разница в росте между Дюрантом и гимнасткой Ли
7 игроков по количеству сезонов в Единой лиге ВТБ
Бронни Джеймс поиграл в баскетбол с топами НБА
Баскетболистка выдала красивый финт. Видео
ФИБА измерила рост Вембаньямы в багетах. Фото
Топы Единой лиги ВТБ сыграли в необычных условиях
Коби и Уэйд — авторы уникального достижения в НБА
Кто самый высокий и низкий баскетболист ОИ-2024?
Невероятный мурал со звёздами женского баскетбола