Никола Йокич принял необычный подарок от болельщицы. Видео

Никола Йокич принял необычный подарок от болельщицы

Дружелюбный баскетболист Никола Йокич не упустил интересный подарок, который фанатка протянула ему из толпы. Ранее серба шумно встретили в родной стране, куда он приехал с бронзой Олимпийских игр. Что же ему подарили?