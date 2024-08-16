Золотая медаль в кармане, но что дальше? Каким будет новый контракт Стефена Карри в НБА

Стефен Карри, наконец-то дополнивший свою блестящую коллекцию золотой медалью Олимпийских игр, теперь задаётся вопросом и ломает голову над тем, что же дальше? В свои 36 лет выдающийся разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» покорил почти все возможные вершины, о которых может мечтать баскетболист. Но какие перспективы манят его в будущем в НБА?

Контракт Стефена Карри с «Уорриорз» остаётся в силе до завершения сезона-2025/2026 и содержит поистине астрономические цифры: $ 55,76 млн за сезон-2024/2025 и $ 59,6 млн за следующий. Однако это далеко не предел его возможностей. Согласно информации от известного инсайдера The Athletic Энтони Слэйтера, Карри способен расширить границы своего контракта ещё на год за $ 62,6 млн. Остаётся лишь один вопрос: решится ли он на этот ход.

Стефен всегда выражал стремление завершить карьеру в «Голден Стэйт», и клуб, в свою очередь, заинтересован в сохранении своего неподражаемого символа. Однако если Карри действительно решит взять паузу и отдохнуть перед новыми переговорами, это может стать шокирующим поворотом для всех, кто следит за его карьерой. Безусловно, «Уорриорз» готовы приложить значительные усилия, чтобы удержать его, но насколько они готовы радикально укрепить команду вокруг него? Весьма любопытный вопрос.

Статистика Стефена Карри в сезоне-2023/2024 НБА и на ОИ-2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

В это межсезонье калифорнийский клуб не совершил громких трансферов, однако скромные улучшения всё же проклюнулись. Вопрос заключается в том, будет ли этого арсенала достаточно для возвращения в плей-офф и борьбы за очередной чемпионский титул. Карри по-прежнему остаётся самым ценным игроком, и его присутствие на площадке всегда дарит надежду на победу.

Пока Стефен предаётся заслуженному отдыху и размышлениям о своём будущем, у «Уорриорз» есть время на разработку нестандартной стратегии. Им предстоит найти способы усиления команды и обеспечить Карри возможность завершить карьеру на высокой ноте. Ведь удержать сияющую звезду — это одно, а создать для неё идеальные условия для победы — совсем другое.