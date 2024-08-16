Уникальный Андрей Кириленко: сборник всех 5х5 матчей россиянина в НБА

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Мы уже ознакомились, возможно, с лучшим матчем Андрея Кириленко в НБА, но мировой публике он запомнился не этим, а своими уникальными статистическими достижениями. Речь идёт о так называемом five-by-five, или 5x5, когда игрок за матч набирает минимум пять очков, подборов, ассистов, перехватов и блок-шотов.

Всего в истории лиги это случалось 22 раза. И Андрей ответственен за три таких случая! Первый раз это произошло в далёком 1978 году, когда Джордж Джонсон из «Нью-Джерси Нетс» набрал 15 очков, 18 подборов, пять ассистов, пять перехватов и семь блок-шотов. Больше всего 5x5 оформил Хаким Оладжьювон (6), а на втором месте — Кириленко!

Матч с «Хьюстон Рокетс» 3 декабря 2003 года: 19 очков, 5 подборов, 7 ассистов, 8 перехватов и 5 блок-шотов

Андрей Кириленко в 2003 году Фото: Greg Nelson/Getty Images

Мы уже писали, как в сезоне-2003/2004 Кириленко стал лидером «Юты Джаз» после ухода таких легенд, как Карл Мэлоун и Джон Стоктон. Несмотря на то что Андрею было всего 22 года, он усиленно вёл свою команду к плей-офф, но в концовке сезона чуть-чуть не хватило.

Неудивительно, что именно в тот период Андрею удалось выдать такой матч. В составе «Хьюстона» в тот день играли Яо Мин, Стив Фрэнсис и Каттино Мобли — приличная команда, которая впоследствии вышла в плей-офф, но уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде.

Невероятных усилий Кириленко не хватило для победы — техасцы переиграли «Джаз» со счётом 107:100. Партнёры подвели!

Матч с «Нью-Йорк Никс» 10 декабря 2003 года: 10 очков, 12 подборов, 6 ассистов, 6 перехватов и 5 блок-шотов

Андрей Кириленко в 2004 году Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Следующий 5x5 Кириленко оформил через неделю (!) после первого. Таких коротких перерывов не было ни у одного игрока в истории five-by-five. В каком огне был Андрей в декабре 2003-го!

«Никс» были середняками лиги; за них тогда играли Дикембе Мутомбо, Кит Ван Хорн и Антонио Макдайесс, но Стефан Марбэри ещё не успел тогда перейти в команду. Однако самое главное — усилия Кириленко не прошли даром, и «Юта» оформила уверенную победу со счётом 95:73. Настоящий оборонительный мастер-класс!

Матч с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 января 2006 года: 14 очков, 8 подборов, 9 ассистов, 6 перехватов, 7 блок-шотов

Андрей Кириленко и Коби Брайант Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

В течение 2000-х «Юта» потихоньку усиливала состав, и Кириленко перестал быть главной опцией в атаке команды. Однако он продолжал приносить огромную пользу, сосредоточившись на движении мяча и оборонительной работе. Отличным примером является матч с «Лос-Анджелес Лейкерс», потерявшим на время свой высокий статус после ухода Шакила О'Нила.

Видео можно посмотреть на канале memoismoney в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К сожалению, в матче не принимал участия Коби Брайант, который пытался в одиночку затащить «озёрников» хоть куда-то. Эта игра стала лишь одной из двух, которую Мамба пропустил в том сезоне. Обидно!

Обидно потому, что здесь Кириленко не просто оформил третий 5x5 в карьере, а стал первым и до сих пор единственным игроком, кто показал 5x6! Никому в истории этого не удавалось. И «Юта» забрала победу со счётом 90:80.

Виктор Вембаньяма Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Казалось, что с увеличением темпа игры в НБА мы будем видеть 5x5 всё чаще. Но после игры Кириленко с «Лейкерс» в 2006 году это случалось лишь пять раз. Редкое достижение покорилось Николя Батюму, Дрэймонду Грину, Энтони Дэвису, Юсуфу Нуркичу и Виктору Вембаньяме. Да, молодой и звёздный француз кажется главным претендентом на то, чтобы перегнать Кириленко в рейтинге five-by-five. Посмотрим, удастся ли ему это сделать, но в любом случае Андрей навсегда останется в истории мирового баскетбола.