«Финикс» пошутил над «Майами», но ошибся, подставив себя
Команды перебросились колкими мемами в социальных сетях. «Финикс» решил пошутить над соперниками по лиге, но, чтобы ответить им, «Майами» выбрал исключительно язык фактов.
Неудачный мем
«Финикс Санз» опубликовал на своей странице мем, подшутив над тем, что на матчи «Майами» никто не приходит, но они не растерялись и опубликовали интересную статистику.
Первые с конца
Баскетбольная команда репостнула этот мем к себе и опубликовала статистику, согласно которой «Финикс» находится на последнем месте по посещаемости матчей в лиге. В то время как «Майами» — на четвёртой строчке.
«Финикс» пошутил над «Майами», но ошибся, подставив себя
Читайте также
Никола Йокич принял от фанатки необычный подарок
Дети баскетболистов США во время ОИ-2024
Звезда WNBA эффектно попала с центра площадки
Йокич отметил бронзу ОИ с фанатами в баре. Видео
«Макдоналдс» может убрать соус карри из-за Карри
Леброн эффектно станцевал около клуба в Париже
Сербы шумно отметили бронзу ОИ в автобусе. Видео
Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории ОИ!
Разница в росте между Дюрантом и гимнасткой Ли
7 игроков по количеству сезонов в Единой лиге ВТБ
Бронни Джеймс поиграл в баскетбол с топами НБА
Баскетболистка выдала красивый финт. Видео
ФИБА измерила рост Вембаньямы в багетах. Фото
Топы Единой лиги ВТБ сыграли в необычных условиях
Коби и Уэйд — авторы уникального достижения в НБА
Кто самый высокий и низкий баскетболист ОИ-2024?