Лучшие легионеры «Зенита» в истории Единой лиги. Эртель, Мики или Бэрон?

В истории каждого клуба Единой лиги ВТБ есть свои легендарные личности. Сегодня мы вспомним о легионерах, которые особенно запомнились фанатам санкт-петербургского «Зенита». Хотя команда с берегов Невы завоевала титул чемпиона Единой лиги только один раз — в 2022 году, в её истории было немало ярких и талантливых игроков.
«Чемпионат» предлагает вспомнить лучших иностранных игроков «Зенита» в истории Единой лиги. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Томас Эртель
35-летний разыгрывающий успел поиграть за АСВЕЛ, «Басконию», «Анадолу Эфес», «Барселону» и «Реал» Мадрид перед тем, как перебрался в клуб из Санкт-Петербурга. Эртель уже давно всем доказал, что является кудесником оранжевого мяча. Француз умело руководит игрой «Зенита» и может выполнить передачу любого уровня сложности. К тому же именитый баскетболист умеет и сам находить момент для броска. В сезоне-2023/2024 Томас в среднем набирал 13,8 очка, 2,4 подбора и 7,5 передачи.
Кевин Пангос
Начинал карьеру разыгрывающий в испанской «Гран Канарии», затем перешёл в литовский «Жальгирис», в составе которого завоевал два титула чемпиона Литвы и впервые за 20 лет вышел с клубом в «Финал четырёх» Евролиги. Такой успех привлёк внимание «Барселоны», где Пангос и провёл два следующих сезона. В «Зенит» Кевин перешёл в июле 2020 года. В сезоне-2020/2021 канадец набирал в среднем 12,5 очка, 1,9 подбора и 6,8 передачи. Пангос провёл лучший статистический год в клубе с берегов Невы, а после этого решил попробовать свои силы в НБА. Разыгрывающий оказался в «Кливленде», где практически не появлялся на паркете и выглядел блёклой тенью себя.
Билли Бэрон
33-летний атакующий защитник является одним из главных творцов чемпионства «Зенита» в 2022 году. Бэрон не был выбран на драфте НБА, поэтому начинал свою профессиональную карьеру в Европе. Поиграв в Литве, Бельгии, Испании, Турции и Сербии, Билли в 2020-м перешёл в клуб из Санкт-Петербурга, где и провёл два года. Американец с ходу влился в коллектив, став одним из лучших специалистов по трёхочковым броскам в команде. В чемпионском сезоне-2021/2022 Бэрон набирал в среднем 14,1 очка, 1,5 подбора и 2,3 передачи. В свою очередь, он демонстрировал крышесносные показатели эффективности по части бросков: 51,6% — «двушек» и 44,9% — «трёшек».
Трент Фрейзер
Разыгрывающий начинал профессиональную карьеру в сербском ФМП, но, даже не доиграв сезон-2022/2023 до конца, перебрался в «Зенит», где и выступает по сей день. Фрейзер недавно продлил контракт с командой до 2027 года, исходя из этого, сразу видно, как клуб доверяет игроку, который в прошедшем сезоне Единой лиги в среднем набирал 14,7 очка, 1,8 подбора и 4,2 передачи. Трент умело управляет игрой в отсутствии на паркете Томаса Эртеля, а также в атаке умеет всё: пройти в «краску», бросить двухочковый или трёхочковый или обыграть любого соперника на своём пути.
Кайл Курич
Гражданин США и Словакии попал в «Зенит» в сезоне-2017/2018, сразу получив статус одного из лучших игроков того состава. До переезда с Санкт-Петербург Курич играл за испанские «Эстудиантес» и «Гран Канарию». В своём первом сезоне за сине-бело-голубых атакующий защитник в среднем набирал 16,4 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи. Кайл проявил себя как великолепный снайпер и отправился в стан одного из лидеров Евролиги — каталонскую «Барселону», где играл на протяжении пяти лет. Однако в сезоне-2023/2024 Курич вновь вернулся в «Зенит». Хоть чемпионства с клубом игроку и не удалось добиться, зато защитник взял две бронзы с командой.
Джордан Мики
Тяжёлый форвард поиграл в НБА за «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», но закрепиться в составе каждой из команд не получилось, поэтому Джордан решил отправиться за океан, перебравшись в подмосковные «Химки». Американский баскетболист стал одним из лучших игроков в составе наряду с Алексеем Шведом, Янисом Тиммой и Энтони Гиллом. «Химки» завоевали серебро в 2019 году, а в 2020-м Мики оказался в мадридском «Реале». В одном из европейских грандов он получал меньшее количество минут и так не выделялся, поэтому было принято решение о возвращении в Единую лигу. Сезон-2020/2021 форвард снова провёл в «Химках», а уже после этого оказался в «Зените». В клубе из Санкт-Петербурга Мики в среднем набирал 13,3 очка, 4,7 подбора и 1,7 передачи, принеся команде первое чемпионство Единой лиги в истории.
Алекс Пойтресс
В сезоне-2024/2025 за «Зенит» будет играть Пойтресс. Тот самый форвард, который выступал за клуб в период с 2020 по 2022 год. Алекс стал важнейшей частью чемпионского состава, внося свой вклад как в обороне, так и в нападении. Американец в сезоне-2023/2024 в среднем набирал 12,8 очка, 5,4 подбора и 1,7 передачи. Последние два года Пойтресс провёл в израильском «Маккаби» и итальянском «Милане», но возможность поработать с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем стала одним из основных факторов возвращения в «Зенит».
Матеуш Понитка
Ещё один из немногих иностранцев, кому удалось стать капитаном в «Зените». Польский баскетболист начинал свою карьеру на родине, а затем побывал в Бельгии, Турции и Испании перед тем, как перешёл в «Локомотив-Кубань». В клубе из Краснодара форвард провёл один сезон, а уже затем оказался в «Зените». Понитка выделялся прежде всего своей самоотдачей на паркете и умением делать разницу на обеих сторонах площадки. В сезоне-2020/2021 Матеуш в среднем набирал 8,6 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи, реализуя при этом 64,9% двухочковых попыток и 41,0% — «трёшек». В июне 2021 года форвард подписал с «Зенитом» новый трёхлетний контракт, но в марте 2022-го игрок и клуб приняли решение о досрочном расторжении соглашения.
Янис Тимма
Латвийский баскетболист начинал свой путь в Единой лиге в рижском ВЭФе. Тимма был одним из ключевых игроков команды в сезоне-2014/2015, но затем перебрался в «Зенит», где показал себя с отличной стороны. Статистика в 14,3 очка, 2,5 передачи и 5,1 подбора говорит о многом. В итоге Янис провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года, добившись награды лучшего латвийского игрока Единой лиги 2015 и 2016 годов. К тому же в составе «Зенита» Тимма выиграл конкурс по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги. Но больше всего он запомнился всем по яркому роману с певицей Анной Седоковой. Впрочем, это не помешало баскетболисту провести отличную карьеру, поиграв за ВЭФ, «Зенит», «Басконию», «Олимпиакос», «Химки» и УНИКС.
Кайл Лэндри
В истории Единой лиги было не так уж и много канадских баскетболистов. Первым во всеми нами любимую лигу перебрался Денэм Браун, а следующим стал именно Кайл Лэндри. Центровой играл в лиге с 2011 по 2017 год сначала за люберецкий «Триумф», а впоследствии — за «Зенит», так как подмосковный клуб стал основой образования команды из Санкт-Петербурга. Лэндри был, наверное, лучшим легионером команды с берегов Невы того времени. Нельзя не отметить, что Кайла перед началом сезона-2015/2016 выбрали капитаном «Зенита». Такой чести для легионера крайне сложно добиться. Да и статистически центровой показывал себя лишь с отличной стороны: например, в сезоне-2016/2017 он в среднем набирал 10,9 очка, 4,7 подбора и 1,5 передачи.