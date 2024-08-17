Лучшие легионеры «Зенита» в истории Единой лиги. Эртель, Мики или Бэрон?

В истории каждого клуба Единой лиги ВТБ есть свои легендарные личности. Сегодня мы вспомним о легионерах, которые особенно запомнились фанатам санкт-петербургского «Зенита». Хотя команда с берегов Невы завоевала титул чемпиона Единой лиги только один раз — в 2022 году, в её истории было немало ярких и талантливых игроков.

«Чемпионат» предлагает вспомнить лучших иностранных игроков «Зенита» в истории Единой лиги. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.