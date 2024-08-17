Виртуальные дроны клуба Евролиги коварно запутали авиацию Литвы

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» из живописного Каунаса захватил всеобщее внимание благодаря рекламному ролику, посвящённому сотрудничеству с брендом спортивной одежды Puma. В видео была изображена сцена, где дроны виртуозно взмывают ввысь, поднимая огромную футболку Puma над ареной клуба. Этот эпизод мгновенно привлёк внимание Департамента гражданской авиации Литвы, который инициировал тщательное расследование по поводу возможного неправомерного использования дронов.

На самом деле в ролике не были задействованы настоящие дроны — вся сцена была филигранно воссоздана с использованием передовой компьютерной графики, что обеспечило потрясающий уровень реалистичности. Тем не менее авиационные власти, обеспокоенные возможными нарушениями воздушного пространства, запросили у клуба подробности о моделях дронов и контактные данные их операторов.

Игнас Вишняускас, глава отдела маркетинга и коммуникаций «Жальгириса», прокомментировал ситуацию на портале LinkedIn, упомянув, что клубу предстоит объяснить произошедшее. Он также отметил работу своих коллег, которые занимались созданием CGI-эффектов для ролика. «Нам предстоит дать объяснения. Спасибо моим коллегам Алине Ахмеровой и Кипрасу Серпаускасу за отличную работу с CGI», — написал Вишняускас.

CGI (Computer-Generated Imagery) — технология, позволяющая создавать изображения и анимации с помощью компьютерной графики. Она широко применяется в киноиндустрии, на телевидении и в разработке видеоигр для создания визуальных эффектов и цифровых персонажей. Благодаря CGI можно создавать реалистичные сцены, которые трудно или невозможно воспроизвести с помощью традиционной съёмки.

Современные технологии компьютерной графики позволяют создавать настолько реалистичные изображения и видеоматериалы, что они становятся практически неотличимыми от реальности, и этот случай служит ярким тому примером. По результатам прошлого сезона Евролиги «Жальгирис» занял 14-е место, имея в активе 14 побед и 20 поражений. В то же время в чемпионате Литвы команда показала лучший результат в регулярном сезоне, но проиграла в финале плей-офф «Ритасу» со счётом 1-3.