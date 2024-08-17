Бронни Джеймс и молодое пополнение НБА ужасны? В игре NBA 2K25 их разобрали по косточкам

Баскетбольный симулятор NBA 2K25 с помпой представил рейтинги для новичков НБА, в очередной раз вызвав волну эмоций среди фанатов и поклонников популярной серии игр. В этом году Закари Рисашер из «Атланты Хоукс» и Александр Сарр из «Вашингтон Уизардс», захватившие первые позиции на драфте 2024 года, получили наивысший рейтинг среди новичков — 75.

NBA 2K25

Разработчик: Visual Concepts.

Прошлая игра: NBA 2K24

Издатель: 2K.

Дата выхода: 6 сентября 2024 года в мире.

Платформы: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series.

Однако, если копнуть в историю, этот результат не кажется столь впечатляющим. К примеру, Паоло Банкеро ухватил рейтинг 78 перед своим дебютом в «Орландо Мэджик» в 2022 году, а Виктор Вембаньяма установил рекорд с рейтингом 84 перед своим первым сезоном в «Сан-Антонио Спёрс». Это заставляет призадуматься: действительно ли нынешние новички блёкнут на фоне своих предшественников или же стандарты стали более взыскательными?

Рейтинг новичков в NBA 2K25 Фото: x.com/Ronnie2K

Рейтинг новичков в NBA 2K25 Фото: x.com/Ronnie2K

Любопытно, что Александр Сарр был в числе главных претендентов на звание первого номера драфта. Его выступление в Летней лиге вызвало смешанные чувства: защита была на высоте — в среднем 2,5 блок-шота и 0,8 перехвата за игру, в то время как его атака хромала на обе ноги — скромные 5,5 очка за матч при пугающе низкой точности в 19,1% и 11,8% из-за дуги. Может ли рейтинг 75 быть кредитом доверия его потенциалу?

Не удалось избежать пристального внимания и Бронни Джеймсу, наследнику легендарного Леброна Джеймса. Его рейтинг — всего 68 — может показаться скромным для столь громкой фамилии, но он честно отражает его нынешнее положение в баскетбольной иерархии. Бронни был выбран под 55-м номером на драфте, и, несмотря на некоторые трудности с точностью бросков в Лас-Вегасе, он всё же сумел набрать как минимум 12 очков в каждом из последних двух матчей Летней лиги.