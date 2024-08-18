Почему американский футбол в США до сих пор популярнее НБА?

В период с 2022 по 2023 год, по данным Sportico, четыре крупнейшие спортивные лиги США заработали в совокупности более $ 47 млрд. Устойчивый финансовый рост организаций наблюдается уже многие годы (если не считать период пандемии), и со временем, по всем признакам, динамика будет продолжать идти вверх. НФЛ (Национальная футбольная лига) в 2023 году получила самый высокий доход — $ 18,7 млрд, значительно опередив НБА и МЛБ (главную лигу бейсбола), которые заработали по $ 10,9 млрд каждая, а также НХЛ ($ 6,8 млрд). Хотя основные источники доходов лиг в основном изменений за последние четыре десятилетия не претерпели, существуют явные различия в структуре получения доходов каждой из них.

По данным Sportico, которые относятся к 2023 году, но актуальны и сейчас, дела в главных спортивных лигах США обстоят следующим образом:

НБА за права на ТВ-показ получает 41% своего дохода, от продажи билетов — 26%, за счёт локального ТВ — 13%, от спонсоров — 12%, концессии и паркинг ей приносят 8%.

В НФЛ, МЛБ и НХЛ доходы распределяются несколько иначе:

НФЛ: права на ТВ-показ — 66%, продажа билетов — 17%, спонсоры — 10%, концессии и паркинг — 6%, локальное ТВ — 1%.

МЛБ: права на ТВ-показ — 26%, продажа билетов — 31%, спонсоры — 10%, концессии и паркинг — 10%, локальное ТВ — 23%.

НХЛ: права на ТВ-показ — 19%, продажа билетов — 44%, спонсоры — 14%, концессии и паркинг — 12%, локальное ТВ — 11%.

Как видно, НБА отхватила солидный кусок в части продажи прав на трансляции и уступает по этому показателю только американскому футболу. Баскетбольная лига движется вперёд ускоренными темпами, хотя и их пока не хватает, чтобы приблизиться к НФЛ. Американский футбол остаётся крайне популярным в Штатах и уже давно превратился в машину по зарабатыванию денег. Так, по данным, которые приводятся на сайте Visual Capitalist, интерес у зрителей США к матчам НФЛ существенно вырос за последние несколько лет. Если в 2018 году игры этой лиги занимали 61 слот из 100 в списке самых просматриваемых телетрансляций, то в 2023 году соотношение увеличилась до 93. Кроме того, стриминговые сервисы всё чаще обращают свой взор в сторону этого вида спорта, подписывая с лигой щедрые контракты. Один только Netflix заплатит $ 150 млн за показ двух рождественских матчей 2024 года.

Средняя стоимость франшизы в НФЛ, по сведениям всё того же Sportico, составляет $ 5,14 млрд, а разрыв между наименее ценными («Цинциннати Бенгалс») и самыми ценными («Даллас Ковбойз») едва превышает два раза. Это самый низкий разброс среди крупнейших спортивных лиг Соединённых Штатов Америки (в МЛБ, к примеру, семикратная разница). Всё это является результатом экономической политики НФЛ, корни которой уходят в начало 1960-х годов, когда было решено придерживаться равномерного распределения доходов от телевидения между всеми командами.

«Канзас-Сити Чифс» — победитель Супербоула LVII Фото: Ethan Miller/Getty Images

НБА развивается в том же направлении. Чтобы обеспечить спортивное равенство, особое внимание уделяется финансовому балансу между командами. Именно сильные и конкурентоспособные клубы делают организацию богаче. И чтобы так всё и было, роль лиги начинает сводиться к тому, чтобы коллективы были более успешными в экономическом плане. Потолок зарплат, механизм драфта, равное время на ТВ. Система действительно работает.

Если средняя стоимость франшизы в НФЛ, как отмечалось ранее, находится на отметке $ 5,14 млрд, то за команду НБА потенциальный покупатель может выложить поменьше. Но если такие планы у кого-то имеются, время поторопиться, потому что дальше цены могут взлететь вверх. По данным Sportico, минимальная цена на покупку клуба Национальной баскетбольной ассоциации сейчас составляет $ 2,7 млрд. Это более чем в два раза больше, чем три года назад. При этом средняя стоимость команды НБА, по данным Forbes, составляет $ 3,85 млрд, что на 35% больше, чем год назад. Огромные деньги, но инвестиции отобьются и со временем будут приносить очень приличный доход.

По сведениям JP Morgan Asset Management, самым успешным клубом НБА по итогам сезона-2022/2023 был «Голден Стэйт Уорриорз», заработавший примерно $ 765 млн. Что неудивительно, с учётом доминирования франшизы в период с 2015 по 2022 год. В это время «воины» приняли участие в шести из восьми финалов НБА и выиграли четыре чемпионских титула, положив конец своей трофейной засухе, продолжавшейся с 1975 года. Вторым по доходу был «Лос-Анджелес Лейкерс» ($ 561 млн), а топ-3 замкнул «Нью-Йорк Никс» ($ 504 млн).

Арена «Лос-Анджелес Лейкерс», сезон-2023/2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Зарабатывать такие деньги команды НБА смогли не только за счёт своей грамотной политики, но и благодаря политике самой лиги. Национальная баскетбольная ассоциация — большая организация, но при этом вовсе не статична и постоянно меняется. Поменялись и источники дохода лиги. Если раньше лига больше полагалась на продажу билетов и сувениров, то сейчас дела обстоят иначе. И для НБА это хорошо, потому что рост существенно ускорился. По данным Sportico, 41% всего дохода лиги в прошлом году приходился на сделки по продаже телевизионных прав и взаимодействии с медиа.

Более того, в скором времени ситуация кардинально изменится, и лига сможет заработать ещё больше. После длившихся несколько месяцев переговоров НБА заключила рекордный контракт по продаже телевизионных прав на $ 76 млрд. Эти деньги она получит за счёт соглашения с тремя структурами — The Walt Disney Company, NBCUniversal и Amazon Prime Video. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026 и будет действовать 11 лет. Как мы помним, опережает НБА только НФЛ. Ещё бы! Ведь её соглашение с ESPN, NBC, CBS, Fox, Amazon и YouTube принесёт ей $ 125 млрд.

Американский футбол старше баскетбола и по традиции продолжает доминировать над своим более молодым визави. И всё же у НБА есть ряд преимуществ в долгосрочной перспективе. Баскетбольная лига в США привлекает более молодую аудиторию по сравнению со средним спортивным болельщиком. По данным Ampere, за Леброном, Стефом Карри и Вембаньямой особенно сильно желают следить фанаты возрастной группы от 18 до 34 лет (43%). У НФЛ этот показатель упал с 44% до 38% в той же демографической группе.

НБА популярнее, чем три конкурирующие лиги, и за рубежом. Баскетбол понятен болельщику в любом уголке земного шара, а разбираться в тонкостях бейсбола или богатой истории американского футбола среднестатистический спортивный фанат желанием не горит. Адам Сильвер же тем временем открывает новые рынки и уже вовсю стучится в Европу, что в теории принесёт лиге дополнительный доход. Не стоит забывать и про новые клубы, которые в скором времени могут появиться в НБА. Сиэтл, Лас-Вегас и даже Мехико должны войти в число городов-участников оранжевой игры с мячом.

И хоть баскетбол в США пока отстаёт от американского футбола, последнему расслабляться точно не стоит. Яркие молодые звёзды, которые появляются в последнее время, а также грамотная политика НБА могут привести к тому, что в не очень отдалённом будущем первой из четырёх главных спортивных лиг США будет баскетбольная.