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Баскетбол, Кубок Дружбы — 2024: дата, где смотреть онлайн-трансляцию сборной России, расписание, кто примет участие

Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы
Никита Бирюков
Сборная России сыграет на Кубке Дружбы
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Венесуэла и Колумбия сыграют с нашими парнями в Перми.

С 31 июля по 4 августа сборная России по баскетболу проводила летний сбор на базе УТЦ «Новогорск». После этого национальная команда под руководством Зорана Лукича отправилась в Турцию, где в городе Белек продолжила тренировки вплоть до 17 августа. Настало время возвращаться в родную страну для того, чтобы с 21 по 25 августа показать свои лучшие качества на Кубке Дружбы — международном турнире, который будет проходить в УДС «Молот» (город Пермь). Соревнования пройдут в два этапа. Сначала команды сыграют между собой по круговой системе — эти матчи пройдут 21, 22 и 23 августа. По итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игры за третье место и финал состоятся 25 августа.

Кто примет участие в Кубке Дружбы

Российская федерация баскетбола (РФБ) является одним из организаторов этого турнира, поэтому сборная России — обязательный участник Кубка Дружбы. Также в Пермь приедут национальные команды из Южной Америки — Венесуэла и Колумбия. Четвёртым участником соревнований станет баскетбольный клуб «Парма», который в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ пробился в плей-офф.

Состав сборной России для участия в Кубке Дружбы

Защитники:
Клим Адайкин («МБА-МАИ-Юниор»);
Тимофей Герасимов («Енисей»);
Владислав Емченко («Локо»);
Илья Ермаков (ЦСКА-2);
Даниил Касаткин (МБА-МАИ);
Александр Платунов (УНИКС);
Александр Щербенев («Зенит»);
Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»).

Форварды:
Михаил Беленицкий (УНИКС);
Михаил Дулкай («Зенит-2»);
Андрей Лопатин (УНИКС);
Лев Свинин («Парма»);
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»);
Марк Тихоненко (без клуба);
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»).

Центровые:
Максим Огарков (МБА-МАИ);
Илья Попов («Самара»);
Глеб Фирсов («Парма»).

Из расширенного состава российской сборной выпали центровой «Зенита» Егор Рыжов, который проходит углублённое медицинское обследование, и защитник «Енисея» Захар Ведищев, получивший небольшое повреждение.

Где смотреть онлайн-трансляцию Кубка Дружбы

В прямом эфире матчи Кубка Дружбы покажет федеральный канал «Матч ТВ», а также те игры, которые не попали на главный спортивный канал России, можно будет посмотреть в эфире «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию всех запланированных встреч и к тому же будет освещать все интересные новости с турнира, в котором примет участие сборная России по баскетболу.

На турнире в Перми будет реализован ряд специальных мероприятий от благотворительной программы «ДоброFon». Все собранные средства будут направлены в один из пермских благотворительных фондов, который выберут организаторы соревнований. В свою очередь, каждый болельщик, побывавший на Кубке Дружбы, сможет внести свой вклад в реализацию социально значимых проектов в регионе.

В общем, помимо баскетбола на Кубке Дружбы, вас ждёт ещё много чего интересного. Но всё внимание будет приковано к турниру. Впервые за долгое время национальная команда России сыграет официальный матч. Колумбия находится на 58-м месте в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА), а Венесуэла расположилась на 25-й строчке. Поэтому нашим парням предстоит сыграть с очень крепкими соперниками, которые вряд ли приехали из Южной Америки просто так. Подопечные Лукича должны показать себя. Получится у России стать победителем Кубка Дружбы? С 21 по 25 августа игра расставит всех по своим местам.

Как проходили сборы российской команды:
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