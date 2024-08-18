Леброна обвиняют в провале США на ОИ-2004? Короля опозорил тренер той сборной

За последние 32 года сборная США не стала чемпионом лишь на одних Олимпийских играх — в 2004 году (Греция, Афины). В той команде присутствовал ещё совсем юный Леброн Джеймс, который только провёл свой первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Но хочется поговорить о его конфликте с тренером сборной США тех лет Ларри Брауном. Кто прав, а кто виноват и что вообще произошло между ними? Вспоминаем 2004 год.

20-летний Леброн завершил регулярный чемпионат НБА, набирая в среднем 21 очко, 5,5 подбора и шесть передач. Он стал новичком года и сразу же занял девятое место в голосовании на MVP. Джеймс почти вывел «Кливленд Кавальерс» в плей-офф в своём дебютном сезоне, к слову, не хватило всего одной победы. Сезон закончился, а на носу Олимпийские игры. Кевин Гарнетт, Коби Брайант и Шакил О’Нил по разным причинам отказались играть за сборную, поэтому в состав добрали молодых игроков — Леброна, Кармело Энтони и Дуэйна Уэйда.

Понятное дело, что они были не на главных ролях в сборной США тех лет, но и другие суперзвёзды НБА отказались выступать за национальную команду из-за проблем с безопасностью в Афинах и страха перед возможным терактом. Именно по этой причине Штаты не остались в Олимпийской деревне, как остальные спортсмены, а базировались на роскошной яхте. На самом деле, Браун был одной из причин, почему баскетболисты не хотели играть за США. И Леброн быстро понял почему, когда тренер отстранил его во время одной из показательных игр в рамках подготовки к ОИ. Болельщики не могли поверить, что один из самых перспективных и уже популярных игроков НБА не будет играть. Они начали освистывать это решение и скандировать кричалки в адрес Ларри, но он был невозмутим.

Баскетболисты быстро поняли, что Браун был строг в своих методах. Либо по-моему, либо никак. Стало очевидно, что тренер в значительной степени полагается на опытных игроков, таких как Шон Мэрион, Ричард Джефферсон и Ламар Одом. На протяжении всей Олимпиады в Афинах Леброн играл немного, но полуфинальная игра с Аргентиной стала последней каплей. Молодой Король отыграл смехотворные три минуты и наблюдал со скамейки запасных, как сборная США впервые не завоевала золотые медали с тех пор, как она начала отправлять игроков НБА на Олимпийские игры в 1992 году. В итоге американцы взяли бронзовые награды, а гнев Леброна в отношении Брауна проявился позднее.

В сезоне-2004/2005 в матче с «Детройт Пистонс», клубом, который тренировал Браун, Леброн был неостановим. Он иногда в одиночку шёл против всей защиты «поршней», чтобы показать Ларри, что тот ошибался на его счёт. В итоге Джеймс закончил игру с 43 очками, шестью подборами и пятью передачами при 68% реализации с игры. Джефф Макиннис, выступавший за «Кливленд» в том сезоне, заявил: «Леброн ничего нам не сказал, но я думаю, он хотел насолить Ларри Брауну. Я думаю, в глубине души он именно это и хотел сделать».

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Леброн отомстил Брауну и показал, что был достоин большего на провальной для США Олимпиаде. Спустя 20 лет мы видим, что Джеймс всё ещё является если не лучшим, то точно одним из лучших игроков мира. Король в 39 лет помог американцам выиграть ещё одну золотую медаль Олимпийских игр, а также стал самым ценным игроком турнира. И это в таком возрасте! Вклад Леброна — не только в цифрах, но и в его самоотдаче. Он был наряду со Стефеном Карри самым ярким и значимым игроком для сборной США на Играх в Париже, а когда-то играл по три минуты у Ларри Брауна, уму непостижимо.