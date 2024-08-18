Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Леброн Джеймс на Олимпиаде 2004 года: причина провала американцев, конфликт, сборная США по баскетболу, ОИ-2004, Ларри Браун

Леброна обвиняют в провале США на ОИ-2004? Короля опозорил тренер той сборной
Никита Бирюков
Леброна обвиняют в провале США на ОИ-2004?
Аудио-версия:
Комментарии
Вспоминаем последнюю Олимпиаду, где американцы не взяли золотые медали.

За последние 32 года сборная США не стала чемпионом лишь на одних Олимпийских играх — в 2004 году (Греция, Афины). В той команде присутствовал ещё совсем юный Леброн Джеймс, который только провёл свой первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Но хочется поговорить о его конфликте с тренером сборной США тех лет Ларри Брауном. Кто прав, а кто виноват и что вообще произошло между ними? Вспоминаем 2004 год.

20-летний Леброн завершил регулярный чемпионат НБА, набирая в среднем 21 очко, 5,5 подбора и шесть передач. Он стал новичком года и сразу же занял девятое место в голосовании на MVP. Джеймс почти вывел «Кливленд Кавальерс» в плей-офф в своём дебютном сезоне, к слову, не хватило всего одной победы. Сезон закончился, а на носу Олимпийские игры. Кевин Гарнетт, Коби Брайант и Шакил О’Нил по разным причинам отказались играть за сборную, поэтому в состав добрали молодых игроков — Леброна, Кармело Энтони и Дуэйна Уэйда.

Что происходит в жизни у сына Леброна?
Бронни Джеймс и молодое пополнение НБА ужасны? В игре NBA 2K25 их разобрали по косточкам
Фото
Бронни Джеймс и молодое пополнение НБА ужасны? В игре NBA 2K25 их разобрали по косточкам

Понятное дело, что они были не на главных ролях в сборной США тех лет, но и другие суперзвёзды НБА отказались выступать за национальную команду из-за проблем с безопасностью в Афинах и страха перед возможным терактом. Именно по этой причине Штаты не остались в Олимпийской деревне, как остальные спортсмены, а базировались на роскошной яхте. На самом деле, Браун был одной из причин, почему баскетболисты не хотели играть за США. И Леброн быстро понял почему, когда тренер отстранил его во время одной из показательных игр в рамках подготовки к ОИ. Болельщики не могли поверить, что один из самых перспективных и уже популярных игроков НБА не будет играть. Они начали освистывать это решение и скандировать кричалки в адрес Ларри, но он был невозмутим.

Баскетболисты быстро поняли, что Браун был строг в своих методах. Либо по-моему, либо никак. Стало очевидно, что тренер в значительной степени полагается на опытных игроков, таких как Шон Мэрион, Ричард Джефферсон и Ламар Одом. На протяжении всей Олимпиады в Афинах Леброн играл немного, но полуфинальная игра с Аргентиной стала последней каплей. Молодой Король отыграл смехотворные три минуты и наблюдал со скамейки запасных, как сборная США впервые не завоевала золотые медали с тех пор, как она начала отправлять игроков НБА на Олимпийские игры в 1992 году. В итоге американцы взяли бронзовые награды, а гнев Леброна в отношении Брауна проявился позднее.

В сезоне-2004/2005 в матче с «Детройт Пистонс», клубом, который тренировал Браун, Леброн был неостановим. Он иногда в одиночку шёл против всей защиты «поршней», чтобы показать Ларри, что тот ошибался на его счёт. В итоге Джеймс закончил игру с 43 очками, шестью подборами и пятью передачами при 68% реализации с игры. Джефф Макиннис, выступавший за «Кливленд» в том сезоне, заявил: «Леброн ничего нам не сказал, но я думаю, он хотел насолить Ларри Брауну. Я думаю, в глубине души он именно это и хотел сделать».

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн отомстил Брауну и показал, что был достоин большего на провальной для США Олимпиаде. Спустя 20 лет мы видим, что Джеймс всё ещё является если не лучшим, то точно одним из лучших игроков мира. Король в 39 лет помог американцам выиграть ещё одну золотую медаль Олимпийских игр, а также стал самым ценным игроком турнира. И это в таком возрасте! Вклад Леброна — не только в цифрах, но и в его самоотдаче. Он был наряду со Стефеном Карри самым ярким и значимым игроком для сборной США на Играх в Париже, а когда-то играл по три минуты у Ларри Брауна, уму непостижимо.

США перестанут доминировать на ОИ?
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android