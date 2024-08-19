Леброн и Карри в одной команде, или Как хитроумный агент остановил переход века в НБА

Суперзвёзды блеснули вместе на Олимпиаде-2024, но судьба так и не свела их в один клуб на просторах североамериканской лиги.

Помните, как слухи о возможном переходе Леброна Джеймса в «Голден Стэйт» спровоцировали настоящий ажиотаж? В феврале этого года, когда дедлайн обменов в НБА уже прошёл, появилась информация о потенциальном альянсе Леброна со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином. Такой шаг мог бы кардинально перекроить расстановку сил в лиге. Однако эта мечта осталась несбыточной благодаря решительным действиям агента и давнего друга Леброна — хитроумного Рича Пола.

Идея о переходе Джеймса в «Голден Стэйт» не возникла на пустом месте. Владельцы команд НБА всегда стремятся усилить свои составы, и «Уорриорз» не стали исключением — они жаждали заполучить звезду. Джинни Басс, владелица «Лейкерс», начала задумываться о том, насколько Леброн удовлетворён своей жизнью в Лос-Анджелесе — погрузилась в размышления о его довольстве. Она обратилась к Ричу Полу, чтобы прояснить ситуацию. Пол быстро развеял её сомнения, заверив, что Леброн не планирует покидать команду. В итоге Джинни отказала «воинам», и потенциальный переход был остановлен в зародыше.

Почему же Рич Пол так категорично воспротивился этому трансферу? Как отметил инсайдер Марк Стайн в своём блоге, ключевой причиной стало опасение лавины критики от болельщиков и экспертов. Леброн Джеймс уже трижды совершал клубные миграции: из Кливленда в Майами, затем обратно в Кливленд, и, наконец, в сияющий Лос-Анджелес. Каждое из этих решений сопровождалось бурей критики и обсуждений. Четвёртая смена команды грозила бы серьёзно поколебать его репутацию. В эпоху социальных сетей и мгновенных реакций любое движение Леброна подвергается тщательному анализу и обсуждению.

Леброн Джеймс и Стефен Карри, сезон-2023/2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Кроме того, переход в «Голден Стэйт», уже достигший значительных высот без его участия, мог бы казаться жаждой Леброна искусственно приумножить количество своих чемпионских титулов. Это подорвало бы его образ лидера и созидателя, который он всегда упорно культивировал в каждой дружине. Для игрока его калибра это был бы слишком рискованный шаг. Забавно, что Дрэймонд Грин яро отстаивал идею этого перехода. Он энергично лоббировал возможность увидеть Леброна в цветах «Голден Стэйт», мечтая о создании команды, которой не будет равных. Однако даже его упорство не сумело сдвинуть с места позицию Рича Пола. В итоге эта история с возможным переходом осталась лишь приятной иллюзией для фанатов.

Следует подчеркнуть, что подобная сделка могла бы войти в историю НБА как одна из самых громких. Представьте себе на мгновение: Леброн Джеймс и Стефен Карри на одном паркете! Однако недавние Олимпийские игры, полагаю, уже преподнесли нам это зрелище. И хотя многие фанаты могли грезить о таком союзе, следует честно признаться: легенды должны хранить верность тем местам, где их слава была кована. Это больше относится к Стефену Карри, если он вдруг вздумает покинуть «воинов».