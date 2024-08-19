«Проклятая Америка». Йокич сильно пошумел, не став себя сдерживать после матча с США на ОИ

Сборная Сербии если не отлично, то очень хорошо выступила на Олимпиаде в Париже. Балканская команда в полуфинале едва не победила сборную США, на победу которой многие букмекеры заранее давали коэффициент что-то вроде 1.1. Сербы, как известно, дали американцам тяжёлый бой, но всё же проиграли. А в матче за третье место победили национальную команду Германии. После этой встречи всё и началось…

Игра за бронзу проходила в полдень, а награждение состоялось аж после финала, который стартовал сильно позже. Чтобы как-то скоротать время, Никола Йокич с компанией отправился на прогулку по Парижу, в процессе которой было решено заглянуть в один из баров. Расслабляющая атмосфера, Йокич без рубашки, но с цепочкой под своим игровым номером 15, и, конечно, приятная музыка. В чём в чём, а в этом сербы знают толк. Как оказалось, на случай завоевания медалей команда заранее договорилась с местным музыкантом Срджаном Груйчичем, который должен был приехать в Париж: «Игроки пригласили меня через общих друзей два месяца назад. Уже тогда они планировали, что будут праздновать, если выиграют медали. Мы все просто ждали, из какого материала они будут. Как только баскетболисты вошли в ресторан, на их лицах появилось сияние. Что ж, этот блеск на вес золота. Но кое у кого были и слёзы».

В какой-то момент во время празднования Йокич обнял певца и вместе с ним спел популярную в Сербии песню «Проклятая Америка и золото, которое сияет». В самой песне нет ничего такого. Просто порицание необдуманной погони за деньгами, а Америка как олицетворение чего-то далёкого, что нарушает связи человека с его близкими и родными краями. Если, конечно, не считать эпитет, который дополняет слово Америка, что может вызвать неверные интерпретации. Увидев поющего Николу, остальные сербы с энтузиазмом последовали за ним. Получилось действительно колоритно, а Груйчич, повидавший на профессиональном поприще немало, признался, что выступление в парижском баре будет стоять особняком: «Кстати, я профессор Парижской консерватории. Занимаюсь серьёзной музыкой и играл со многими выдающимися деятелями, от президентов до королей, но этот концерт был среди моих любимых».

Никола Йокич, Срджан Груйчич и Алекса Аврамович Фото: из личного архива Срджана Груйчича

После парижских гуляний Йокич вернулся на родину, где вскоре был замечен на скачках. А потом заглянул к приятелю на свадьбу. Профессиональную карьеру Никола начинал в «Меге». Там же играл Неманья Дангубич, связавший себя узами брака с волейболисткой Катариной Лазович. На празднике присутствовало много известных игроков, среди которых был Богдан Богданович, а также бывшие одноклубники Дангубича по «Црвене Звезде» и «Партизану» Огнен Ярамаз, Деян Давидовац и Алекса Аврамович.

Как и многие сербские свадьбы, эта проходила шумно и весело. Но особый восторг воцарился после исполнения всё той же популярной песни. Как пишет издание Mondo, заслышав первые куплеты, Йокич забрался на стул и с расстёгнутой рубашкой начал громко подпевать. «Никто не знал, что он так сильно любит эту песню», — говорится в статье.

Многие присутствовавшие на свадьбе пришли в полный восторг, увидев танцующего гиганта. Правда, некоторые издания забили тревогу, посчитав, что в США увиденное могут неправильно понять. «ЧТО СКАЖУТ АМЕРИКАНЦЫ?! Видео, которое облетит весь мир». «Социальные сети взорвались, американцы в ярости». Эти и многие подобные заголовки появились в местной прессе. Скажут ли что-то американцы и ответит ли что-то Йокич? Ещё увидим. Обычно Никола много не говорит. В свободное время центровой действительно любит отдыхать. А отвечать и доказывать он привык на площадке.