Не взяли в сборную США — не беда. Кейтлин Кларк бьёт рекорды в женской НБА

Женская НБА вернулась после месячного перерыва из-за Олимпийских игр в Париже. Всё внимание в WNBA приковано к борьбе за выход в плей-офф, до конца сезона осталось не так много времени, поэтому каждый клуб желает выжать максимум из ситуации. Первый номер драфта 2024 года Кейтлин Кларк, которая в студенческой лиге NCAA побила множество рекордов, не поехала на Олимпиаду в Париже в составе сборной США, но теперь оставила след в истории и главной женской лиги мира.

Клуб «Индиана Фивер» с Кларк в составе начал сезон ужасно: всего лишь три победы при 11 поражениях. Многие уже тогда называли Кейтлин переоценённой и нелицеприятно выражались в её адрес. С каждым новым матчем ситуация менялась в положительную сторону. Кларк стала меньше тянуть одеяло на себя, больше доверять партнёрам, и игра «Индианы» наладилась. После плохого старта команда выправила результат — 13 побед и 15 поражений, а главное лицо клуба не перестаёт красоваться на обложках спортивных изданий.

Кейтлин Кларк Фото: Chet White/Getty Images

Ранее Кларк побила рекорд WNBA по количеству передач в одном матче. В игре с «Далласом» баскетболистка записала на свой счёт 19 передач, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Кортни Вандерслут (18). Помимо этого, Кларк входит в топ-15 игроков лиги по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам. Невероятная разносторонность от новичка. При этом Кейтлин не останавливается на достигнутом, а продолжает удивлять нас каждый день. В последнем матче с «Сиэтл Шторм» первый номер драфта 2024 года отдала девять передач, обогнав Тичу Пенишейро, которая в качестве новичка женской НБА в 1998-м отдала 225 результативных ассистов. На счету Кларк теперь 232 передачи — и ещё несколько матчей впереди, что может позволить ей увеличить отрыв.

22-летняя Кейтлин сразу в послематчевом интервью заявила: «Тича следила за мной со времён выступлений в колледже, она была одной из первых, кто поздравлял меня или давал мне какой-то совет. Я бесконечно благодарна ей, так как она является легендой в нашей игре, но это очень круто». Впрочем, если и есть какой-то минус в игре Кларк, о котором следует помнить, так это технические фолы. Во встрече с «Сиэтлом» она заработала свой пятый в сезоне технический за то, что в отчаянии пробила в баскетбольную стойку после точного трёхочкового броска от соперника. Как только звезда «Индианы» получит семь таких замечаний, то сразу же столкнётся с дисквалификацией на одну игру.

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«Я получила технический фол за то, что в основном злилась на себя. Рефери сказал мне, что это неуважение к баскетболу. Я соревнуюсь, и я чувствовала, что должна была брать на себя больше бросков. Думаю, он подстегнул меня играть намного сильнее. Мы стали намного лучше после того, как он сделал это, поэтому хочу поблагодарить его», — сказала Кларк на пресс-конференции, обсуждая тему с техническим замечанием от рефери. Без страсти никуда, тем более в профессиональном спорте, где на кону стоит очень многое. Наконец-то баскетбол понемногу начинает возвращаться в нашу жизнь!