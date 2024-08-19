Как поживает наша баскетбольная сборная после отстранения?

Прошло более двух лет с тех пор, как сборная России была отстранена от участия во всех командных международных соревнованиях, и баскетбол не стал исключением. Тем временем Российская федерация баскетбола (РФБ) под руководством Андрея Кириленко активно ищет достойных соперников для национальной команды. Это необходимо для поддержания формы и улучшения командного взаимодействия игроков, собранных из лучших представителей под наставничеством Зорана Лукича. В ближайшее время наши спортсмены примут участие в Кубке Дружбы, где встретятся с командами Венесуэлы, Колумбии и баскетбольным клубом «Парма». А пока давайте вспомним, как выступала сборная России после отстранения в 2022 году.

В 2022-м Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российскую сборную от участия во всех международных соревнованиях, и в тот год команда не провела ни одного официального матча. Однако в 2023 году россияне начали с уверенных побед: они обыграли белградские клубы «Мега» (85:74) и ФМП (85:75) во встречах, состоявшихся 21 и 23 февраля. Летний сбор принёс национальной команде две игры с Беларусью: в первом матче подопечные Лукича уступили (80:83), но уже через день взяли реванш со счётом 83:78. Летние игры продолжились в августе, когда Россия дважды встретилась со сборной Ирана в УДС «Молот» в Перми, где будет проходить Кубок Дружбы — 2024. Оба раза наши баскетболисты одержали победу — 72:59 и 71:57. На этом официальные матчи для России в 2023 году завершились.

23 февраля 2024 года команда Лукича встретилась с баскетбольным клубом «Самара». Матч был чрезвычайно напряжённым, и участник Единой лиги ВТБ вырвал победу с минимальным перевесом в одно очко, завершив игру со счётом 78:77. Андрей Лопатин стал лидером команды, набрав 17 очков, сделав шесть подборов и одну передачу. Пока это единственный официальный матч команды в 2024 году, но на Кубке Дружбы у подопечных Лукича будет возможность изменить ситуацию.

Сборная России никогда ранее не встречалась с командой Колумбии, однако с Венесуэлой у наших ребят уже были игры. В 2015 году россияне одержали победу со счётом 66:55, а в 2019-м в товарищеском матче вновь были сильнее, завершив игру с результатом 69:54. На чемпионате мира по баскетболу того же года Россия снова оказалась на высоте, выиграв у Венесуэлы со счётом 69:60. Тем не менее подопечные Сергея Базаревича не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.

Андрей Кириленко президент Российской федерации баскетбола, именитый в прошлом игрок «Хочется поблагодарить сборные Колумбии и Венесуэлы, которые нашли время, чтобы приехать в Пермь. У сборной России будет шанс попробовать свои силы против другого баскетбола. Южноамериканский баскетбол — это другой стиль, и я уверен, что для ребят нашей сборной это будет очень полезно».



Как проявит себя сборная России в новом обличье? Завершив летний сбор, национальная команда вернулась на родину, готовая продемонстрировать весь свой потенциал. Состав собрался довольно молодой, но амбициозный, каждому есть что показывать и доказывать на паркете. С 21 августа начинается Кубок Дружбы, и мы ожидаем увидеть баскетбол высокого уровня.