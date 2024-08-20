Второй богач планеты берёт легендарный клуб НБА? Это не просто покупка элитной яхты

Появление Джеффа Безоса на баскетбольном горизонте вызывает ажиотажный интерес. Когда речь идёт о покупке одной из самых уважаемых и легендарных франшиз НБА — «Бостон Селтикс», обсуждения миллиардных сделок превращаются в нечто осязаемо-конкретное. Обладая впечатляющим состоянием в $ 194 млрд и занимая второе место в списке Forbes, уступая лишь Илону Маску, владелец Amazon может стать новым владельцем команды, если его амбициозные планы, конечно, осуществятся.

Спекуляции вокруг вероятной продажи «Бостона» начали стремительно разрастаться после того, как семья Грусбеков объявила о желании попрощаться с командой. Для Вика Грусбека, нынешнего владельца, это шанс получить прибыль, в 25 раз превышающую изначальные вложения в клуб. В этом увлекательном марафоне за право обладать одной из самых легендарных команд имя Джеффа Безоса всплывает неспроста. Известный спортивный аналитик и ярый поклонник «Селтикс» Билл Симмонс подчёркивает, что Безос может стать одним из главных претендентов на обладание командой.

Почему же Безос загорелся этой идеей? Дело не только в его бездонных карманах, которые позволяют ему разглядывать такие сделки не просто как очередное пополнение коллекции плавучих дворцов. Для него это возможность стать частью легендарной истории, владеть «королевским бриллиантом» спортивного мира. Вопрос лишь в том, готов ли он заплатить за это удовольствие $ 6 млрд.

Эта сумма, как ни парадоксально, кажется обоснованной. Симмонс поясняет: «Они требуют $ 6 млрд, так как намерены расширить лигу, добавив новые команды в Сиэтле и Лас-Вегасе. Кроме того, рассматривается возможность создания новой франшизы в Мехико. Если удастся получить такую сумму за продажу «Бостон Селтикс», каждый из 30 владельцев команд НБА получит по $ 400 млн».

Любопытно, что Безос уже пробовал войти в мир американского спорта. Недавно он участвовал в аукционе за шанс стать владельцем команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс», но уступил Джошу Харрису, владельцу «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфии Сиксерс». Однако эта неудача не охладила его пыл к инвестициям в спортивную индустрию. Но пока всё это остаётся на уровне слухов и предположений.