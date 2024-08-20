Керр легендарным жестом Карри отправил Трампа в отставку. А если Дональд победит?

В спорте и политике редко встречаются моменты, когда они переплетаются столь ярко, как на Демократическом национальном съезде. Среди гостей мероприятия оказался Стив Керр, главный тренер «Голден Стэйт», который не только выразил поддержку кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис, но и сделал это с изрядной долей юмора. Он использовал легендарный жест своего подопечного Стефена Карри, призывая поддержать Харрис и её напарника Тима Уолза. Керр с улыбкой заявил, что после подсчёта голосов они смогут попрощаться с Дональдом Трампом, сказав ему «спокойной ночи» (Night Night), и сам с энтузиазмом изобразил уже культовый жест Карри.

Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри:

«Уорриорз» традиционно оказывают всестороннюю поддержку Демократической партии. Стефен Карри также неоднократно демонстрировал свою приверженность Камале Харрис, подчёркивая важность национального единства в преддверии выборов. И Карри, и Керр славятся своими политическими убеждениями, которые кардинально расходятся с позицией Дональда Трампа. Их открытая оппозиция бывшему президенту не вызывает удивления: команда отказалась от визита в Белый дом после побед в чемпионатах 2017 и 2018 годов, нарушив тем самым устоявшуюся традицию встречаться с президентом после значимых спортивных достижений.

Давняя история противостояния между «Уорриорз» и Дональдом Трампом берёт своё начало задолго до его президентства. В 2015 году команда с радостью посетила Белый дом, когда его возглавлял Барак Обама. Однако с приходом Трампа их отношение к этой традиции кардинально изменилось. Причиной тому стали политические манёвры и громогласные заявления нового президента, которые не находили отклика среди игроков и тренеров. Отказ от посещения Белого дома стал ярким символом их несогласия с курсом администрации Трампа.

Но что же случится, если Дональд Трамп всё-таки выйдет победителем на грядущих выборах? Этот вопрос пока витает в воздухе без ответа. Возможно, «Уорриорз» останутся верны своей бойкотной традиции или изобретут новые креативные способы выражения несогласия. В любом случае их отношение к Трампу уже стало неотъемлемой частью истории команды и её культурного наследия. Вероятно, Керр лелеет надежду, что его политические заявления попадут в цель столь же метко, как и броски его подопечных.