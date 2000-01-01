Бросок почти с середины площадки и четыре очка в кармане! Как это было?
Филиппинская ассоциация баскетбола стала первой, которая внедрила правило на четырёхочковые. Новая линия находится в восьми метрах от кольца. Брат суперзвезды НБА Паоло Банкеро — Крис Банкеро — смог реализовать бросок, который раньше не исполнял никто в истории баскетбола!
На Филиппинах забросили первый в мире четырёхочковый. Видео
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