На Филиппинах забросили первый в мире четырёхочковый. Видео

Бросок почти с середины площадки и четыре очка в кармане! Как это было?

Филиппинская ассоциация баскетбола стала первой, которая внедрила правило на четырёхочковые. Новая линия находится в восьми метрах от кольца. Брат суперзвезды НБА Паоло Банкеро — Крис Банкеро — смог реализовать бросок, который раньше не исполнял никто в истории баскетбола!