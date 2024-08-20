Сравниваем две системы, хотя вы и сами догадываетесь, где жёстче.

Где допинг-контроль строже: в НБА или на Олимпиаде? Карри и Дюранту испортили праздник

На днях золотой медалист минувшей Олимпиады в Париже Энтони Эдвардс пожаловался, что ему, Стефену Карри и Кевину Дюранту пришлось пройти допинг-контроль сразу после победы над французами. Конечно, любой олимпийский спортсмен только посмеялся бы над наивностью молодой звезды «Миннесоты», поскольку знает о строгости всех правил в этом отношении на Играх.

В НБА также существует своя система допинг-контроля, но она отличается от олимпийской. Давайте сравним их, хотя я полагаю, вы догадываетесь, где требования строже.

НБА:

Дэвид Стерн на встрече главных спортивных лиг Америки по вопросу контроля за допингом Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Что касается частоты тестирования, игроки проходят случайные допинг-тесты до четырёх раз за сезон. Дополнительные проверки могут проводиться во время плей-офф.

На чём фокусируется лига? На запрещённых веществах и стимуляторах. Гораздо меньше внимания уделяется анаболическим стероидам и гормонам роста, что, конечно, порождает различные теории заговора.

Что касается наказаний, то предусмотрена следующая система:

первое нарушение: дисквалификация на 25 игр;

второе нарушение: дисквалификация на 55 игр;

третье нарушение: дисквалификация минимум на два года.

Тесты проводятся в основном во время сезона, а внесезонное тестирование ограничено.

Олимпиада:

Трэвис Тайгарт, гендиректор Антидопингового агентства США, выступает в преддверии ОИ Фото: Nathan Howard/Getty Images

Организацией антидопингового процесса на Олимпиаде занимается Международный олимпийский комитет (МОК). Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проводит тестирование по поручению МОК, а Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) осуществляет надзор. Также стоит отметить, что ФИБА, хотя и не участвует в контроле напрямую, занимается предоставлением информации о спортсменах.

Существует два вида тестирования: соревновательное (во время Игр) и внесоревновательное (в любое время). Спортсмены выбираются случайным образом или целенаправленно, уведомление о тестировании может быть внезапным.

Список запрещённых веществ и методов ежегодно обновляется ВАДА. Особое внимание уделяется стимуляторам, анаболическим стероидам и гормонам роста.

Указатель станции допинг-контроля на ОИ-2024 Фото: Michael Kappeler/Getty Images

При положительном результате теста спортсмен может быть дисквалифицирован. Первое серьёзное нарушение может привести к дисквалификации на четыре года.

Каждая команда обычно проходит контроль как минимум один раз во время турнира. Сборные могут быть выбраны для тестирования случайным образом в любой день соревнований. Команды с подозрительной историей или неожиданно высокими результатами могут проверяться чаще. У призёров предусмотрено дополнительное тестирование, о котором и рассказал Эдвардс.

Что касается частоты, то теоретически команда может быть протестирована после каждой игры, хотя это маловероятно. В среднем сборная может пройти два-три тестирования за турнир, но это число может быть выше в зависимости от результатов предыдущих тестов и информации от третьих лиц.

Итог

Олимпийская система значительно жёстче. Она охватывает больше веществ и предусматривает более суровые наказания. Спортсмены на Играх тестируются чаще, особенно вне соревнований.

НБА больше фокусируется на рекреационных запрещённых веществах, в то время как олимпийская система охватывает широкий спектр веществ, улучшающих производительность.

В целом олимпийская система допинг-контроля считается более строгой и всеобъемлющей по сравнению с системой НБА. Это частично объясняется тем, что НБА является частной организацией, в то время как олимпийский спорт регулируется международными стандартами.