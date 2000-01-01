5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА

Нэт Хики — 45 лет

Большинство фанатов НБА, вероятно, никогда не слышали о Нэте Хики, потому что тогда лига называлась БАА. Он сыграл свой последний матч, будучи тренером, которому пришлось выйти на замену. В 1948 году в возрасте почти 46 лет Хики стал самым возрастным игроком в истории лиги, и его рекорд держится по сей день.