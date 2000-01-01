5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА
Время влияет на всех атлетов, однако некоторые смогли бросить ему вызов и остаться в спорте дольше обычного. Одни доигрывают до 30, другие — до 40. Но лишь единицы играют дольше. Сколько же лет самому возрастному игроку?
Юдонис Хаслем — 42 года
Юдониса Хаслема не выбрали на драфте, но он провёл успешную 20-летнюю карьеру в «Майами Хит», а в 2006 году вместе с Дуэйном Уэйдом и Шакилом О'Нилом выиграл первый в истории клуба титул НБА.
Винс Картер — 43 года
Винс Картер отыграл 22 сезона в НБА и считается одним из лучших игроков, которые никогда не побеждали в чемпионате. Он ни разу не становился MVP, но входил в топ-10. Его коронным элементом был слэм-данк, именно этим он в первую очередь запомнился фанатам.
Роберт Пэриш — 43 года
Пэриш построил отличную 21-летнюю карьеру, проведя её в четырёх разных клубах. Роберт — девятикратный участник Матча всех звёзд, двукратный член символических пятёрок сезона и четырёхкратный чемпион НБА.
Кевин Уиллис — 44 года
Кевин Уиллис никогда не был лучшим игроком ни в одной из восьми команд, за которые он выступал. Однако при этом он держал в руках чемпионский кубок НБА в сезоне-2002/2003 и завершил карьеру, став вторым самым возрастным игроком в истории НБА.
Нэт Хики — 45 лет
Большинство фанатов НБА, вероятно, никогда не слышали о Нэте Хики, потому что тогда лига называлась БАА. Он сыграл свой последний матч, будучи тренером, которому пришлось выйти на замену. В 1948 году в возрасте почти 46 лет Хики стал самым возрастным игроком в истории лиги, и его рекорд держится по сей день.
5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА
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