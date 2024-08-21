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Россия — Венесуэла, Парма — Колумбия, где смотреть онлайн-трансляцию Кубка Дружбы, 21 августа 2024: обзор матча

В Россию прилетели две национальные команды из Южной Америки! Кубок Дружбы — 2024. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Кубок Дружбы — 2024. LIVE
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Главная баскетбольная команда страны готова бросить вызов Венесуэле.

Сегодня, 21 августа, будет сыграно два матча в рамках Fonbet Кубок Дружбы — 2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Парма» — Колумбия и Россия — Венесуэла, которые начнутся в 14:00 и 17:00 мск соответственно.

Кубок Дружбы — 2024. Расписание
Кубок Дружбы — 2024. Таблица
Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев
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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте РФБ. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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