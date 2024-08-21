В Россию прилетели две национальные команды из Южной Америки! Кубок Дружбы — 2024. LIVE

Сегодня, 21 августа, будет сыграно два матча в рамках Fonbet Кубок Дружбы — 2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Парма» — Колумбия и Россия — Венесуэла, которые начнутся в 14:00 и 17:00 мск соответственно.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 21 августа 2024, среда. 14:00 МСК Парма Пермь Не начался Колумбия Кто победит в основное время? П1 X П2

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир 21 августа 2024, среда. 17:00 МСК Россия Не начался Венесуэла Кто победит в основное время? П1 X П2

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