В Россию прилетели две национальные команды из Южной Америки! Кубок Дружбы — 2024. LIVE
Главная баскетбольная команда страны готова бросить вызов Венесуэле.
Сегодня, 21 августа, будет сыграно два матча в рамках Fonbet Кубок Дружбы — 2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Парма» — Колумбия и Россия — Венесуэла, которые начнутся в 14:00 и 17:00 мск соответственно.
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Live Артемий Берстенев
08:08 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте РФБ. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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