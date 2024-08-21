НБА — приготовиться? Впервые в истории баскетбола реализовали четырёхочковый

В следующем году Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA) будет праздновать свой юбилей. Организации исполнится 50 лет. Это первая профессиональная баскетбольная лига в Азии и вторая старейшая в мире из ныне действующих — после НБА. В преддверии круглой даты PBA пошла на эксперимент, дав возможность игрокам набирать сразу четыре очка. Столько же очков можно было набрать и раньше, если реализовать «трёшку» с фолом. Но теперь на Филиппинах это можно сделать одним броском. Отныне в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров PBA) можно будет забросить четырёхочковый. Как считают боссы лиги, нововведение повысит зрелищность игры, её скорость, а также привлечёт на арены дополнительных болельщиков.

С нынешнего сезона на паркетах, где проводятся матчи Кубка управляющих, появилась дополнительная линия. Она располагается за трёхочковой дугой чуть ближе к центру площадки. Если в НБА «трёшку» можно забросить с дистанции в 23,75 фута (7,24 м) от корзины, в матчах под эгидой ФИБА — с 22,15 фута (6,75 м), то четыре очка на Филиппинах можно реализовать с 27 футов (8,23 м).

К нововведению филиппинская лига не пришла в одночасье. Опыт с включением четырёхочкового броска применялся в 2022 году на Матче всех звёзд Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). А сама PBA наработку сперва опробовала в местном Матче всех звёзд 2023 года и потом обкатала на том же событии в 2024-м, где Роберт Болик принёс своей команде сразу пять очков. Игрок реализовал четырёхочковый, заработав при этом на себе фол — со штрафной линии Болик был точен. «Нововведение оказалось успешным во время Матча всех звёзд. Так и появилось это решение. Посмотрим», — сказал журналистам комиссар лиги Вилли Марсьяль.

Посмотреть за новшеством болельщики смогли во время матча «Мералко Болтс» — «Магнолия Хотшотс» (99:94). А первым автором четырёхочкового в официальной встрече стал американец филиппино-итальянского происхождения и брат игрока НБА Паоло Банкеро Крис Банкеро, выступающий за «Болтс». «Здорово попасть в учебники истории. Расстояние немного дальше, чем обычно, но, как по мне, ничего экстраординарного. Всё хорошо. Я счастлив, что у меня получилось».

Позже реализовать четырёхочковый удалось другому игроку «Болтс» Холо Мендосе. Всего в игре таких бросков было три. Примечательно, что в концовке «Магнолия» предприняла попытку с помощью четырёхочкового вырвать победу, но её игрок Гленн Робинсон с дальнего расстояния промахнулся. При этом новую идею не все приняли однозначно. Многие болельщики и эксперты выступили против. И всё же PBA отказываться от задуманного пока не спешит. Более того, ожидает, что в будущем другие федерации последуют её примеру. «Сегодня мы одни. Завтра нас будет много», — сказал председатель PBA Рикки Варгас.

Тем не менее Филиппинская баскетбольная ассоциация пока в гордом одиночестве. Ни заточенная на развлечения НБА, ни тем более консервативная ФИБА четырёхочковый бросок вводить не собираются. Но, как знать, быть может, новинку опробуют в КНДР. Эта отличающаяся от всех страна распространила свою уникальность и на баскетбол, сделав игру с оранжевым мячом сильно далёкой от классической.

Баскетбольный матч в КНДР, 2018 год Фото: Korea Pool/Getty Images

Попасть в КНДР — задача не из простых. Посетить же баскетбольный матч в этой стране так и вовсе кажется чем-то невыполнимым. И тем не менее в прессу просачивались инсайды о том, что происходит на северокорейских паркетах. Как говорится в материале автора британского Daily Mail, который, в свою очередь, ссылается на данные австралийской газеты San Diego Union-Tribune, Пхеньян принял целый ряд правил, отличный от всех остальных.

Перво-наперво они показывают, что в этой стране очень ценятся слэм-данки. За каждый команда получает не два очка, а целых три. В случае если игрок забивает в последние три секунды, то набирает не два или три очка, а сразу восемь. Кроме того, если баскетболист мажет штрафной бросок, его команда теряет одно очко (привет, Шакил О’Нил). И, кстати, если верить прессе, в КНДР всё же есть четырёхочковый бросок. Чтобы его реализовать, нужно чтобы при точной «трёшке» мяч не задел дужки кольца. Ранее в Северной Корее с визитом не раз бывал прославленный игрок НБА Деннис Родман. Как известно, Червь отличался своей эксцентричностью за пределами площадки. Но то, что он увидел в КНДР, наверняка поразило даже его.