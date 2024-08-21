Клуб Единой лиги безжалостно разбил сборную из Южной Америки. Разница в счёте шокирует!

Сборная России по баскетболу в последнее время не так часто радует нас своей игрой. Настало время международного турнира Кубок Дружбы — 2024, в котором наша национальная команда сыграет с Колумбией, Венесуэлой и клубом Единой лиги ВТБ «Парма». Первый игровой день соревнований открыли колумбийцы и команда из Перми. Разобрали для вас всё, что происходило в стартовой встрече.

Открыл счёт российский игрок «Пармы» Станислав Ельницкий, добавивший мяч в кольцо после промаха одноклубника. Колумбия на первых минутах использовала зонную защиту, но Ройс Хэмм и другие подопечные Евгения Пашутина с лёгкостью разбивали оборонительные редуты соперника. Рывок 9:0 в пользу клуба из Перми. Главный тренер сборной из Южной Америки Васкес Эдуардо взял тайм-аут, но помог он на самом деле так себе. Потому что команда не могла найти ни одного свободного броска, все тактики не работали, а пермяки продолжали раз за разом набирать очки. Счёт в определённый момент стал разгромным — 22:0. Лишь на шестой игровой минуте Колумбия реализовала первый бросок с игры. Избиение соперника продолжалось на протяжении всей первой четверти. В итоге её «Парма» выиграла со счётом 41:2.

Колумбия уже в первой атаке во второй десятиминутке набрала столько же очков, сколько за всю первую четверть. Южноамериканцы разыгрались — 11 набранных очков, а в составе «Пармы» разрывал «краску» оппонента Александр Шашков. Центровой пользовался преимуществом в габаритах, спокойно расправляясь с любым соперником под кольцом. Впрочем, удачная игра Колумбии завершилась после того, как вышла стартовая пятёрка клуба Единой лиги ВТБ. Самсон Руженцев включился на полную катушку и набрал львиную долю очков своей команды. 40:22 — «Парма» забрала вторую четверть.

Практически всю первую половину молчал Гарретт Нэвелс, но после выхода после перерыва он стал выделяться в составе «Пармы». Нэвелс руководил игрой пермяков, разгонял быстрое нападение, завершал в проходе и с различных дистанций. Колумбия периодически набирала очки, но в целом продолжала выглядеть намного слабее оппонента как в движении мяча, так и в тактическом плане. Четверть ушла в актив «Пармы» — 34:13. В заключительной десятиминутке ничего не поменялось — клуб Единой лиги как в нападении, так и в защите действовал слаженнее, что вылилось в счёт 40:16. Итоговая победа российского клуба с разницей более чем в 100 очков — 155:53!

Самым результативным игроком матча стал Шашков, записавший на свой счёт 27 очков, семь подборов и четыре передачи. Также в составе «Пармы» выделялись Руженцев — 26 очков, шесть подборов и шесть передач и Иван Егоров — 25 очков, шесть подборов и четыре передачи. У Колумбии лучшим стал Бланко Стивен, набравший 17 очков при трёх подборах и одной передаче.

Во многом действия Колумбии в атаке не приводили ни к чему годному. Игрокам приходилось бросать из сложнейших позиций с дичайшим сопротивлением соперника. «Парма» же показала отличную игру. У команды получалось всё: позиционное нападение, отработка в обороне, индивидуальные действия баскетболистов — всё было на высочайшем уровне. Заслуженная победа подопечных Пашутина в первом матче на Кубке Дружбы. В следующей встрече на турнире сыграют сборные России и Венесуэлы.