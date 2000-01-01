17-летний сын Энтони потренировался с игроком НБА
Сын Кармело Энтони Киян Энтони вышел на паркет один на один с баскетболистом «Лос-Анджелес Клипперс» Бонсом Хиландом. Смог ли подросток дать фору Хиланду? Смотрим видео с тренировочной площадки.
17-летний сын Кармело Энтони потренировался с игроком НБА. Видео
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