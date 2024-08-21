У России — новые герои? Наши баскетболисты блестяще ворвались на международный турнир

Сборная России по баскетболу в 2024 году играла лишь один матч с клубом Единой лиги ВТБ «Самарой». Настало время исправляться, ведь на международном Кубке Дружбы — 2024 наши соотечественники сыграют с Венесуэлой, Колумбией и «Пармой». В первом матче нашим профессиональным игрокам предстояло встретиться с венесуэльцами. Как протекала игра, что было интересного — в материале «Чемпионата».

Венесуэла выиграла стартовое вбрасывание, а Россия первой набрала очки в матче: отличился Михаил Беленицкий. Начало четверти проходило в равной борьбе — обе сборные отлично отрабатывали в защите, но наши парни чаще забрасывали мяч в корзину. Наверное, самым ярким моментом первой четверти можно смело считать красивейший пас Андрея Лопатина на Беленицкого под кольцо. Венесуэла — явно не уровень национальной команды Боливии, потому что венесуэльцы отлично использовали свою скорость, часто пробираясь в «краску» откуда, и угрожали подопечным Зорана Лукича. Под конец игрового отрезка Александр Чадов набрал пять очков кряду, и команда из Южной Америки взяла тайм-аут, а Россия забрала четверть со счётом 19:8.

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Российские баскетболисты качественнее использовали свободное пространство на паркете, а разыгрывающие Александр Щербенёв и Александр Платунов отлично руководили нападением. Оба игрока показали превосходный уровень взаимопонимания с партнёрами, доводя мяч до Лопатина, Беленицкого и Чадова. Последний из них, кстати, проявил себя на пять с плюсом и во второй четверти, набирая очки со средней и дальней дистанции. Россия выделялась на паркете (23:12) и до большого перерыва обеспечила себе двукратное преимущество — 42:20.

Старт второй половины получился для России неудачным. Во-первых, повредил руку Беленицкий — один из лидеров сборной, а во-вторых, Венесуэла перехватила инициативу в игре. Но нашу команду держал на плаву Чадов, который сперва отметился в проходе, а затем был точен из-за дуги, набрав за 16 минут на паркете 20 очков. У сборной из Южной Америки выделялись Андрес Марреро и Вильклерман Гомес. Четверть получилась не очень-то и результативной, почти как первая, и завершилась с результатом 16:14 в пользу Венесуэлы.

Лукич внёс коррективы в игру команды, после чего россияне стали лучше реагировать на заслоны соперника, а также внимательнее действовать на подстраховке. Впрочем, Марреро практически в одиночку оформил рывок 7:0 для Венесуэлы. Игра в заключительной четверти выравнялась, но преимущество России было солидным (около 20 очков), поэтому наша сборная спокойно довела дело до итоговой победы — 79:57.

Лучшим игроком встречи по результативности стал Чадов — 23 очка, семь подборов и одна передача. Следом в составе России расположился Лопатин с 12 очками и четырьмя подборами. У Венесуэлы на протяжении всего матча выделялся Марреро, набравший в итоге 19 очков, три подбора и две передачи.

Если говорить об игре, то сборная, как обычно при Лукиче, старается играть в позиционный баскетбол. Даже когда, казалось бы, есть момент для обострения и захода в «краску», игроки больше стараются не рисковать, а воспользоваться, например, заслоном для обеспечения свободного пространства. Россия показала, что отлично находит ребят, стоящих на «нуле» (с краю на трёхочковой линии). К тому же разыгрывающие отлично исполняют пик-н-роллы с «большими», из-за чего выдёргивают игрока из «краски» или страхующего. Движение мяча выстроено на отличном уровне, а это при том, что в матче с Венесуэлой Лукич старался дать как можно больше игрового времени всем баскетболистам. В целом сборная произвела хорошее впечатление, будет интересно посмотреть за игрой с «Пармой».