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Россия — Венесуэла, баскетбол: результат, Кубок Дружбы, счёт, РФБ, кто выиграл, Александр Чадов, Зоран Лукич, Андрей Лопатин

У России — новые герои? Наши баскетболисты блестяще ворвались на международный турнир
Никита Бирюков
Сборная России обыграла Венесуэлу на Кубке Дружбы
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Подопечные Зорана Лукича не зря готовились практически месяц к Кубку Дружбы!

Сборная России по баскетболу в 2024 году играла лишь один матч с клубом Единой лиги ВТБ «Самарой». Настало время исправляться, ведь на международном Кубке Дружбы — 2024 наши соотечественники сыграют с Венесуэлой, Колумбией и «Пармой». В первом матче нашим профессиональным игрокам предстояло встретиться с венесуэльцами. Как протекала игра, что было интересного — в материале «Чемпионата».

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Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы

Венесуэла выиграла стартовое вбрасывание, а Россия первой набрала очки в матче: отличился Михаил Беленицкий. Начало четверти проходило в равной борьбе — обе сборные отлично отрабатывали в защите, но наши парни чаще забрасывали мяч в корзину. Наверное, самым ярким моментом первой четверти можно смело считать красивейший пас Андрея Лопатина на Беленицкого под кольцо. Венесуэла — явно не уровень национальной команды Боливии, потому что венесуэльцы отлично использовали свою скорость, часто пробираясь в «краску» откуда, и угрожали подопечным Зорана Лукича. Под конец игрового отрезка Александр Чадов набрал пять очков кряду, и команда из Южной Америки взяла тайм-аут, а Россия забрала четверть со счётом 19:8.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Российские баскетболисты качественнее использовали свободное пространство на паркете, а разыгрывающие Александр Щербенёв и Александр Платунов отлично руководили нападением. Оба игрока показали превосходный уровень взаимопонимания с партнёрами, доводя мяч до Лопатина, Беленицкого и Чадова. Последний из них, кстати, проявил себя на пять с плюсом и во второй четверти, набирая очки со средней и дальней дистанции. Россия выделялась на паркете (23:12) и до большого перерыва обеспечила себе двукратное преимущество — 42:20.

Старт второй половины получился для России неудачным. Во-первых, повредил руку Беленицкий — один из лидеров сборной, а во-вторых, Венесуэла перехватила инициативу в игре. Но нашу команду держал на плаву Чадов, который сперва отметился в проходе, а затем был точен из-за дуги, набрав за 16 минут на паркете 20 очков. У сборной из Южной Америки выделялись Андрес Марреро и Вильклерман Гомес. Четверть получилась не очень-то и результативной, почти как первая, и завершилась с результатом 16:14 в пользу Венесуэлы.

Лукич внёс коррективы в игру команды, после чего россияне стали лучше реагировать на заслоны соперника, а также внимательнее действовать на подстраховке. Впрочем, Марреро практически в одиночку оформил рывок 7:0 для Венесуэлы. Игра в заключительной четверти выравнялась, но преимущество России было солидным (около 20 очков), поэтому наша сборная спокойно довела дело до итоговой победы — 79:57.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
Окончен
79 : 57
Венесуэла
Россия: Чадов - 23, Лопатин - 12, Щербенев - 7, Ермаков - 7, Беленицкий - 7, Платунов - 6, Емченко - 5, Герасимов - 4, Дулкай - 4, Тихоненко - 2, Огарков - 2, Темиров
Венесуэла: Марреро - 19, Гомес - 11, Медина - 8, Сентено - 6, Гонсалес - 6, Сульбаран - 3, Мачин - 2, Арангурен - 2, Сентено, Лопес, Кабрера, Мата

Лучшим игроком встречи по результативности стал Чадов — 23 очка, семь подборов и одна передача. Следом в составе России расположился Лопатин с 12 очками и четырьмя подборами. У Венесуэлы на протяжении всего матча выделялся Марреро, набравший в итоге 19 очков, три подбора и две передачи.

Если говорить об игре, то сборная, как обычно при Лукиче, старается играть в позиционный баскетбол. Даже когда, казалось бы, есть момент для обострения и захода в «краску», игроки больше стараются не рисковать, а воспользоваться, например, заслоном для обеспечения свободного пространства. Россия показала, что отлично находит ребят, стоящих на «нуле» (с краю на трёхочковой линии). К тому же разыгрывающие отлично исполняют пик-н-роллы с «большими», из-за чего выдёргивают игрока из «краски» или страхующего. Движение мяча выстроено на отличном уровне, а это при том, что в матче с Венесуэлой Лукич старался дать как можно больше игрового времени всем баскетболистам. В целом сборная произвела хорошее впечатление, будет интересно посмотреть за игрой с «Пармой».

Наш LIVE с интересными моментами:
Россия без напряга и затруднений обыграла южноамериканцев. Главный претендент на титул?
Россия без напряга и затруднений обыграла южноамериканцев. Главный претендент на титул?
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Новости. Баскетбол
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