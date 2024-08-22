Когда баскетбол превращается в цирк. Оказывается, команда Колумбии — вовсе не национальная

Помните вчерашний матч, где одна из команд потерпела поражение с разгромной разницей более чем в 100 очков от клуба Единой лиги ВТБ? На этот раз в роли мальчиков для битья оказалась сборная Колумбии, завершившая встречу с унизительным счётом 53:155. Это напомнило мне о моём студенческом матче, когда команда нашего факультета иностранных языков капитулировала перед ребятами со спортфака с разницей в 50-60 очков. Правда, за весь матч мы набрали всего два жалких очка и даже были вынуждены использовать хитрость с заявкой, приглашая 16-летних школьников, чтобы самим участвовать в игре.

Очень похоже на ситуацию с Колумбией, хотя у них разница в счёте оказалась вдвое больше нашей. Как язвительно заметил в соцсетях известный баскетболист-ветеран Антон Понкрашов, который в следующем сезоне будет играть за «Динамо» из Владивостока в Суперлиге: «Включил матч «Парма» — Колумбия, хватило ровно на три минуты, выключил. Кто-нибудь смотрит?» Вероятно, многие зрители испытали схожие чувства, наблюдая за стартовым матчем Кубка Дружбы по баскетболу — 2024. А что же потом?

А потом выяснилось, что Федерация баскетбола Колумбии категорически отрицает, что направляла свою команду на турнир в Россию, и даже выпустила по этому поводу официальное заявление. «Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа», — сказано в заявлении.

Мы никого не обвиняем, но таковы текущие факты. Чем это обернётся? Все уважаемые российские СМИ наверняка разберутся в хитросплетениях этой ситуации. Или это попытка откреститься от сокрушительного поражения? Тем временем «Чемпионат» продолжит освещать всё самое интересное, что происходит на соревнованиях. Кстати, наша молодая национальная команда вчера одержала победу над сборной Венесуэлы со счётом 79:57. Сегодня подопечные Зорана Лукича встретятся с командой, которая вчера обыграла колумбийцев.