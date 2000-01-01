Европейский клуб проведёт сезон на необычном паркете
Впервые в баскетболе LED-паркет будет не частью эффектного шоу, а сопроводит каждый домашний матч «Баварии» на арене «БМВ Парк». Каждый заброшенный в кольцо мяч будет сопровождаться интерактивными элементами. Так и хочется сказать: «Он не бесполезный, он ночью светится!»
«Бавария» — первый баскетбольный клуб, который проведёт сезон на LED-паркете
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