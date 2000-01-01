«Бавария» — первый баскетбольный клуб, который проведёт сезон на LED-паркете

Европейский клуб проведёт сезон на необычном паркете

Впервые в баскетболе LED-паркет будет не частью эффектного шоу, а сопроводит каждый домашний матч «Баварии» на арене «БМВ Парк». Каждый заброшенный в кольцо мяч будет сопровождаться интерактивными элементами. Так и хочется сказать: «Он не бесполезный, он ночью светится!»