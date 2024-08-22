Россия «зажгла» в Перми! Участнику плей-офф Единой лиги не помогли даже легионеры

Кубок Дружбы по баскетболу вчера подарил нам два ярких матча, один из которых завершился с разницей в более чем 100 очков. После этого последовал скандал, связанный со сборной Колумбии. Но давайте вернёмся к главной составляющей, ради которой все здесь собрались — к баскетболу. На очереди матч за лидерство в групповом этапе между национальной командой России и клубом Единой лиги ВТБ «Парма». Подробно разберём происходящее во встрече.

Стартовое вбрасывание осталось за Россией, а первый бросок реализовал игрок «Пармы» Александр Захаров. Следом Ройс Хэмм под кольцом разобрался с Максимом Огарковым и с левой руки занёс мяч в кольцо. Зоран Лукич после рывка соперника 5:0 выпустил Александра Чадова, который в следующей же атаке набрал первые очки для россиян. Национальная команда старалась доставлять мяч в «пост» до своих «больших», а уже они пробовали обыграть соперника спиной или найти забегающего в «краску» партнёра. В нужный момент включились Хэмм, Самсон Руженцев и Станислав Ельницкий: игроки были точны из-за дуги и довели дело до преимущества «Пармы» в 10 очков — 18:8. Главному тренеру России Лукичу пришлось взять тайм-аут, чтобы охладить пыл противника и зарядить своих подопечных на концовку четверти. Это было удачным решением, так как Чадов набрал пять очков кряду — сперва отличился под кольцом после шикарной передачи Андрея Лопатина, а затем — с дальней дистанции. В то же время «Парма» отлично отыграла на последних минутах и полностью вернула свой перевес буквально за 40 секунд — 29:17.

Вторую четверть великолепно начал Михаил Беленицкий, дважды форвард России в проходе с сопротивлением Хэмма отправил мяч в кольцо. К тому же игрок УНИКСа выделялся на своей половине, качественно оттесняя оппонентов от подбора и отлично защищаясь против любого соперника. Гарретт Нэвелс получил неспортивный фол за то, что грубо схватил Михаила в момент перехода из обороны в атаку. «Парма» пропустила рывок соперника 2:11 и выглядела, откровенно говоря, ниже своих возможностей. Удачная «трёшка» героя второй четверти — Беленицкого — сократила отставание до одного очка — 31:32, а Руженцев, кажется, получил травму ноги, так как отправился на скамейку запасных, где ему сразу же стал помогать медицинский персонал клуба. Россия полностью вернулась в игру: одержала победу в четверти — 24:12 — и сравняла счёт в матче — 41:41.

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Всё самое интересное впереди! Команды послушали, что им сказали главные тренеры в перерыве, и вернулись на паркет арены «Молот» в надежде закрыть матч в свою пользу. Старт третьей четверти проходил в обоюдоострой борьбе — каждый из коллективов поочерёдно набирал очки и не мог оторваться от соперника. У России феерил Чадов, раз за разом покорявший кольцо, а у «Пармы» лучше других смотрелись Нэвелс и Хэмм — одни из лидеров клуба. Тем не менее инициатива понемногу переходила в руки Лукича и компании. Участник Единой лиги сдваивался на Лопатине, Беленицком и Чадове, у которых шла игра, оставляя много свободного пространства другим ребятам российской национальной команды, чем они прекрасно пользовались. Под конец четверти игра сбилась на фолы, практически в каждой атаке баскетболисты старались идти в проход, и это в большинстве своём заканчивалось нарушением с подходом к штрафной линии. Россия выиграла второй игровой отрезок кряду — 23:20.

«Парма» без Руженцева стала выглядеть хуже: подопечным Евгения Пашутина не хватало мобильности и того, кто мог бы организовать для себя бросок. Впрочем, несмотря на это, клуб из Перми сократил отставание до двух очков — 68:70, однако Лопатин и Кирилл Темиров вернули России комфортное преимущество в семь очков — 75:68. За пять минут до конца встречи паркет покинул Хэмм из-за перебора фолов. Роль лидера на себя взял Нэвелс, игрок «Пармы» реализовывал важнейшие броски, но россияне лучше действовали в розыгрыше и защите, что помогало им добыть перевес в 10 очков за две минуты до конца матча. В итоге коллектив под руководством Лукича оказался сильнее со счётом 20:15 в заключительном отрезке и выиграл встречу с результатом 84:76.

В составах обеих команд сразу по четыре игрока набрали больше 10 очков в матче. У России это были: Беленицкий — 17 очков, четыре подбора, Чадов — 14 очков, восемь подборов и две передачи, Владислав Емченко — 13 очков, четыре подбора и три передачи и Александр Хоменко — 10 очков и три передачи. В ростере «Пармы» выделялись Нэвелс — 18 очков, три подбора и три передачи, Хэмм — 12 очков и девять подборов, а также Тимофей Якушин и Александр Захаров, набравшие 11 и 10 очков соответственно.

Россияне показали характер, переломив ход встречи после неудачной первой четверти. Команда стала лучше действовать в обороне, не позволяя Хэмму разгуляться вблизи кольца. На игру «Пармы» сильно повлияла травма Руженцева. Со здоровым Самсоном результат мог бы быть совершенно другим, но это уже никого не волнует, счёт на табло! России осталось провести повторный матч с Венесуэлой, как и пермскому клубу — с Колумбией. Отличный баскетбол наконец-то вернулся.