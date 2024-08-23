Почему Карасёв отказал другим клубам и остался в Питере? Беседа с форвардом «Зенита»

Сергей Карасёв выступает за «Зенит» с 2021 года. За это время он стал с командой чемпионом Единой лиги ВТБ. Нынешним летом форвард продлил контракт с петербургским клубом на три года, а также стал капитаном.

12 лет назад он выиграл бронзовые медали Олимпийских игр в составе сборной России. В июле три баскетболиста той национальной команды посетили Мурманск, где приняли участие в турнире 3х3 на контейнеровозе ледового класса. Помимо Карасёва, за олимпийскую команду играли Евгений Воронов и Антон Понкрашов. Звёздным баскетболистам провели экскурсию по судну «Талнах», а делал это лично капитан плавучего сооружения. Затем Карасёв, Понкрашов и Воронов отправились на площадку. В полуфинале они обыграли команду, состоящую из медийных лиц. Во втором матче, за право сыграть против олимпийцев, бились местные коллективы. Одна команда состояла из работников, которые непосредственно причастны к работе этого судна, вторая — из работников местного горно-металлургического комплекса. Именно команда ГМК пробилась в финал, где всё же уступила прославленным баскетболистам.

Олимпийские призёры классно проводили время: Антон Понкрашов снимал блог, параллельно успев сыграть за две команды. У работников судна один из игроков получил травму в полуфинале, и в матче за третье место его подменил именно Понкрашов. Защитник сначала помог своей новой команде занять третье место на турнире, а потом остался на площадке и победил в финале. Карасёв и Воронов не отставали от своего партнёра и радовали собравшихся зрителей красивыми данками и точными трёхочковыми, успевая подшучивать друг над другом прямо на площадке. После турнира звёздные баскетболисты ещё долгое время общались с местными детьми и болельщиками, фотографировались и раздавали автографы. Затем они отправились на кухню, где их накормили обедом, который был приготовлен непосредственно поваром судна.

Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился вместе с призёрами Олимпиады в столицу Арктики и пообщался с Сергеем Карасёвым.

Сергей Карасёв Фото: Роман Кручинин

— Главная новость межсезонья — то, что вы продлили контракт с «Зенитом» и остаётесь в Петербурге. Долго ли думали над новым соглашением?

— Честно, недолго. В Питере мне нравится всё. Во-первых, я сам коренной петербуржец, и болельщики меня любят. У меня очень хорошие отношения со всеми, с городом. Поэтому, как только предложили контракт, в принципе, я, даже не думая, поставил подпись.

— Были ещё варианты?

— Были предложения интересные. Но, честно говоря, в другие стороны даже не смотрел.

— Только из Единой лиги были предложения или откуда-то ещё?

— Были, помимо ВТБ, но Питер взял верх, потому что всё-таки родной город.

— Новый контракт рассчитан на три года, можете уже сказать, что завершите карьеру в Санкт-Петербурге?

— Я не планирую в 33 года завершать карьеру (смеётся), хотелось бы подольше поиграть. Однако с удовольствием бы завершил карьеру в Питере, конечно, не после этих трёх лет, ещё позже, но это было бы идеально.

— Как вообще провели отпуск, что делали?

— С семьёй был в Италии, на Мальдивах. Потом начал тренироваться, бегать, различные мероприятия с детьми, с супругой. Сейчас на день вылетел в Мурманск с Сардинии.

Сергей Карасёв Фото: Роман Кручинин

— Давайте теперь немного поговорим о минувшем сезоне. Перед стартом прошлого чемпионата «Зенит» на бумаге казался сильнейшей командой, возможно, даже с запасом. Команда выиграла Кубок Кондрашина и Белова, а также Суперкубок. Но при этом регулярный чемпионат Единой лиги «Зенит» начал скомканно — четыре поражения в восьми матчах. С чем это было связано?

— Как-то долго мы сыгрывались, реально долго. Трудно всё время ссылаться на травмы, но они реально были — и всегда не в самый подходящий момент. Плюс было какое-то небольшое недопонимание между игроками.

— Какого рода?

— Мне кажется, немного не понимали, кто от кого что хочет.

— Распределение ролей?

— Да, можно и так сказать. Плюс, когда ты играешь одним составом долгое время, люди привыкают друг к другу, чувствуют друг друга уже на уровне подмигивания. А здесь пришло много ребят, все с большими амбициями, большие звёзды, которые поиграли в Евролиге. И только ко второму кругу мы нашли понимание между собой.

— Между собой решили или тренеру пришлось уже вмешиваться?

— Все были задействованы. Разговаривали, собирались, понимали, что надо что-то менять.

— То есть этот процесс был растянут?

— Да, это было растянуто. Понятное дело, что и конфликты случались на тренировках. Однако это, в принципе, нормальная история, когда тебе пророчат победу в чемпионате, а ты неважно начинаешь его, всё равно есть какое-то небольшое напряжение и давление внутри присутствует. Поэтому случаются какие-то конфликты, но удалось этого всего избежать, и после второго круга, перед стартом плей-офф, у меня была уверенность, наверное, на 99%, что мы должны стать чемпионами.

— Ещё одной проблемой «Зенита» на первом этапе было то, что команда не одержала ни одной победы в матчах с клубами из топ-4 — шесть поражений в шести матчах. Это давило перед вторым этапом?

— Думаю, было давление до первой победы над «Локомотивом», причём мы тогда дома выиграли хорошо — «+39». Потом сразу ушли на перерыв на Матч всех звёзд. После такого приходит настроение, и тренировочный процесс пошёл по-другому.

— А чего не хватало на первом этапе? Был какой-то мандраж, когда уже третью игру проиграли, четвёртую?

— Нам как раз не хватало этой первой победы над командой из топ-4. Не сказал бы, что был какой-то мандраж, все профессионалы. Но, наверное, в голове всё равно сидит, что надо обязательно выиграть. Когда выходишь с такими мыслями, то никогда ничего хорошего не происходит. Мы отпустили ситуацию перед вторым этапом. Попали в топ-6 и поняли, что нечего терять.

— То есть девять побед в 10 встречах второго этапа случились благодаря тому, что команда раскрепостилась?

— Да, мы стали более раскрепощенными. Понимали, что уже, наверное, хуже, чем в начале сезона, вряд ли будет. После «Локо» обыграли ЦСКА, и тогда я понял, что мы нащупали игру. Сразу это чувствуется, эта энергетика, атмосфера в раздевалке.

Сергей Карасёв Фото: БК «Зенит»

— Плей-офф начался как и ожидалось — две победы над «Уралмашем» на своём паркете. Однако в Екатеринбурге возникли трудности. Есть понимание, почему «Зенит» не смог закрыть серию на выезде?

— Вот тут, мне кажется, мы слишком поверили в то, что едем закрывать серию в третьем матче. «Уралмаш» — это домашняя команда. В ДИВС сумасшедшая поддержка, болельщики гонят вперёд. И мы как-то упустили победную нить. Я в третьей игре получил травму, не смог доиграть матч, пошёл нерв…

Перед пятой игрой был уверен, что выиграем, но всё равно какой-то мандраж был, потому что мы понимали, что если сейчас вылетим в четвертьфинале, то нам этого никто не простит.

— Паскуаль как-то особенно готовил к пятой игре?

— Он держал хорошую атмосферу. Мы всё равно были фаворитами, плюс играли дома. Он приводил примеры, что с «Барселоной» тоже занимал первое место в регулярном чемпионате и с восьмой командой доходило до пятого матча. Такое случается, нужно просто гнуть свою линию, и мы действительно играли в тот же баскетбол, который был у нас весь второй этап регулярки.

Также большой респект руководству, что не было давления перед пятой игрой. Потому что, мне кажется, если бы оно началось, то мы могли бы реально как-то эмоционально подсесть. Александр Иванович Медведев заходил в раздевалку и говорил: «Ребята, билеты в Москву уже куплены, поэтому у нас других шансов нет».

— Серия с ЦСКА стартовала через два дня после пятого матча с «Уралмашем». У армейцев же была неделя на подготовку. Это сильно повлияло на ход серии?

— Это вообще такая для меня очень неоднозначная серия получилась, потому что были прямо диаметрально противоположные матчи — «+20», «-20», «+20», «-20». Как будто какие-то шахматные качели шли. ЦСКА тоже нечего было терять, у них сменился тренер перед плей-офф. Я думаю, что даже если бы они проиграли нам, то им бы никто слова не сказал. Поэтому они играли очень расслабленно. Смена тренера — это всегда эмоциональный всплеск в команде.

— Что происходило в эти два дня между «Уралмашем» и ЦСКА?

— Ничего особенного, мы так же готовились, как к обычной игре. Чего-то такого сверхъестественного не было. Единственное, понимали, что в плане физики может быть тяжеловато. И так получилось, что во второй половине первой игры мы подсели. Прям реально подсели.

Если брать серию, то мы морально проиграли её в пятом матче. Выиграли четвёртый в Москве, однако пятую встречу прямо беззубо отдали. И за это я винил и себя, и ребят. Можно проиграть, но как? Бороться всю игру и уступить в концовке — это одна история. А тут так — и перед своими болельщиками… Шестая же игра как раз получилась такой, какой должна была быть пятая.

— Нельзя не сказать о травмах «Зенита». Курич и Дублевич вообще вылетели, у вас было повреждение, у Хантера. Это тоже повлияло или исход серии решили детали?

— Это тоже повлияло, конечно. Дублевич набрал неплохой ход на втором этапе, и будь он у нас… Боян — баскетболист топового уровня. Он может не только очки набирать, но и передачи раздавать, читать игру, помогать, подсказывать. После травмы Курича, условно говоря, я был единственным, кто может выйти после стаггера и бросить. Конечно, соперник адаптируется к такому. Они оба были очень важными звеньями в нашей команде. Поэтому, когда они получили травму, было очень обидно.

— Если как-то оценить весь сезон в целом, со всеми взлётами и падениями, какое, так скажем, послевкусие?

— Понятное дело, что все мы максималисты и хотелось выиграть чемпионат, но мне не за что кого-то винить. Мы взяли бронзу, это немаловажно не только для нас, но и для клуба.

Была победа в Суперкубке Единой лиги, победа в Кубке России. Да, не выполнили план, который хотели, но не могу сказать, что это был ужасный сезон. Где-то не повезло, где-то не хватило удачи, где-то не хватило сил игрокам, но всё равно этот сезон записал бы в актив. По крайней мере, у меня он получился одним из лучших.

— Сейчас межсезонье. Кто-то покинул команду, кто-то пришёл. Как оценишь новичков?

— Все новички хорошие, с Алексом [Пойтрессом] мы вместе становились чемпионами. Доволен трансферной кампанией.

— Остался в команде и Хавьер Паскуаль. Иностранные журналисты часто сватают его в другие команды. Давят ли такого рода новости на игроков, когда нет понимания чего ждать?

— Знаете, всегда вокруг много всяких слухов. Тут очень многое зависит от подачи. Если человек сфокусирован на работе, не даёт поводов, то и игроки спокойны. Это жизнь, всякое может произойти, люди приходят-уходят. Хави после этих слухов не менялся, работал так же, как и всегда. На нас это не давило. Понятно, что Паскуаль — один из лучших тренеров в Европе.