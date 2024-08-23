Дерзкая выходка Стефена Карри? Неужели олимпийский чемпион замышляет союз с Леброном в НБА

Вот обожают люди следить за каждым шагом звёздных баскетболистов НБА, и Стефен Карри, разыгрывающий и многолетний лидер «Голден Стэйт Уорриорз», не стал исключением. После блестящего выступления на Олимпийских играх в Париже Карри вновь привлёк к себе всеобщее внимание, и не только благодаря выдающимся спортивным подвигам.

На протяжении многих лет в биографии Стефена Карри в одной из социальных сетей гордо красовалось «защитник «Уорриорз», а его профильное фото стабильно изображало его в командной форме. Однако недавно он внёс смелые коррективы: упоминание о «воинах» исчезло, уступив место акценту на его олимпийских достижениях. Это метаморфоза произошла после совместного поста с Леброном Джеймсом, форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс», где они с триумфом отмечали свою победу на Олимпиаде.

Страница Стефена Карри в социальных сетях

Страница Стефена Карри в социальных сетях

Возможно, для Стефена это способ эффектно подчеркнуть последнее достижение — олимпийское золото. С другой стороны, можно предположить, что Карри постепенно дистанцируется от «Голден Стэйт». Однако их соперничество с Леброном Джеймсом давно стало легендой: они встречались в финале НБА четыре раза, а их последняя схватка развернулась в полуфинале Западной конференции 2023 года. Обладатели восьми чемпионских титулов на двоих Карри и Джеймс по праву считаются живыми иконами современной НБА, а их взаимное уважение не вызывает ни малейших сомнений.

Минувшие Олимпийские игры стали уникальным моментом, когда эти легендарные мастера мяча сплели свои таланты за пределами Матча всех звёзд НБА, запечатлевшись в памяти на всех участников. В возрасте 39 и 36 лет соответственно возможность того, что Леброн и Стефен окажутся в одной команде североамериканской лиги, почти исчезает. Однако едва ли не сенсация могла произойти в прошлом сезоне. Перед дедлайном «Лейкерс» и «Уорриорз» замышляли обмен, который мог бы сделать этих баскетболистов товарищами по команде. Но вмешательство агента Рича Пола, судя по всему, положило конец этим переговорам.