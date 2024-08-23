Они оставят США за бортом. Какой была бы на вид сборная Югославии в 2024 году

Сборная Югославии — одна из величайших команд в истории международных баскетбольных турниров. Пятикратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы мира и обладатели памятного золота Олимпийских игр 1980 года в Москве. Помимо этого, команда взяла множество серебряных и бронзовых медалей на различных турнирах.

Несмотря на распад страны, балканская школа баскетбола продолжает оставаться одной из самых престижных в мире, а страны, ранее входившие в состав Югославии, тоже демонстрируют отличные результаты. Среди них выделяется Сербия, которая недавно чуть не обыграла США в полуфинале Олимпиады. Стоит отметить и Словению во главе с Лукой Дончичем и их памятное золото на чемпионате Европы 2017 года. Хорваты блистали в основном в 1990-х годах, но до сих пор обладают сильным составом. Что касается Боснии и Герцеговины и Черногории, то их успехи более скромны, однако и там есть талантливые игроки.

Как выглядел бы состав сборной Югославии прямо сейчас? Наверняка многие задавались этим вопросом. Давайте попробуем поразмышлять и выберем 12 игроков, чтобы на каждую позицию было хотя бы по два человека. В нашем списке мы постарались собрать лучших игроков, так что не удивляйтесь перекосу в сторону «больших».

Лука Дончич

Лука Дончич Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

С основным разыгрывающим никаких сюрпризов. Лука Дончич стал одним из лучших игроков мира и достиг того статуса, которого мы от него ожидали ещё во времена его игры за «Реал».

Лука до перехода в НБА уже стал ключевым игроком Словении и привёл свою команду к памятному золоту на ЧЕ-2017. Затем была невероятная Олимпиада в Токио, где звёздному разыгрывающему чуть-чуть не хватило до медали. Тем не менее пик этой сборной уже прошёл, состав стал менее конкурентоспособным, а Лука в одиночку не смог отобраться на Игры в Париже.

Если у словенцев не появится новое и качественное поколение, то, возможно, золото чемпионата Европы останется единственной медалью Луки в его карьере.

Богдан Богданович

Богдан Богданович Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Богдан Богданович — один из тех игроков, кто превращается в истинную суперзвезду, выступая за свою сборную. По своему значению для Сербии он ни в чём не уступает Николе Йокичу.

На счету Богдана множество различных медалей, но ему ни разу не удавалось выиграть золото. Богдановичу уже 32 года, и ему остался, возможно, последний олимпийский цикл для достижения заветной цели. Следующий шанс будет в следующем году на чемпионате Европы. Но поедет ли туда Йокич? Есть сомнения. Однако даже без него сербы будут одними из фаворитов.

Марио Хезонья

Марио Хезонья Фото: Stefanos Kyriazis/NurPhoto via Getty Images

Марио Хезонья — один из тех, кому пошло на пользу возвращение из НБА в Европу. Ему надоело тратить время в сомнительных организациях и получать мало игрового времени. Он вернулся в Европу и оказался в одном из самых престижных клубов — мадридском «Реале», успев перед этим поиграть в казанском УНИКСе и греческом «Панатинаикосе». В испанской команде Хезонья вернул себе звёздный статус, получает хорошую зарплату и каждый год борется за победу в Евролиге.

Хорваты не смогли отобраться на Олимпиаду в Париже. Это произошло с ними во второй раз подряд, хотя на ОИ-2016 им удалось занять достойное пятое место. В той сборной уже играл Марио.

Никола Вучевич

Никола Вучевич Фото: Nicholas Muller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Да, я упоминал о перекосе в сторону «больших», поэтому Вучевича мы поставим на позицию четвёртого номера. Это не очень современно, но Никола способен справиться с этой задачей.

Игровой пик черногорца уже прошёл, однако он всё ещё остаётся качественным игроком. Во многом благодаря ему «Чикаго Буллз» оставались середняком в НБА последние пару лет. Скоро посмотрим на них с вернувшимся Лонзо Боллом!

Черногория не имеет больших успехов на международных турнирах — это слишком маленькая страна. Она даже участвует в специальном турнире для малых держав, где берёт золото, обыгрывая такие команды, как Кипр, Люксембург и Исландия.

Никола Йокич

Никола Йокич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Без Николы Йокича никуда. Лучший игрок мира, естественно, окажется в основе даже вымышленной сборной.

Йокич уже достиг такого статуса, что предпочитает пропускать чемпионаты мира и Европы, выступая в основном на Олимпиадах. Посмотрим, изменится ли это в будущем, но в любом случае нельзя сказать, что Никола не удовлетворён своими успехами. Вы же все видели, как он отмечал бронзу на минувших Играх.

Йокич великолепно провёл Олимпиаду в Париже, но в том самом матче с США его не хватило в тот момент, когда американцы перехватили инициативу. Особенно серба подвёл дальний бросок. Однако без Николы Сербия могла бы и не оказаться в той ситуации вообще.

Запасные

Алекса Аврамович Фото: Jamie Squire/Getty Images

Сменщиком Луки на позиции разыгрывающего предлагаю взять Алексу Аврамовича. Да, по таланту он уступает некоторым другим претендентам на эту позицию, но он слишком хорошо сыграл на Олимпиаде. Настоящий боец!

Также возьмём ещё одного защитника — Неманью Недовича. Он уже находится в статусе ветерана и завершил свою международную карьеру, но всё ещё является звёздным игроком европейского уровня и одним из лидеров «Црвены Звезды».

С позицией лёгкого форварда всё просто: Марио Хезонью будет подменять его одноклубник Джанан Муса. Они оба могут выступать и на позиции «четвёрки», так что будут получать много минут на паркете.

На позицию тяжёлого форварда со скамейки будет выходить Дарио Шарич. Да, в НБА он превратился в центрового, но в сборной продолжает играть на позиции «четвёрки». Если по ходу матча нам понадобится очень рослая пятёрка на паркете, Шарич даже может проводить минуты на «тройке», но это уже из области экспериментов.

Боян Богданович Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Главным запасным центровым я бы считал Ивицу Зубаца. В плане защиты он является лучшим балканским бигменом и может прикрывать Николу Йокича. Эта пара «больших» более сбалансированна и может применяться в матчах с сильными командами.

Осталось ещё два места. Несмотря на перебор «больших», нельзя не вызвать Юсуфа Нуркича. А вдруг у кого-то из бигменов не пойдёт игра, а вдруг у кого-то травма или перебор фолов.

Ну а 12-е место в составе отдадим игроку периметра, и тут есть отличная кандидатура — Боян Богданович. Несмотря на возраст (35 лет), Боян всё ещё очень качественный игрок, особенно в плане набора очков. Мы все об этом ещё раз вспомним в предстоящем сезоне, где хорват будет зажигать за «Нью-Йорк Никс». В «Детройте» его было грустно видеть.

Есть ещё много игроков, которые могли бы попасть в эту сборную и были бы очень полезны. Я предпочёл собрать чуть меньше игроков задней линии, чем могло бы быть, потому что мы и так знаем, что Лука Дончич будет много играть, так что глубина на этой позиции не требуется. Но всё равно было бы интересно узнать ваше мнение: кого здесь не хватает и кого на какую позицию лучше поставить.