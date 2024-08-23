«Действия МОК ограничивают пул соперников для сборной России». Кириленко — на Кубке Дружбы

21 августа в Перми стартовал международный турнир «Кубок Дружбы — 2024». В соревнованиях участвуют сборная России под руководством тренера Зорана Лукича, национальные команды Колумбии и Венесуэлы, которые привносят в турнир южноамериканскую страсть и темперамент, а также клуб Единой лиги ВТБ «Парма. «Чемпионат» взял интервью у президента Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко.

— Вы как бывший баскетболист можете рассказать, насколько важно игрокам собираться в сборной, особенно сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных матчах?

— Конечно. Хочу начать со слов благодарности Перми, потому что этот город и регион традиционно являются локомотивом баскетбола в нашей стране и принимают национальную команду. Великолепные условия и болельщики, если спросить у любого игрока национальной команды и клубных команд — все очень любят играть здесь. Зрители очень благодарные, поэтому для нас возможность приезжать сюда со сборной — это большая радость. Что касается национальной команды, мы прекрасно понимаем, что нынешние условия очень сложные, особенно для международного опыта. Мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить минимальный опыт игры с другими странами и стилями. С учётом того, что ближайшие пять-шесть лет могут быть сложными, хотя мы надеемся вернуться к международным соревнованиям в следующем году, мы должны планировать на будущее.

В нашей пирамиде есть молодые игроки 17-18 лет, которые через пять-шесть лет могут стать основой команды. Нам нужно давать им опыт игры с другими континентами. Главная цель турнира — найти команды, которые будут подходить по уровню. Для нынешних баскетболистов очень важно собираться вместе, особенно для молодых игроков. Здесь нет ветеранов, занимающих ключевые позиции. Например, в «Парме» есть четыре человека — Ильницкий, Шашков, Руженцев и Якушин — которые потенциально могли бы быть в этой сборной. Они уже имеют игровое время и роли в своих командах, поэтому нет смысла их выдёргивать. В нашей команде ветеранами стали Щербенёв, Лопатин и Беленицкий, которым от 22 до 25 лет. Наша задача — уделять внимание молодым игрокам, которых мы ещё не видели. Им нужно дать попробовать себя в национальной команде и проникнуться её атмосферой. Главная цель турнира — дать возможность ближайшему резерву национальной команды получить международный опыт.

Сборная России по баскетболу Фото: РФБ

— Уже прошло три игровых дня. Кто-то сыграл выше ожиданий?

— Чадов, конечно, сыграл выше ожиданий. Хотя мы знаем, что он может так играть. Он показал себя в двух играх лидером команды. С «Пармой», наверное, в большей степени. Хоть он и с Венесуэлой набрал свои очки, но с «Пармой» он вышел на замену в тот момент, когда был минус, и видно было, что что-то не клеится у нас. Набрал тяжёлые очки и вдохновил команду на рывок.

Я отмечу его, потому что видно, что он стал хорошей энергией для сборной России. Мне понравились молодые ребята, которые выходили. Ермаков очень выделяется уже с 15 лет. Чуть сыроват, видно, что по силе ещё уступает, но голова светлая и решения хорошие. Где-то выпадает мяч, но это молодость. По видению площадки мне кажется, что у нас может быть действительно светлоголовый парень в составе национальной команды.

Беленицкий мне нравится — он хорошая часть для сборной. Лопатин, Щербенёв — признанные ребята, которые в сборной уже некоторое время. Хотел посмотреть на Фролова — совсем молодой парень, но он, к сожалению, не смог дебютировать на этом турнире. Мы очень хотели его увидеть в боевой проверке.

— А как вам «Парма»? Тот же Руженцев?

— Руженцев, Якушин, Шашков, Ильницкий — мы их всех прекрасно знаем. Это ребята, которые уже много играют. Захаров перешёл из «Уралмаша». Мне очень понравилась команда — очень солидная и всё по делу. Практически эта команда с небольшими изменениями в прошлом году три раза сняла скальп с ЦСКА и УНИКСа. Думаю, у парней хорошие шансы в этом сезоне огорчать грандов. Главное — не терять очки с командами ниже в таблице, потому что в прошлом году была такая проблема.

Зоран Лукич Фото: РФБ

— Недавно РФБ продлила контракт с Зораном Лукичем. По новому соглашению он сможет совмещать посты, если ему поступит предложение от клуба?

— Конечно. Он уже совмещал их, когда был тренером «Нижнего Новгорода». Я не вижу здесь ни плюсов, ни минусов. Возможно как одно, так и другое. Когда ты совмещаешь работу, у тебя есть набитая рука, ты работаешь в течение года, но есть и минусы — твоя голова занята ещё и своим клубом.

Когда ты работаешь только на одной работе, есть плюсы: твоя голова сосредоточена только на сборной, но у тебя меньше возможностей постоянно применять свой опыт. У Зорана огромное количество наигранности за последние 20 лет, поэтому один год он, я думаю, может взять себе как отпуск. На самом деле это очень помогает сейчас, так как он концентрируется только на национальной команде, и у него появилась возможность отследить ребят из резерва и посмотреть на тех, кто сегодня играл.

Тот же Илья Ермаков, 17 лет, на мой взгляд, очень талантливый паренёк. Я за ним наблюдаю с первенства России, когда ему было 15 лет. Вот Миша Дулкай — отличные данные, Агарков, Глеб Фирсов. Это новые имена, которые пока не на слуху. Они находятся в дублирующих составах своих клубов. Но по потенциалу мы понимаем, что эти ребята через пять-шесть лет могут сделать шаг вперёд. Это не значит, что мы отметаем других, конечно нет.

— В Кубке Дружбы вместо «Пармы» должна была играть сборная Ирана, но не получилось. Может быть, вы ещё с кем-то вели переговоры, помимо Ирана и тех, кто играет?

— Самая главная сложность в том, что сейчас есть рекомендации Международного олимпийского комитета для национальных федераций. Это сильно ограничивает пул тех, кто готов приехать и у кого есть возможности. Многие команды после Олимпиады распустили свои составы.

Мы идём по остаточному принципу. Нам важно собрать команду и попробовать максимально приблизить её уровень к международному. Это не всегда получается в нынешнем формате. Например, в случае с Венесуэлой это удалось: они правильно поняли запрос на ближний резерв под национальной командой. Видно, что там играют перспективные ребята. Есть парень 218 см, который может стать проспектом в НБА. В этом плане наша работа сейчас похожа на хождение по минному полю: ищем возможности найти необходимую конкуренцию в нынешних условиях.

Многие федерации даже не пытаются: «Ой, да не будем даже пробовать, нас закрыли». Мы приняли решение пробовать и пытаться находить варианты, как это было с Ираном или Венесуэлой и Колумбией. Да, список сжатый. Мы также открыты к играм с клубными командами. Я не вижу ничего зазорного в этом: клубные команды собирают игроков со всего мира и могут быть лучше некоторых сборных. Главное — дать нашему подрастающему поколению больше опыта игры и принадлежности к сборной команде.

— Недавно на Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок. Что вы об этом думаете? Когда новую линию ждать у нас?

— Пока я не вижу необходимости в этом. Изменения в правилах — это всегда деликатный вопрос. Мне кажется, что четырёхочковый бросок слишком сильно повлияет на основы игры. Трёхочковый бросок в своё время логично вписался в игру, но четырёхочковый — это уже перебор. Даже увеличение времени игры для меня кажется излишним, хотя НБА это использует. Классические правила мне ближе.

В своё время формат матчей изменили с двух половин по 20 минут на четыре четверти по 10 минут, и это не вызвало серьёзных проблем. Но я пока не вижу особых преимуществ в том, чтобы игроки отходили ещё дальше для броска. Динамика игры может слишком измениться. Она уже значительно изменилась с приходом Стефена Карри, который привнёс элемент компьютерной игры, где игроки быстро переходят к трёхочковым броскам.

— На Кубок России заявились всего четыре команды из Единой лиги. С чем это связано?

— Самая главная причина, на мой взгляд, в том, что клубы в течение сезона играют полным составом, включая иностранных игроков, а на Кубке России разрешено использовать только двух. Это ломает динамику игры команды. Такое мнение бытует.

Однако я считаю, что это не лучший подход. Кубок России — это дополнительная возможность привезти домой трофей. Здесь выигрывают команды, которые заботятся о своих воспитанниках. Если в структуре клуба их немного, сложно играть на несколько фронтов. Клубы с недостаточным количеством российских игроков не хотят рисковать лишний раз.

Прошлый сезон показал великолепную конкуренцию: «Зенит» в борьбе с «Нижним Новгородом» в финале проявил себя отлично. Видно, какие игроки берут на себя ответственность и раскрываются в тяжёлые моменты. РФБ заинтересована в том, чтобы наши игроки не просто находили время на площадке, а играли ключевые роли в своих командах. Нам это очень важно, и мы хотели бы, чтобы Кубок оставался домашней площадкой для российских игроков.

ПБК МБА в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ Фото: ПБК МБА

— Совсем скоро начинается новый сезон, в Единой лиге практически все уже укомплектовали составы. Чья трансферная кампания вам больше всего понравилась?

— Я фанат двух клубов: пермской «Пармы» и МБА. «Парма» меня не разочаровывает — со сборной России была великолепная игра. Приятно наблюдать за молодыми ребятами, своими воспитанниками. Мы обсуждали с Сергеем Кущенко, что восемь или девять человек из Перми прошли через сборную и клуб.

Команда МБА делает акцент на своих воспитанниках. Я не против иностранных игроков, если они сильные и хорошие. Но мне нравится, когда команда строится на своих кадрах. Каждый год есть пополнение. «Парма» из года в год снижает количество иностранных игроков и увеличивает число своих воспитанников. Это заслуживает уважения, и я хочу видеть больше таких проектов. Российская федерация баскетбола поддерживает это направление, потому что наши игроки получают больше времени на площадке и играют ключевые роли.

— Как вы относитесь к тому, что подающие надежды или уже более сформировавшиеся российские игроки немного меняют свою роль? Например, Руженцев перешёл на более значимую позицию. Ведищев перешёл в «Енисей», и, вероятно, тоже станет одной из первых опций. Щербенёв и Беленицкий, наоборот, пошли в топ-клубы, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Как вам эта тенденция перемещения российских игроков?

— Я не могу всех под одну гребёнку мести и говорить, что кто-то молодец за переход, а кто-то – нет. Конечно, каждый решает сам, исходя из своих чувств и готовности. В случае с Ведищевым или Самсоном, которые перешли на позиции с большими шансами засиять и получить больше игрового времени, я отношусь положительно. Ребята берут на себя ответственность попробовать. Никто не гарантирует им игрового времени, но ситуационно это выглядит хорошо.

Что касается Беленицкого или Щербенёва, мне сложно комментировать. Они берут на себя большой риск из-за высокой конкуренции в «Зените» или УНИКСе. Там большая нагрузка на иностранных игроках, которые являются локомотивами команд. Я не владею информацией о том, как они общались с тренерами и как тренер видит их в своей команде. Хочется пожелать им удачи, потому что они великолепные игроки. Надеюсь, они будут играть и получать необходимую практику.

— Вы упомянули МБА. Как оцениваете их два сезона в целом?

— Первый сезон был крайне удачным. Они ворвались в Единую лигу, обыгрывая топов. Во втором сезоне к ним привыкли, стало сложнее, но проект всё равно успешный. Он показывает, что при правильном подходе российские игроки конкурентоспособны. Главное — как построены система и структура клуба. Я удивлён, что до сих пор к ним не пришёл большой партнёр и не поддержал эту структуру.

Философия и миссия клуба очень крутые, особенно в нынешних условиях. Не удивлюсь, если вскоре какой-то крупный партнёр захочет стать частью этой истории — это как сказка. В 2002 или 2003 году я приехал на открытие МБА как детской лиги, и за 20 лет это зёрнышко выросло в профессиональные команды мужской и женской Лиги ВТБ и Премьер-лиги. У них есть проекты 3х3 для мужчин и женщин, они играют на своих воспитанниках. Я счастлив, что когда-то прикоснулся к этому зёрнышку в самом начале, и теперь оно находится в таком классном состоянии.

Андрей Кириленко Фото: РБФ

— Был параллельный проект — «Руна», но более классическая история, с легионерами. Как вы оцениваете его? Всего один сезон они отыграли, и мнения разделились на два лагеря.

— Мне очень нравилась «Руна» по своему наполнению. Единственное, что клубы у нас, к сожалению, зависят от владельца или руководителя команды. У них произошла трагедия: хозяин, один из спонсоров, умер, и на нём многое держалось. К сожалению, из-за этой ситуации весь клуб как-то схлопнулся. Но с точки зрения восприятия мне очень нравилось, что они делают. Начиная от развлечений на играх — они старались сделать из этого интересный коммерческий продукт, что большая редкость в российском баскетболе. У нас есть исключительно коммерческие клубы, такие как «Руна» и, может быть, «Уралмаш». Они оба как раз и поднялись благодаря этому.

— Лига ВТБ сейчас немного изменила формат, отказалась от этапов и теперь проводит четыре круга, увеличилось количество матчей. Как вы оцениваете это изменение?

— Я думаю, что оба формата работают. Формат с топ-6 хорошо заходит, потому что больше игр высокого класса. Но это зависит от участников и количества команд в чемпионате. Сейчас стало меньше команд, и есть возможность играть со всеми в несколько кругов. Раньше было больше команд.

— Виталий Фридзон будет играющим президентом брянской «Десны». Как отреагировали на эту новость? Со стороны руководителя как вы оцените брянский регион в баскетбольном плане?

— Конечно, нам важно, чтобы наши регионы развивались. И кто, как не Виталий Валерьевич, может стать движущей силой в Брянске, в своём родном регионе, причём ещё и в роли играющего человека. Думаю, у болельщиков в Брянске есть уникальная возможность увидеть Виталия Фридзона, бронзового призёра Олимпиады и героя матча с бразильской сборной, играющим за местный клуб.