Разоблачение от коллеги Джордана. Почему Леброн — неоспоримый король баскетбола

Многие в России открыли для себя баскетбол благодаря Майклу Джордану и его легендарной команде «Чикаго Буллз». Одни имели счастье увидеть величие Эм Джея своими глазами, другие познакомились с его наследием позже, но ясно давно, что Джордан — величайший игрок в истории НБА и баскетбола в целом. Он добился успеха в профессиональной карьере, кроме краткого ухода в бейсбол, а также в бизнесе и личной жизни. Однако у его партнёра по «Чикаго» Скотти Пиппена есть интересное и не самое лестное мнение о Его Воздушестве.
Начнём прямо с сути. В своей книге «Неудержимый» Скотти Пиппен выразил вот такое мнение: «Я готов утверждать, что Майкл изменил баскетбол не в лучшую сторону. В 1980-е годы на площадках все играли командно — передавали мяч, чтобы поддержать команду. В 1990-х это исчезло. Дети стремились подражать Джордану. А Майкл не стремился отдавать передачи, собирать подборы или защищаться против лучшего игрока соперника. Он хотел, чтобы всё делалось за него». На этом легендарный игрок НБА и «Чикаго» не остановился и затронул одну из главных тем споров последних лет — соперничество между Леброном Джеймсом и Джорданом за титул величайшего в истории.
«Вот почему я всегда считал Леброна Джеймса величайшим баскетболистом, которого когда-либо видела эта игра. Он делает всё и воплощает истинную суть игры в баскетбол», — говорится в книге Пиппена. Несмотря на это, Скотти заявил, что предпочёл бы иметь в составе на важный матч именно Джордана, а не Леброна. Пиппен был невероятно зол и расстроен после выхода в свет «Последнего танца» — документального сериала о «Чикаго Буллз» и в большинстве своём о великом 23-м номере.
В то время Скотти был огорчён тем, что его показали в негативном свете. В сериале акцентировали внимание на его неудачных играх и на том, как Джордан назвал его эгоистом за то, что Пиппен намеренно откладывал операцию на ноге и просил обмена в сезоне-1997/1998. Даже добрые слова Майкла в адрес своего напарника не смогли исправить ситуацию. «Каждый раз, когда говорят о Майкле Джордане, следует упоминать Скотти Пиппена. Все говорят, что я приносил команде титулы, но без Скотти я бы этого не достиг. Именно поэтому я считаю его своим величайшим одноклубником за все времена», — отметил Эм Джей в одном из эпизодов сериала. Однако даже эти слова не смогли удовлетворить Пиппена.
«Даже во втором эпизоде, который некоторое время был посвящён моему трудному воспитанию и маловероятному пути в НБА, повествование вернулось к Майклу Джордану и его решимости победить. Я был не более чем опорой. Он назвал меня своим лучшим товарищем по команде за всё время. Он не мог бы быть более снисходительным, даже если бы попытался».
Между Пиппеном и Джорданом явно существуют определённые разногласия, главным образом исходящие от Пиппена. Что касается извечного спора о том, кто является величайшим в истории — Джордан или Леброн, — эти дебаты, вероятно, будут продолжаться бесконечно. Майкл Джордан — причина, по которой Леброн Джеймс выбрал номер 23. Джордан был идолом Джеймса в детстве, и их имена навсегда останутся связанными, так как именно они чаще всего упоминаются в дискуссиях о величайшем баскетболисте всех времён. Оба — игроки исключительного уровня и таланта, которые появляются раз в поколение. Пиппен отдаёт предпочтение Леброну за его универсальную игру, а как думаете вы, кто из них действительно лучший?