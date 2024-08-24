Разоблачение от коллеги Джордана. Почему Леброн — неоспоримый король баскетбола

Многие в России открыли для себя баскетбол благодаря Майклу Джордану и его легендарной команде «Чикаго Буллз». Одни имели счастье увидеть величие Эм Джея своими глазами, другие познакомились с его наследием позже, но ясно давно, что Джордан — величайший игрок в истории НБА и баскетбола в целом. Он добился успеха в профессиональной карьере, кроме краткого ухода в бейсбол, а также в бизнесе и личной жизни. Однако у его партнёра по «Чикаго» Скотти Пиппена есть интересное и не самое лестное мнение о Его Воздушестве.

Начнём прямо с сути. В своей книге «Неудержимый» Скотти Пиппен выразил вот такое мнение: «Я готов утверждать, что Майкл изменил баскетбол не в лучшую сторону. В 1980-е годы на площадках все играли командно — передавали мяч, чтобы поддержать команду. В 1990-х это исчезло. Дети стремились подражать Джордану. А Майкл не стремился отдавать передачи, собирать подборы или защищаться против лучшего игрока соперника. Он хотел, чтобы всё делалось за него». На этом легендарный игрок НБА и «Чикаго» не остановился и затронул одну из главных тем споров последних лет — соперничество между Леброном Джеймсом и Джорданом за титул величайшего в истории.

«Вот почему я всегда считал Леброна Джеймса величайшим баскетболистом, которого когда-либо видела эта игра. Он делает всё и воплощает истинную суть игры в баскетбол», — говорится в книге Пиппена. Несмотря на это, Скотти заявил, что предпочёл бы иметь в составе на важный матч именно Джордана, а не Леброна. Пиппен был невероятно зол и расстроен после выхода в свет «Последнего танца» — документального сериала о «Чикаго Буллз» и в большинстве своём о великом 23-м номере.

В то время Скотти был огорчён тем, что его показали в негативном свете. В сериале акцентировали внимание на его неудачных играх и на том, как Джордан назвал его эгоистом за то, что Пиппен намеренно откладывал операцию на ноге и просил обмена в сезоне-1997/1998. Даже добрые слова Майкла в адрес своего напарника не смогли исправить ситуацию. «Каждый раз, когда говорят о Майкле Джордане, следует упоминать Скотти Пиппена. Все говорят, что я приносил команде титулы, но без Скотти я бы этого не достиг. Именно поэтому я считаю его своим величайшим одноклубником за все времена», — отметил Эм Джей в одном из эпизодов сериала. Однако даже эти слова не смогли удовлетворить Пиппена.

Скотти Пиппен шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион «Даже во втором эпизоде, который некоторое время был посвящён моему трудному воспитанию и маловероятному пути в НБА, повествование вернулось к Майклу Джордану и его решимости победить. Я был не более чем опорой. Он назвал меня своим лучшим товарищем по команде за всё время. Он не мог бы быть более снисходительным, даже если бы попытался».

Между Пиппеном и Джорданом явно существуют определённые разногласия, главным образом исходящие от Пиппена. Что касается извечного спора о том, кто является величайшим в истории — Джордан или Леброн, — эти дебаты, вероятно, будут продолжаться бесконечно. Майкл Джордан — причина, по которой Леброн Джеймс выбрал номер 23. Джордан был идолом Джеймса в детстве, и их имена навсегда останутся связанными, так как именно они чаще всего упоминаются в дискуссиях о величайшем баскетболисте всех времён. Оба — игроки исключительного уровня и таланта, которые появляются раз в поколение. Пиппен отдаёт предпочтение Леброну за его универсальную игру, а как думаете вы, кто из них действительно лучший?