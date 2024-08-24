«Моя история с «Нижним Новгородом» не закончена». Откровенный Зоран Лукич

В августе Российская федерация баскетбола продлила контракт с главным тренером мужской сборной России Зораном Лукичем до 2028 года. После этого национальная команда под руководством серба стартовала в Кубке Дружбы, который проходит в Перми с 21 по 25 августа. Сборная России победила в трёх матчах из трёх и в заключительный день турнира сыграет с БК «Парма». Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Пермь и пообщался с главным тренером сборной России Зораном Лукичем.

— Насколько для игроков и тренерского штаба сборной России важно собираться, несмотря на отсутствие официальных матчей?

— Это очень важно. Мы можем долго не видеться с игроками, поэтому необходимо следить за их физической формой и прогрессом в течение сезона. Конечно, можно видеть это через игры — кто как играет, сколько получает игрового времени. Но пока вы лично не понаблюдаете за тренировочным процессом, трудно составить полное представление. Также важно оценивать молодых игроков. Сейчас у нас пять новичков, которые впервые приглашены в основную сборную. Нужно понять, на каком уровне они находятся и как могут помочь сборной России.

— Прошло три матча. Может быть, кто-то сыграл выше ваших ожиданий?

— Я не хотел бы называть имена, потому что в баскетболе важен коллектив, команда. Да, есть игроки, которые меня положительно удивили, и те, кто пока не достиг ожидаемого уровня. Это связано с тем, что разные игроки получают разное игровое время в своих клубах. Эти сборы помогают им получить практику. Три дня — три игры. Они немного устали, третья игра была трудной. Мне было интересно, как в такой сложный момент игроки примут правильные решения. Мы выиграли, и я не сомневался в этом.

— Вы говорили после игры, что не стали брать тайм-аут, чтобы посмотреть, как игроки будут действовать.

— Да, я хотел увидеть, как быстро они могут переключиться и принять правильные решения в напряжённой ситуации. Было несколько моментов в первых двух играх, когда после тайм-аута мы решали наше недопонимание. Но для меня важно посмотреть, как они сами справляются в таких ситуациях. Да, в концовке был ненужный пас, но такие моменты случаются. Это полезный опыт для ребят.

Зоран Лукич Фото: РФБ

— Вы остаетесь в сборной России. Андрей Кириленко сказал, что у вас есть договорённость о совмещении работы в сборной и клубе. Планируете ли вы вернуться к клубной работе?

— Да, такой разговор был. У меня есть семейные обстоятельства, которые я надеюсь решить к Новому году. Пока я не планирую возвращаться в клуб до этого времени, по крайней мере, если не поступит суперпредложение. Были моменты, но… Сейчас я полностью сосредоточен на сборной России. Проводим тренировки и работаем над подбором игроков. Планирую поехать в Америку, чтобы встретиться с ребятами из колледжей и пообщаться с ними лично. Живое общение всегда лучше, чем через мессенджеры или телефон. До Нового года у меня будет достаточно дел со сборной, а потом уже посмотрим на клубную работу после решения семейных вопросов.

— Вы сказали, что были какие-то предложения. Из Единой лиги?

— Нет, из Единой лиги я не получал никаких предложений. Было из Европы.

— Вы особо не комментировали в СМИ свой уход из «Нижнего Новгорода». Почему так произошло? Кто был инициатором расставания?

— Я очень рад, что Сергей Козин занял эту должность, ведь он нижегородец. Так сложилась ситуация, и так должно было быть, но я чувствую, что ещё вернусь в «Нижний Новгород».

— Правда?

— Да, конечно. Для меня эта история ещё не закончена. Пора «Нижнему» подниматься, хватит повторять одно и то же. Нужно что-то серьёзное. Я надеюсь, что третий раз будет тем самым нужным.

— В прошлом сезоне вы уже говорили, что после вас должен быть нижегородец. Почему для вас было так важно, чтобы команду возглавил именно уроженец?

— Вы знаете какого-нибудь тренера из Нижнего Новгорода, кроме Козина, который работал бы на высоком уровне? Вряд ли. Поэтому для меня это было важно. Мы вместе работали в сборной. Мы часто говорим о клубах и игроках, но редко — о тренерской работе. Мне надо было поднять тренера до такого уровня, чтобы он мог выращивать новых игроков. Это для меня было очень интересно, для меня это был личный проект. Я хотел поднять статус нижегородского тренера и оставить после себя наследие. Вы когда-нибудь видели, чтобы тренер так взрастил следующего тренера? Такие моменты бывают редко. Для меня это было личным достижением.

— Вы прямо как Грег Попович — выращиваете ассистентов.

— Нет, не могу сказать так. Не хочу сравнивать с НБА — это не мой любимый баскетбол.

Сергей Козин (слева) и Зоран Лукич (справа) Фото: БК «Пари НН»

— А как вы готовили Козина? Как проходила передача дел?

— Знаете, передача дел — это как рост человека в жизни. Когда я вернулся в «Нижний», честно скажу, Козин мог покинуть команду. В какие-то моменты я был недоволен ситуацией и некоторыми деталями. У нас был очень серьёзный разговор. Я человек прямой, объяснил ему всё прямо в лоб: что мне нравится и в каком направлении мы должны двигаться, чтобы наше взаимодействие работало. К счастью, он воспринял это правильно. Есть люди, которые могут обидеться, но он воспринял это как надо. Он прошёл путь от скаута-тренера до ассистента и затем – первого ассистента. Мы шли шаг за шагом, он участвовал в семинарах и летних лагерях для повышения квалификации.

Я очень рад за него. Я бы не хотел, чтобы его назначение было просто экономичным решением для клуба. У него есть качества, и ему нужно помочь, не ставить палки в колёса. Я знаю его потенциал, он ещё может расти и развиваться. Верю, что сейчас у него есть не только возможность, но и личные качества для того, чтобы быть главным тренером в ВТБ.

— Совсем скоро начинается новый сезон ВТБ. Уже почти все команды укомплектовали составы. Чья трансферная кампания вам понравилась больше всего?

— Ситуации разные. Кто-то минимально менял состав, кто-то добавлял новых игроков, кто-то полностью перестраивался. Трудно сказать, кто сделал правильные шаги. Когда тренер занимается селекцией, он старается сделать лучше для клуба и команды, чтобы контролировать коллектив и добиваться результатов. Но есть много факторов и ситуаций, которые могут поставить тренера в сложное положение. Сейчас трудно сказать, кто прав, а кто нет. Например, «Руна» отлично начала прошлый сезон, но в итоге клуба просто больше нет.

— Но это немного другая ситуация. Трудно представить, что ЦСКА, «Локомотива» или «Зенита» не будет в следующем сезоне.

— Бывают разные моменты. Например, УНИКС и «Зенит» продолжают работать со своими тренерами, корректируя только составы. А ЦСКА принял удачное решение прямо перед плей-офф и пригласил отличного тренера. Надеюсь, что это решение продлится на два сезона, а не на месяц или меньше. Где гарантия, что это будет работать? В тот момент ЦСКА сделал хороший выбор, когда коллектив стал неуправляемым. Но что будет дальше — вопрос.

— Вас как тренера сборной радует проект МБА? Российские игроки получают игровое время без участия легионеров.

— Да, это меня радует. Я знаю, что у МБА есть трудности, но они смогли их решить в последний момент. Я желаю им всего наилучшего. Такие команды нужны Единой лиге. Не могу сказать, что большое количество иностранцев мешает, но я всё равно больше переживаю за развитие молодых российских игроков.

В Сербии не так важен паспорт игрока, как важны его навыки и вклад в команду. Я недавно был там и обсуждал это с коллегами. Это их философия, и она понятна. Но, мне кажется, важно, какой у тебя паспорт и из какой ты страны. Я всегда поддерживаю команды, которые играют с большим количеством местных игроков. Будь то Россия или Сербия, мне это ближе, чем создание команды из легионеров.

Да, в «Нижнем Новгороде» было пять иностранцев, но это было вынужденно из-за финансовых ограничений. В минувшем сезоне клуб отдал трёх российских игроков: Беленицкого, Воронцевича и Ганькевича. Вот как строить команду дальше? Каждый год отпускать игроков? Это не лучший вариант. Поэтому я всегда за местных баскетболистов.

— А как вы относитесь к переходам российских игроков? Например, Руженцев ушёл в «Парму», Ведищев перешёл в «Енисей», а Щербенев и Беленицкий — в топ-клубы.

— Самое важное — это интерес к русским игрокам со стороны клубов. Но главный вопрос — какая роль у этих игроков в новых командах? Это вызывает вопросы.

— Руженцев и Ведищев, скорее всего, будут на более значимых ролях, чем до этого.

— И ещё Герасимов. Его уход из «Зенита» в «Енисей» — это хороший шаг. Он не получал игрового времени в конце сезона. Что касается Миши Беленицкого, у него будет очень серьёзная роль в Казани. Это важный итог для команды и для сборной.