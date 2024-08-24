Очень странные дела. Ряд неудобных вопросов по турниру «Кубок Дружбы — 2024»

С 21 по 25 августа в Перми проходит международный турнир «Кубок Дружбы — 2024», который состоит всего из пяти игровых дней. Казалось, в таком сжатом графике не может быть места чему-то ещё, кроме баскетбола. Но громкий скандал возник в первый же день. Собственно, когда на старте матча «Пармы» и так называемой сборной Колумбии счёт был 22:0, а после первой четверти 41:2, стало понятно, что происходит что-то не то. Российская команда в итоге победила с неприличной разницей 155:53, а вопрос: «Что это было?» вскоре породил только новые.

1. Главный из этих вопросов возник после официального письма Федерации баскетбола Колумбии, которое появилось вскоре после разгромного поражения команды. В письме колумбийская сторона сообщила, что не отправляла сборную на турнир в Россию и никаких переговоров с российскими коллегами у неё не было. Письмо размещено на странице организации в социальных сетях, так что его подлинность сомнений не вызывает. Вскоре после публикации письма президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что контакт с колумбийскими коллегами всё-таки был, причём всё проходило исключительно через официальные каналы связи. Вопрос, почему колумбийцы лукавят (а мы верим, что лукавят именно они), пока остаётся без ответа.

2. После разгоревшегося скандала в Сеть оказалось слито письмо, в котором Колумбийская баскетбольная федерация подтверждала участие в Кубке Дружбы. Письмо опубликовано от имени президента федерации Хорхе Армандо Гарсиа Варгаса с его подписью. Правда, по всем имеющимся вопросам российской стороне предлагалось обращаться по электронному адресу, который не представлен на официальном сайте организации. После появления письма в российской прессе колумбийская федерация его никак не прокомментировала и хранит молчание до сих пор. Обратим внимание, что «Чемпионат» также направлял запрос в Федерацию баскетбола Колумбии, но увы, ответа пока не получил.

3. В письме от имени Хорхе Армандо Гарсиа Варгаса говорится, что расходы берёт приглашающая сторона («Принимаем условия, предложенные РФБ, включая размещение в четырёх-пятизвёздочном отеле, полное обеспечение для нашей делегации в 20 человек, перелёты из Боготы в Пермь и обратно»). Если это действительно так, не должны ли колумбийцы вернуть деньжата, учитывая, что для российской стороны выбор колумбийских игроков в национальную команду оказался, мягко говоря, неожиданным — РФБ отменила матчи Колумбии и сборной России, а в какой-то момент даже поползли слухи, что турнир и вовсе могут прервать.

4. В первом письме, которое Колумбийская федерация баскетбола размещала на официальной странице организации в социальных сетях, говорилось, что она намерена судиться в связи «с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения изображения или логотипа». Возникает вопрос, с кем намерена судиться Колумбийская федерация и когда ею наконец будут приняты какие-то следующие шаги.

5. В качестве главного тренера колумбийцев в Россию приехал Хорхе Васкес, хотя официально рулевым этой команды до Кубка Дружбы был Гильермо Морено (новость о его уходе из сборной появилась буквально вчера).

Матч «Парма» — Колумбия Фото: РФБ

6. В колумбийской сборной, приехавшей в Россию, не нашлось ни одного игрока, кто когда-либо за неё выступал. А ведь в 2022-м Колумбия проиграла сборной США в официальном матче с разницей всего в семь очков (81:88). В Россию же приехала национальная команда дебютантов… И это было бы ещё полбеды. Участники студенческих турниров по баскетболу 3х3 и университетских соревнований Боготы, инженер и издатель журнала о баскетболе. Отсутствие хоть какого-либо баскетболиста с хорошим послужным списком иначе как издевательством не назвать, пострадали от этого пришедшие на арену в Перми болельщики.

7. Если в российской прессе Кубок Дружбы активно освещается, то в южноамериканской — почти гробовая тишина. Пресс-служба Федерации баскетбола Венесуэлы не обмолвилась о турнире в России на своём сайте или в социальных сетях ни словом. А единственной реакцией колумбийцев было то самое письмо, в котором они от всего открестились. Немногочисленные упоминания российского турнира в южноамериканской прессе сводятся также всё к тому же скандальному письму.

Как видно, непонятных моментов остаётся довольно много. Получим ли мы какие-то ответы, покажет время. Но главное, РФБ всё же приобрела бесценный опыт, который может ей помочь подобных ситуаций в будущем избежать.