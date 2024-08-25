Год испытаний в «Зените» и желание заявить о себе в «Енисее». Честный Тимофей Герасимов

Защитник Тимофей Герасимов выступал за «Енисей» с 2021 по 2023 год и был очень важной частью красноярской команды. После этого он перешёл в клуб из топ-4 Единой лиги ВТБ — петербургский «Зенит», но выйти на первые роли так и не смог. Летом 2024 года разыгрывающий вернулся в «Енисей» и готов вновь доказать болельщикам, чего он стоит.

Перед стартом сезона Герасимов был вызван в сборную России, которая принимает участие в Кубке Дружбы. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Пермь, где пообщался с защитником национальной команды.

— Насколько важно для игроков и тренерского штаба собираться в сборной, особенно когда нет официальных матчей?

— Начну с того, что это непростое время для нас всех. Собираться морально тяжело, когда не знаешь, к чему готовишься, если смотреть с точки зрения соревновательных моментов. Но с точки зрения подготовки на будущее — да, это важно. Есть молодые ребята, которые через шесть-восемь лет, а может быть, и раньше смогут проявить себя на международной арене. Только с этой точки зрения это имеет смысл. Конечно, это хорошая подготовка к клубному сезону. Федерация проводит турнир, и благодаря ему мы готовимся к клубному сезону и не забываем тактические моменты сборной. Тренер Лукич уже несколько лет здесь и ещё останется на несколько лет, так что система не будет меняться.

— Команда сыграла три матча. Можете кого-то выделить? Кто-то превзошёл ваши ожидания?

— На самом деле сложно выделить отдельных игроков. Мы все сплочённые, играем как команда и пытаемся следовать системе тренера. Но есть ребята, которые сделали шаг вперёд. Можно выделить Мишу Беленицкого и Сашу Чадова — они вышли на лидирующие позиции в этих играх. Я очень рад за них.

Тимофей Герасимов (справа) Фото: Российская федерация баскетбола

— Этим летом вы вернулись в «Енисей». Как проходили переговоры и когда они начались?

— Всё это произошло не быстро, был затяжной момент, но решение было принято быстро. Я очень рад вернуться в «Енисей». Хочу проявлять свой талант дальше, получать больше игровых минут и доверие тренера, повышать свой уровень.

— Были ли у вас ещё какие-то предложения, помимо «Енисея»?

— Были, но я выбрал «Енисей».

— Из Единой лиги?

— Да.

— Как оцените свой сезон в «Зените»? Какие у вас были ожидания перед переходом?

— В целом, когда я туда шёл, то предполагал, что буду играть не очень много и моя роль будет больше как третьего разыгрывающего. Так оно и сложилось. Но были периоды в сезоне, когда игроки получали травмы и я играл намного больше, чем ожидалось. Это то, чего я хотел. Был двухмесячный период, когда я проводил на площадке 15-18 минут за игру. Я прибавлял с каждой игрой. Потом всё вернулось на свои места. Я понимал, куда шёл и какая конкуренция меня ждёт. Попробовал себя и понял, что есть над чем работать — очень много над чем. Но я хочу играть и не хочу сидеть даже рядом с такими игроками. Хочу проявлять себя.

— Вы считаете, что эта ситуация связана с ротацией или, может быть, что-то конкретное не получилось?

— Не знаю, может быть, что-то конкретное, но это нужно у тренера спросить. Я не могу на этот вопрос ответить. В целом так сложилось, что мы с клубом решили разойтись. Надеюсь, что это будет для меня только к лучшему.

— Как вам работа с Хавьером Паскуалем?

— Это тренер высокого класса. Он знает о баскетболе всё, как мне кажется. У него всегда есть план «Б», план «В», и он готов к любым ситуациям. Даже когда игроки травмированы, он ищет различные варианты в нападении и защите. Как говорят, он маэстро — возможно, это так.

Тимофей Герасимов (справа) Фото: БК «Енисей»

— Какие ожидания от нового сезона?

— Я считаю, что должен реабилитироваться. В первую очередь потому, что прошлый сезон был скомкан и смазан тем, что я не был на той роли, которую хотел бы, и не смог пробиться. Поэтому хочу стать лидером команды, вести её вперёд и, дай бог, выигрывать в каждом матче. Думаю, у нас будет задача попасть в плей-офф и проявить себя в лиге.

— Как прошло ваше знакомство с новым тренером Йовицей Арсичем? Обсуждали ли вы с ним вашу роль?

— Пока мы ещё не обсуждали ничего конкретного. Я сейчас нахожусь в сборной и считаю, что нет смысла отвлекаться. Через несколько дней прилечу к ребятам в Сербию, и там мы уже всё обсудим. Я как раз начну играть — нас ждёт семь игр за менее чем две недели.

— Матчи с «Зенитом» будут для вас принципиальными в новом сезоне?

— Да, если говорить честно, то любой клуб, где я играл, будет принципиальным соперником. Конечно, на «Зенит» будет отдельная мотивация.

— Как вам трансферы конкурентов? Кто для вас фаворит сейчас?

— Честно говоря, сложно сказать. Тот же «Зенит» подписал четырёх легионеров. Но в целом у других команд грандиозных подписаний не было. Однако у каждого клуба свои нюансы: свои легионеры и новые русские игроки. 100% будет интересный сезон.