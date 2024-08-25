Ключ к спасению! Как «Голден Стэйт» вернуться к борьбе за титул и сохранить наследие Карри

Династия «Голден Стэйт Уорриорз», наводившая на всех ужас в течение последних 10 лет в НБА, понемногу уходит в закат. Лидеры клуба стареют, ушёл Клэй Томпсон в «Даллас», разорвав легендарное трио Карри — Грин — Томпсон. Сменился генеральный менеджер в коллективе, который пока не сумел предоставить легендам команды достойных партнёров для ещё одного похода за титулом. Кто может спасти «воинов» и что для этого нужно сделать? Чемпион НБА знает ответ.

Руководство «Голден Стэйт» провалилось по всем фронтам в нынешнее межсезонье. Клуб очень хотел заполучить Пола Джорджа, который решил не переподписывать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», но в итоге Майк Данливи потерпел неудачу — Пи Джи перебрался в «Филадельфию Сиксерс». Затем снова оказались не у дел в переговорах об обмене Лаури Маркканена из «Юты Джаз». На Олимпийских играх в Париже Стефен Карри показал, что по-прежнему является одним из лучших игроков НБА, даже несмотря на 36 лет в паспорте. Понятное дело, что скоро возраст начнёт брать своё, а чемпионское окно «воинов» стремительно начнёт захлопываться. Чтобы иметь возможность взять ещё один трофей, необходимо подписать очень сильного игрока или даже суперзвезду.

«Я вижу единственный способ вернуть «Голден Стэйт» туда, куда им нужно, — это найти способ заполучить Янниса», — заявил Пол Пирс во время совместного подкаста с Кевином Гарнеттом. Легенда «Бостон Селтикс», в свою очередь, уточнил, что нет никакой инсайдерской информации, а он просто представляет путь возвращения «воинов» к борьбе за чемпионство. Пирс в последнее время болтает без умолку, такая у него сейчас работа, но вариант с переходом Янниса Адетокунбо в «Голден Стэйт» — неплохое решение для «Милуоки Бакс» и «Уорриорз».

«Милуоки» с чемпионского 2021 года каждый последующий сезон не добирался даже до финала конференции, дважды вылетев в первом раунде. Конечно, своё слово сказали травмы, но Крис Миддлтон (33 года), Брук Лопес (36 лет) и Дэмьен Лиллард (34 года) не молодеют и всё чаще проводят время в лазарете, а ещё один неудачный сезон может заставить Адетокунбо задуматься об уходе. Допустим, Яннис решил перейти в «Голден Стэйт». Что «воинам» необходимо будет предложить «Милуоки», чтобы Грик Фрик оказался в клубе из Сан-Франциско?

Яннис Адетокунбо и Стефен Карри, сезон-2023/2024 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Скорее всего, «воинам» предстоит отдать всю талантливую молодёжь — Жонатана Кумингу, Брэндина Подзиемски и Мозеса Муди и практически все драфт-пики первого раунда последующих лет — 2025, 2027, 2029 и 2031 года. И лишь тогда «Голден Стэйт» может получить Адетокунбо. Возможно, «Милуоки» запросит больше пиков и несколько истекающих контрактов, чтобы было легче уйти в перестройку или же иметь вариативность на рынке с различного рода активами.

Пока у «Милуоки» нет никакого стимула расставаться с двукратным MVP НБА в самом расцвете сил — 30 лет. «Олени» до сих пор считаются грозной силой на не таком уж сильном Востоке, где реальную угрозу представляют несколько команд — «Бостон», «Филадельфия», «Никс» и «Индиана». У Адетокунбо действует контракт на следующие четыре сезона, поэтому лишь он сам может потребовать обмена в другой клуб.

Стефен Карри и Яннис Адетокунбо, Матч всех звёзд 2022 года Фото: Jason Miller/Getty Images

Легенда НБА и «Филадельфии» Аллен Айверсон в 2020 году советовал Адетокунбо перейти в «Голден Стэйт». К тому же сам Карри предлагал Яннису перебраться в стан «воинов» во время Матча всех звёзд. «Уорриорз» всегда назывались в числе фаворитов, если грек решил бы покинуть «Милуоки». Думаю, если бы такой сценарий осуществился, клуб из Сан-Франциско сразу бы стал претендентом на кубок Ларри О’Брайена. Все мы видели в прошлом сезоне, насколько опасен дуэт Адетокунбо с Лиллардом, а теперь представьте связку с Карри… Лучший снайпер в истории НБА с одним из самых неудержимых игроков лиги. На это точно хотелось бы посмотреть!

Адетокунбо своим умением стягивать на себя оборону открывал бы для Карри массу пространства на паркете, а, как мы знаем, Стефу много не нужно, и мяч окажется в корзине. Пока это выглядит как невозможный сценарий, но в НБА всё меняется слишком быстро, и неудачное выступление «Милуоки» в сезоне-2024/2025 может изменить порядок сил во всей лиге. Правда, пока это лишь несбыточные мечты и разговоры.