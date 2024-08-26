Фиаско или не всё потеряно? Каким получился международный турнир по баскетболу в России

Кубок Дружбы по баскетболу, организованный Российской федерацией баскетбола (РФБ), подошёл к своему логическому завершению. Турнир прошёл не без скандала, о котором расскажем подробнее, но и положительных моментов на самом деле было немало. Сборные России, Венесуэлы и Колумбии, а также молодёжная и основная команды баскетбольного клуба «Парма» подарили зрителям в Перми неподдельные эмоции.

Турнир начался с разгрома: «Парма» со счётом 155:53 обыграла сборную Колумбии. Позднее стало предельно ясно, что это не совсем те профессиональные игроки из Южной Америки, которые представляют Колумбию на международных турнирах. Президент РФБ Андрей Кириленко честно признался, что эта ситуация разочаровала многих, а колумбийцы не совсем соответствовали уровню Кубка Дружбы. «Мы уж точно не хотели кого-то надуть и привезти команду, которую мы обыграем на 100 очков. Несомненно, это форс-мажор, прокол. В будущем мы будем обращать внимание на вещи, о которых раньше никто и подумать не мог», — заявил Кириленко.

Это действительно организаторский провал. Вряд ли у кого-то получится описать ситуацию с Колумбией другими словами. Но радует, что это хоть и масштабный прокол, однако он был единственным. РФБ стоит сделать выводы из ситуации и в век цифровых технологий, где каждый тебя может обмануть, несколько раз проверять информацию. Кубок Дружбы, если вынести за скобки колумбийцев, получился отличным. Сборная России впервые за долгое время получила отличных спарринг-партнёров, а Венесуэлу и «Парму» точно можно считать таковыми.

Плюсом смело можно считать, что РФБ в непростые времена организовала международный турнир, на который должна была приехать ещё одна сборная, но не срослось. К тому же если мы говорим о целесообразности проведения матчей национальной команды России, то каждый из игроков, с которыми «Чемпионат» поговорил на Кубке Дружбы, во всеуслышание утверждал, что такие турниры важны, а главное — нужны. Главный тренер нашей сборной Зоран Лукич поддержал данные мысли: «Это очень важно. Мы можем долго не видеться с игроками, поэтому необходимо следить за их физической формой и прогрессом в течение сезона. Конечно, можно видеть это через игры — кто как играет, сколько получает игрового времени. Но пока вы лично не понаблюдаете за тренировочным процессом, трудно составить полное представление. Также важно оценивать молодых игроков. Сейчас у нас пять новичков, которые впервые приглашены в основную сборную. Нужно понять, на каком уровне они находятся и как могут помочь сборной России».

Матч Дружбы на турнире в Перми Фото: РФБ

Нельзя не отметить и великолепную атмосферу на трибунах арены «Молот». В Перми всегда «горели» баскетболом, а толпы болельщиков на протяжении всего Кубка Дружбы поддерживали как своих («Парму» и Россию), так и зрелищную игру в целом. На турнире был организован Матч Друзей, в котором приняли участие значимые фигуры российского баскетбола: Андрей Кириленко, Сергей Кущенко, Егор Вяльцев, Светлана Антипова, Виталий Фридзон, Наталья Водопьянова, Алексей Саврасенко, Сергей Моня, Евгений Гомельский, Валерий Тихоненко, Евгений Пашутин и Захар Пашутин. Известные личности совместно с учениками спортивных школ «Урал-Грейт-Юниор» и «Олимпиец» провели дружескую встречу, а также отправили 500 тыс. рублей на благотворительность. Для юных и не только фанатов всеми нами любимой игры была организована автограф-сессия, в которой приняли участие легенды отечественного баскетбола. Каждый мог поговорить со своими кумирами и получить фото.

Турнир получился качественным и довольно интересным, но не без изъяна, о котором уже говорили из каждого утюга. Надеюсь, выводы будут сделаны, а в дальнейшем РФБ порадует нас не менее хорошими международными матчами с участием сборной России.