Матч, в котором Коби воздержался от бросков. Изящная стратегия Брайанта на пути к титулу

Период между уходом Шакила О'Нила из «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2004 году и историческим обменом Пау Газоля в 2008-м стал одним из самых сложных в карьере великого Коби Брайанта. Он подвергался критике как никогда ранее и, как выяснилось позже, чуть не покинул команду в 2007 году.

Тем не менее Мамбе удалось преодолеть все трудности, завоевать долгожданные титулы и стать одним из величайших. Что удивительно — в этом успехе ему косвенно помогла игра, где он просто-напросто отказался бросать мяч. Совсем. Я про Коби говорю. Да-да, всё верно.

Сезон-2004/2005 стал для «Лейкерс» первым за 10 лет, когда команда не смогла выйти в плей-офф. Болельщики и журналисты, привыкшие к успехам голливудской команды, обрушились на Коби с критикой. Его называли «номером два» и утверждали, что он не сможет выиграть титул без Шака.

Шакил О’Нил и Коби Брайант, 2001 год Фото: Harry How/Getty Images

В межсезонье Коби пообещал, что «Лейкерс» выйдут в плей-офф, несмотря на слабый состав команды. Он заявил: «Я не позволю, чтобы это произошло снова в следующем году. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этого не случилось».

И что же произошло? Коби провёл, возможно, свой самый яркий сезон в индивидуальном плане, набирая в среднем по 35,6 очка за игру. Именно тогда состоялась та самая 81-очковая игра, чётко показавшая, насколько Коби в одиночку тащил эту команду.

В плей-офф «Лейкерс» попали с седьмого места. В первом же круге им предстояло встретиться с «Финикс Санз» и праймовым Стивом Нэшем. Несмотря на то что «Санз» считались фаворитами, «Лейкерс» смогли повести в серии со счётом 3-1. Коби показывал хорошую игру, но не устраивал сверхрезультативных матчей, набирая в среднем по 23 очка за игру. Особенно блистал Кваме Браун — да-да, это не шутка.

Фил Джексон, 2006 год Фото: John W. McDonough/Getty Images

Перед пятым матчем «Финикс» решил поменять тактику. План Фила Джексона на серию изначально заключался в том, чтобы Коби провоцировал на себе сдваивание, а затем отдавал передачи партнёрам. Поэтому «Санз» перестали усиленно крыть Брайанта, позволяя ему делать всё, что он захочет. В пятом матче это сработало, и серия продолжилась.

В шестой встрече Коби превратился в монстра. За 30 секунд до конца игры «Лейкерс» благодаря клатч-броскам Брайанта повели со счётом 105:102. Но «Финикс» сумел сравнять счёт, перевести игру в овертайм и выиграть матч, несмотря на невероятный 50-очковый перформанс от Мамбы.

Как отреагировали СМИ? Повсюду начали обсуждать, что Брайант «единал» и тормозит свою команду. Ни слова о его героизме, ни слова о слабом составе. Во всём снова был виноват Коби. Именно это и породило то, что случилось в седьмой игре серии.

Коби Брайант, 2006 год Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

6 мая 2006 года. «Финикс» снова завладел преимуществом, но Мамба был великолепен и под скандирование болельщиков из Аризоны «Kobe Sucks!» набрал 23 очка за первую половину. Однако «Лейкерс» уступали со счётом 45:60.

Что же произошло во второй половине? Коби взял всё на себя и героически пошёл догонять «Финикс»? Нет. Совсем наоборот. Он стал очень пассивен и постоянно пасовал на партнёров по команде. Как это так? Что произошло с Чёрной Мамбой? Это точно тот человек, который почти что буллит своих партнёров по команде на постоянной основе?

Как и следовало ожидать, «Лос-Анджелес» проиграл. Это вызвало массу критики в адрес Коби со стороны болельщиков и экспертов. Его обвиняли в том, что он «сдался» и намеренно не пытался вытащить команду к победе. Чувствуете лицемерие?

Видео можно посмотреть на канале andre agostini в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча Брайант вышел на национальное телевидение и объяснил свои действия. Он сказал, что это было частью плана главного тренера Фила Джексона. Идея заключалась в том, чтобы вовлечь в игру партнёров Брайанта, а не полагаться только на Коби. Наставник хотел, чтобы все были активны как в защите, так и в атаке, а не просто ждали, когда Мамба будет бросать. Но давайте будем честны — неужели Коби всегда исполнял любые тренерские задумки Джексона по карьере? Неужели обычно он в такой ситуации всё равно бы ни пытался всё решить в соло? И вот это самое интересное.

Многие не поняли действий Коби и подумали, что он предал команду. Но, оглядываясь назад, можно предположить, что это был план Брайанта, чтобы достучаться до руководства команды. Он больше не хотел находиться в ситуации, когда ему приходится тащить на плечах посредственный состав и всё равно получать массу критики. Сначала за то, что он единоличничает, а затем за то, что сдался и «кинул» «Лейкерс», когда начал играть на партнёров.

В межсезонье Коби сменил номер с «8» на «24», обозначив желание оставить прошлое позади и измениться. В том числе перейти в другую команду. После сезона-2006/2007, снова ставшего неудачным, Брайант запросил обмен. Это не было блефом; он действительно устал от всего. Главным претендентом на Мамбу стал «Чикаго Буллз».

Коби Брайант, 2007 год Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Своим перформансом в седьмой игре с «Финиксом» он пытался показать руководству, что продолжать бороться с таким составом невозможно. Коби продолжал давление и не особо участвовал в командной подготовке перед сезоном-2007/2008. «Лейкерс» наконец всё поняли и провернули один из важнейших трейдов в истории лиги, в результате которого в составе «озёрников» оказался Пау Газоль.

В первом же сезоне с Газолем «Лос-Анджелес» дошёл до финала, и Коби доказал всем скептикам, что причина неудач была не в нём. Ему дали лишь одну звезду (а уже тогда начали формироваться трио), и он тут же попал в финал, где совсем чуть-чуть не хватило до победы. Но ничего, два следующих сезона оказались за «Лейкерс». Коби доказал, что может выигрывать без О'Нила и обошёл его по количеству титулов. Впрочем, вы все эту историю знаете.

Пау Газоль и Коби Брайант, финал НБА — 2008 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Таким образом, Коби Брайант провернул хитроумный план, чтобы вынудить руководство «Лейкерс» усилить состав. Он сознательно пожертвовал своей статистикой и индивидуальными показателями в седьмом матче, чтобы вызвать бурю критики в свой адрес. Это был его способ заставить руководство понять, что команде необходимы серьёзные изменения, если они хотят вернуться в число лидеров НБА.

Наследие баскетболистов очень зависит от того, в какой ситуации они оказываются. Коби повезло оказаться в «Лейкерс», с самого начала карьеры играть с другой суперзвездой и брать титулы. Но затем наступили тёмные времена, и Брайант потерял несколько пиковых лет. Остаётся лишь порадоваться, что ему обеспечили ещё одно окно возможностей, и он всем всё доказал, став тем, кем мы все его помним. Славься, Мамба, навечно!