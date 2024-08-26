Джордан — и больше никто! Молодая суперзвезда НБА наехала на легендарную эпоху

Сезон-2023/2024 получился для «Миннесоты» и её лидера Энтони Эдвардса выдающимся. Команда здорово смотрелась на всей дистанции и закончила борьбу в финале Западной конференции, уступив «Даллас Маверикс». По окончании сезона в НБА Эдвардс отправился на Олимпийские игры в Париж, где хоть и не играл, как он ожидал, роль первой скрипки, вклад в победу своей команды, безусловно, внёс. В столице Франции Эдвардс отпраздновал своё 23-летие, а вернувшись в США с золотом, поразмышлял об играх былой эпохи. Когда в интервью Wall Street Journal Энтони спросили, чем его поколение отличается от баскетболистов, выступавших до него, он, недолго думая, выдал, что единственным игроком, который обладал навыками в те времена, был Майкл Джордан.

Энтони Эдвардс атакующий защитник «Миннесоты» и олимпийский чемпион «Я не смотрел игры того времени, поэтому не могу говорить об этом. Слышал, что тогда было сложнее, чем сейчас, но я на самом деле не думаю, что тогда кто-то обладал мастерством. Джордан был единственным, у кого действительно были навыки. Понимаете, о чём я? Вот почему, когда они увидели игру Коби Брайанта, они такие: «О, боже мой». Но теперь у каждого есть мастерство».

Нетрудно догадаться, что комментарий Эдвардса понравится далеко не всем. Так и получилось. В числе первых отреагировал один из главных соперников легенды «Чикаго» в 80-х и начале 90-х годов, 12-кратный участник Матча всех звёзд и член Зала славы баскетбола Айзея Томас: «Пропаганда работает, так что будьте осторожны и не верьте всему, что слышите».

Как видно, Айзея был предельно лаконичен, реагируя на мнение Энтони. А между тем ответить Эдвардсу можно было бы ещё много чего. В первую очередь примечательно начало его фразы: «Я не смотрел игры того времени». Разве это не говорит о том, что молодой баскетболист не обладает всеми знаниями, чтобы адекватно судить об обеих эпохах? В отличие от Эдвардса, есть уйма экспертов или бывших игроков, которые за развитием лиги продолжали следить. Беспристрастно или более-менее беспристрастно, но их комментарии внимания точно стоят. Несмотря на всё мастерство нынешних баскетболисто, талант, к примеру, Денниса Родмана неоспорим, а многие аналитики и сегодня считают его лучшим подбирающим в истории лиги.

Именно игроки той эпохи образовали «Дрим-тим», когда на пути к золоту на летних Олимпийских играх 1992 года они побеждали соперников в среднем с преимуществом в 44 очка. Да и сам Майкл, несмотря на мастерство, пришёл к первому титулу далеко на сразу. Эм Джею потребовалось целых семь лет, чтобы впервые завоевать перстень. Уровень сопротивления в НБА был так велик, что даже Джордан должен был ждать и неустанно работать, чтобы наконец стать чемпионом. Более того, сравнивая Леброна Джеймса и Майкла Джордана в контексте величайших игроков всех времён, многие эксперты отдают предпочтение последнему как раз из-за уровня оппозиции, который был в североамериканской лиге в те уже довольно далёкие времена.

Кстати, опровергает, а точнее, уже опроверг тезис Эдвардса и сам Джордан. Майкл ценил соперников и впоследствии частенько комплиментарно высказывался о них. Так было в документальном сериале «Последний танец», когда Джордан заявил, что считает Томаса лучшим разыгрывающим всех времён после Мэджика Джонсона. А когда в 2009 году Эм Джей выступал с благодарственной речью по случаю включения в Зал славы баскетбола, он отдал должное всем своим оппонентам, вспомнив Айзею Томаса, Мэджика Джонсона и Джорджа Гервина и подчеркнув, что без них не достиг бы всего того, к чему он в итоге пришёл. Посмотрите, что тогда сказал Майкл. Кто, как не он, мог оценить уровень своей эпохи.