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Энтони Эдвардс усомнился в НБА 1990-х: Айзея Томас раскритиковал заявление молодого игрока и влияние Майкла Джордана

Джордан — и больше никто! Молодая суперзвезда НБА наехала на легендарную эпоху
Виталий Весёлый
Энтони Эдвардс совершил накат на легендарную эпоху
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Во времена Эм Джея на площадке и вправду не было больше никого? Ответ уже дал сам Майкл.

Сезон-2023/2024 получился для «Миннесоты» и её лидера Энтони Эдвардса выдающимся. Команда здорово смотрелась на всей дистанции и закончила борьбу в финале Западной конференции, уступив «Даллас Маверикс». По окончании сезона в НБА Эдвардс отправился на Олимпийские игры в Париж, где хоть и не играл, как он ожидал, роль первой скрипки, вклад в победу своей команды, безусловно, внёс. В столице Франции Эдвардс отпраздновал своё 23-летие, а вернувшись в США с золотом, поразмышлял об играх былой эпохи. Когда в интервью Wall Street Journal Энтони спросили, чем его поколение отличается от баскетболистов, выступавших до него, он, недолго думая, выдал, что единственным игроком, который обладал навыками в те времена, был Майкл Джордан.

Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
атакующий защитник «Миннесоты» и олимпийский чемпион

«Я не смотрел игры того времени, поэтому не могу говорить об этом. Слышал, что тогда было сложнее, чем сейчас, но я на самом деле не думаю, что тогда кто-то обладал мастерством. Джордан был единственным, у кого действительно были навыки. Понимаете, о чём я? Вот почему, когда они увидели игру Коби Брайанта, они такие: «О, боже мой». Но теперь у каждого есть мастерство».

Нетрудно догадаться, что комментарий Эдвардса понравится далеко не всем. Так и получилось. В числе первых отреагировал один из главных соперников легенды «Чикаго» в 80-х и начале 90-х годов, 12-кратный участник Матча всех звёзд и член Зала славы баскетбола Айзея Томас: «Пропаганда работает, так что будьте осторожны и не верьте всему, что слышите».

Как видно, Айзея был предельно лаконичен, реагируя на мнение Энтони. А между тем ответить Эдвардсу можно было бы ещё много чего. В первую очередь примечательно начало его фразы: «Я не смотрел игры того времени». Разве это не говорит о том, что молодой баскетболист не обладает всеми знаниями, чтобы адекватно судить об обеих эпохах? В отличие от Эдвардса, есть уйма экспертов или бывших игроков, которые за развитием лиги продолжали следить. Беспристрастно или более-менее беспристрастно, но их комментарии внимания точно стоят. Несмотря на всё мастерство нынешних баскетболисто, талант, к примеру, Денниса Родмана неоспорим, а многие аналитики и сегодня считают его лучшим подбирающим в истории лиги.

Уникальный Родман:
«Плевать, что он носит платья». Родман — антипод Джордана, но Майклу был нужен именно он
«Плевать, что он носит платья». Родман — антипод Джордана, но Майклу был нужен именно он

Именно игроки той эпохи образовали «Дрим-тим», когда на пути к золоту на летних Олимпийских играх 1992 года они побеждали соперников в среднем с преимуществом в 44 очка. Да и сам Майкл, несмотря на мастерство, пришёл к первому титулу далеко на сразу. Эм Джею потребовалось целых семь лет, чтобы впервые завоевать перстень. Уровень сопротивления в НБА был так велик, что даже Джордан должен был ждать и неустанно работать, чтобы наконец стать чемпионом. Более того, сравнивая Леброна Джеймса и Майкла Джордана в контексте величайших игроков всех времён, многие эксперты отдают предпочтение последнему как раз из-за уровня оппозиции, который был в североамериканской лиге в те уже довольно далёкие времена.

Кстати, опровергает, а точнее, уже опроверг тезис Эдвардса и сам Джордан. Майкл ценил соперников и впоследствии частенько комплиментарно высказывался о них. Так было в документальном сериале «Последний танец», когда Джордан заявил, что считает Томаса лучшим разыгрывающим всех времён после Мэджика Джонсона. А когда в 2009 году Эм Джей выступал с благодарственной речью по случаю включения в Зал славы баскетбола, он отдал должное всем своим оппонентам, вспомнив Айзею Томаса, Мэджика Джонсона и Джорджа Гервина и подчеркнув, что без них не достиг бы всего того, к чему он в итоге пришёл. Посмотрите, что тогда сказал Майкл. Кто, как не он, мог оценить уровень своей эпохи.

Майкл Джордан
Майкл Джордан
член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион НБА

«Хотел бы выразить благодарность ещё паре человек, которые совсем не ожидали благодарности с моей стороны. Это Айзея Томас, Мэджик Джонсон, Джордж Гервин. Были слухи про то, что меня пытались игнорировать во время моего первого Матча звёзд. Я бы ни за что так не подумал, потому как всего лишь пытался доказать, что заслуживаю своё место среди вас».

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