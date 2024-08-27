«Готов для победы делать 30+10+10». Емченко предвкушает новый сезон Единой лиги

Владислав Емченко прошёл всю систему подготовки резерва «Локомотива-Кубань», начиная с команды ДЮБЛ. Уже на протяжении нескольких сезонов краснодарскую команду нельзя представить без него. Благодаря своей игре он не в первый раз вызывается в расположение сборной России. Не стал исключением и минувший летний сбор, который закончился Кубком Дружбы в Перми. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Прикамье и пообщался с защитником «Локо» и сборной России.

Владислав Емченко Фото: РФБ

— Насколько важно для игроков и тренерского штаба собираться в сборной, особенно когда нет официальных матчей?

— Это действительно важно. Конечно, можно ждать, когда начнутся официальные игры. Но я думаю, что эти сборы направлены на то, чтобы мы были полностью готовы к официальным играм. В сборной каждому хочется защищать цвета своей страны. Это совсем другие эмоции и атмосфера в команде, особенно когда много молодых ребят. Я лично испытываю положительные эмоции и очень рад, что есть возможность организовывать такие турниры и играть с другими сборными. Это круто.

— Сборная России выиграла все матчи на Кубке Дружбы. Может быть, кто-то сыграл выше ваших ожиданий?

— Удивил Саша Чадов, особенно в первой игре, он забивал важные броски. В общем, большинство из нас показало стабильную игру. Конечно, хотелось бы дать шанс молодым игрокам, у нас много ребят 17-19 лет. Но я понимаю тренера, у него уже есть доверие к более опытным игрокам. Когда такие матчи важные, где каждое владение на счету, как с «Пармой» или третья [игра] с Венесуэлой, ему тяжело давать молодым ребятам время. Поэтому кого-то одного выделять не буду. Рад, что все игры выиграли.

— Одна из главных новостей межсезонья — Андрей Ведищев стал главным тренером «Локомотива». Как игроки отреагировали на эту новость?

— Я тогда уже был в расположении сборной. Узнал после тренировки, увидел новость и списался с ребятами. Удивился, это было неожиданно, но мне понравились слова Андрея Владимировича. Он создал этот клуб, вырастил нас молодых, вложил душу. Конечно, это для него новый шаг — быть тренером. Но почему бы и нет? У него есть понимание игры, он сам был успешным баскетболистом. У него точно есть своё видение и понимание. Наше дело — играть. Мы встретимся и поймём, что он хочет видеть от меня и команды. Я всегда буду выкладываться на 100%, биться в нападении и защите, делать всё для победы команды.

Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

— После назначения он сказал, что ему важно, чтобы каждый в составе понимал свою роль. Вы ещё не успели с ним лично пообщаться, но, может быть, вы как-то общались в прошлом году и примерно понимаете свою роль, которая будет при Андрее Владимировиче?

— Примерно могу представить. Думаю, мы встретимся, поговорим, и он ещё раз озвучит свои ожидания. Он всегда говорил мне стараться больше. В конце прошлого сезона мы поговорили, он видит меня как одного из лидеров команды, потому что я разыгрывающий, который управляет игроками. Он всегда был за то, чтобы я брал на себя ответственность, чтобы мы не отдавали всё американским игрокам и они всё решали, а мы нет.

Он всегда поддерживал, чтобы мы, российские игроки, тоже проявляли инициативу, креативность и зарабатывали уверенность и опыт. Так что, надеюсь, его мнение обо мне и о нас не изменилось. Если он видит меня так же, то это круто.

— У «Локо» много новичков. Как оцените трансферную кампанию?

— В плане американцев — «Локо» всегда тщательно подбирает игроков. Не думаю, что были какие-то просчёты или рискованные моменты. Они подошли к этому с пониманием. А по молодёжи — да, там молодые ребята: Миша Ведищев, Сева Ищенко тоже подписаны для получения опыта. Российский костяк у нас всегда был и будет.

— А как вам трансферы конкурентов? Может быть, уже можно выделить фаворита перед сезоном?

— Ну, «Зенит», допустим, в прошлом сезоне казался фаворитом с бешеным составом и точно должен был быть первым. Но всё сложилось иначе. Можно сказать, что «Локо» фаворит (смеётся). «Зенит» неплохо усилился, УНИКС и ЦСКА — как всегда. Надеюсь, и «Енисей», «Парма», «Самара» будут держать хороший уровень — для конкурентности. Чем больше команд старается быть на одном уровне, тем интереснее игры для болельщиков.

— А у вас есть какие-то личные цели на сезон? Может быть, замахнуться на Матч звёзд?

— Самая главная цель — поднять кубок Лиги ВТБ над головой и завоевать золотую медаль. Это основная цель. Матч звёзд я тоже внёс в свой список. Буду делать всё для победы команды. Если нужно будет забивать по 30 очков, делать 10 передач, 10 подборов — я только за. Пригласят на Матч всех звёзд — с радостью поеду.