Йокич — хороший партнёр по команде. Вот доказательство
Сербский баскетболист мог подарить партнёрам по сборной что угодно, но решил ограничиться «лишь» часами Rolex! Во сколько ему это обошлось? Мы уже подсчитали!
Влетело в копеечку
Модель часов, которые выбрал для подарка центровой «Денвера», стоит $ 32,5 тыс. На подарки 11 членам сборной было потрачено около $ 357,5 тыс. Давайте признаем: всем нам хочется быть партнёром Йокича по команде!
Никола Йокич сделал презенты своим партнёрам по олимпийской сборной. Что он им вручил?
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