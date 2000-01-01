У какого клуба НБА, вероятно, самая перспективная молодёжь во всей лиге?

Джейлен Грин — 22 года

Грин дебютировал в НБА три сезона назад и является одним из самых перспективных защитников НБА, набирая в среднем 19,8 очка за игру. К слову, к 22 годам он преуспел не только в баскетболе. За четыре месяца он дважды (!) стал отцом.