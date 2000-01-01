Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
«Хьюстон Рокетс» решил собрать молодой костяк. Средний возраст восьмерых игроков — 20,88 года. Удастся ли при таком раскладе попасть в плей-офф?
Тари Исон — 23 года
Тяжёлый форвард «Хьюстона» дебютировал в лиге два сезона назад. В среднем за матч он набирает 9,8 очка.
Джейлен Грин — 22 года
Грин дебютировал в НБА три сезона назад и является одним из самых перспективных защитников НБА, набирая в среднем 19,8 очка за игру. К слову, к 22 годам он преуспел не только в баскетболе. За четыре месяца он дважды (!) стал отцом.
Джабари Смит II, Амен Томпсон, Алперен Шенгюн — по 21 году
Шенгюн играл в родной Турции, а теперь держит планку в НБА, набирая в среднем 21 очко. Для Томпсона минувший сезон был дебютным, но он сумел войти в символическую сборную новичков. А Смитом успел восхититься даже центровой «Бостона» Хорфорд.
Эй Джей Гриффин, Рид Шеппард — по 20 лет
Два 20-летних новичка команды. Шеппард уже стал топ-1 по прогнозу ESPN на звание лучшего новичка предстоящего сезона. Гриффин появился в «Хьюстоне» после обмена с «Атлантой».
Кэм Уитмор — 20 лет
Уитмору только недавно исполнилось 20, но он уже провёл полноценный сезон в лиге. Один из самых ярких новичков НБА не раз становился автором лучших игровых моментов дня в минувшей регулярке.
У какого клуба НБА, вероятно, самая перспективная молодёжь во всей лиге?
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