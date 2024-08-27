На кону миллиарды и будущее НБА. У лучшей баскетбольной лиги мира судебные баталии

На горизонте НБА назревает юридическая битва, способная полностью трансформировать медийный ландшафт лиги. В центре событий — судебное дело, в котором НБА упрекнули в нарушении контракта с Warner Bros. Discovery. Последние утверждают, что лига не предоставила им шанса повторить предложение Amazon и его партнёров на новые медиаправа.

Новая медиасделка НБА с телекомпаниями на сумму примерно в $ 7 млрд за сезон может привести к тому, что игроки смогут зарабатывать под $ 100 млн в год. ESPN будет платить $ 2,62 млрд в год за права на показ финала НБА , финала конференции, еженедельных матчей в прайм-тайм и женской НБА . NBC за $ 2,45 млрд получит права на шоу «Ночь баскетбола в Америке», два окна в прайм-тайм в неделю, полуфиналы конференций и финал конференции. Amazon за $ 1,8 млрд получит права на внутрисезонный турнир, плей-ин, матчи плей-офф первого раунда и WNBA.

Однако НБА не намерена оставаться безучастной и уже запустила ходатайство о прекращении дела ещё до его начала. В своём заявлении лига утверждает, что Warner Bros. Discovery стремилась приблизиться к более экономичному предложению Amazon, но внесла в него целых 27 изменений, что фактически превращает его в новую контроферту. Иными словами, НБА не обязана была принимать подобное предложение.

В условиях ожесточённой конкуренции за медиаправа совершенно естественно, что НБА стремится к более выгодным соглашениям. После многолетнего плодотворного сотрудничества с TNT и Warner Bros. Discovery срок их контракта подходит к концу, открывая перед Адамом Сильвером и всей лигой заманчивые перспективы. Комиссионер НБА объявил о намерении заполучить новое перспективное соглашение по медиаправам с Amazon и NBC Universal.

Warner Bros. Discovery, самоуверенно полагая, что у НБА не будет иного выхода, кроме как покорно принять их условия, подала иск с требованием соблюдения пунктов контракта. Тем не менее шансы на успех в этом деле кажутся незначительными. Судебное разбирательство всё ещё неспешно продолжается, но у НБА имеются весомые аргументы для того, чтобы его прекратили.

Шакил О'Нил, Эрни Джонсон, Кенни Смит и Чарльз Баркли — ведущие Inside the NBA, 2018 год Фото: Getty Images

Обладая свободой в выборе медиапартнера, НБА ловко выбрала более выгодное предложение. Новый контракт нацелен на стремительное увеличение доходов, расширение фанатской базы и движение вперёд с ясным видением будущего. Следующий сезон, вероятно, станет финальным аккордом для культового шоу с Шакилом О'Нилом, Кенни Смитом, Чарльзом Баркли и Эрни Джонсоном Inside the NBA на TNT (Warner Bros.), после чего начнётся новая эра в медиаосвещении НБА, обещающая свежий взгляд и инновационные подходы.

И сколько бы фанаты или TNT ни бурчали, путеводная звезда к прошлому погасла. Адам Сильвер неизменно будет руководствоваться тем, что, по его мнению, лучше всего для будущего лиги. Несмотря на сладостные воспоминания о былом и протесты приверженцев прежнего формата, НБА уверенно устремляется в будущее. Лига делает ставку на дерзкие инновации и стремится к новым вершинам, с лёгкостью сбрасывая с плеч бремя прошлого.

Кстати, поклонники НБА, которые помнят времена, когда матчи транслировались на NBC, наверняка вспоминают легендарную музыкальную заставку под названием Roundball Rock. Композитор уже обновил её звучание, добавив больше гитарных акцентов. Услышимся в 2025-м!

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».