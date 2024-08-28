Лучший матч Тимофея Мозгова за «Лейкерс», стоивший $ 64 млн

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Лучшие матчи русских в НБА», подготовленный «Чемпионатом». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

Одним из главных бенефициаров резкого повышения потолка зарплат в НБА в 2016 году стал российский баскетболист Тимофей Мозгов. Сразу после исторической победы в чемпионате с «Кливлендом» нашему центровому предложили контракт на $ 64 млн за четыре года. Сделал это «Лос-Анджелес Лейкерс», пытаясь хоть как-то улучшить сложную ситуацию в команде, которая длилась уже несколько лет.

В итоге контракт Тимофея стал одним из худших в истории лиги. По сути, он провёл только один полноценный сезон в команде, да и то не полностью, поскольку под конец его посадили на скамейку, чтобы дать больше времени молодым игрокам. Летом 2017 года он был обменян в «Бруклин Нетс», где и провёл свой последний отрезок карьеры в НБА.

Тайрон Лю вручает чемпионский перстень Тимофею Мозгову, сезон-2016/2017 Фото: Jason Miller/Getty Images

На самом деле, Мозгову было всего 29 лет, когда он перешёл в «Лейкерс», и казалось, что его карьера в США продлится дольше. Тимофею не повезло оказаться в команде, переживавшей трудные времена, но от таких денег, конечно, не отказываются. Тем более когда это команда с цветами его родных «Химок»! Однако не стоит забывать и о том, что центровой успел провести несколько весьма приличных игр за «озёрников». Матч с «Бруклином» вообще стал одним из самых результативных в карьере нашего «большого». Об этой встрече и поговорим.

«Лос-Анджелесу» надоело быть в процессе перестройки, поэтому они предложили крупные контракты проверенным ветеранам (не забываем о Луоле Денге, деньги которому калифорнийцы выплачивали аж до 2022 года). И сезон начался неплохо — семь побед в 12 матчах. Тимофей выходил в стартовом составе, ведь не просто так ему предложили увесистый контракт.

Вместе с Мозговым в старте выходили Денг, Д'Анджело Расселл и Джулиус Рэндл — два молодых игрока, которые подавали большие надежды, а также «легендарный» Ник Янг. Какая пятёрка!

Д’Анджело Расселл, Луон Денг и Джулиус Рэндл, сезон-2016/2017 Фото: Victor Decolongon/Getty Images

15 ноября они встретились с «Бруклин Нетс», который начинал поднимать из кризиса Михаил Прохоров. В основе всё ещё был Брук Лопес, а также Боян Богданович, Тревор Букер (все же помнят его великолепный бросок спиной к кольцу?), Рондэй Холлис-Джефферсон, ещё не ставший Jordan Kobe, и Шон Килпатрик. Те, кто помнит его, напишите в комментариях, вы — настоящий эксперт баскетбола.

Мозгов начал показывать класс с первой же четверти, успешно прикрывая Брука Лопеса в обороне и разыгрывая красивые комбинации с Расселлом в нападении. За шесть с половиной минут до перерыва центровой попал очень дальнюю двушку. Настолько дальнюю, что такие уже редко увидишь в современной НБА. Тимофей нередко заявлял, что мог бы бросать трёхочковые, но тренеры не слишком доверяли ему в этом вопросе, предпочитая использовать классические качества центрового.

Видео можно посмотреть на канале Konstantin Varivoda в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра была результативной (особенно по меркам НБА тех лет) и шла в довольно равном ключе. «Лейкерс» начали перехватывать инициативу только ближе к большому перерыву. Затем в третьей четверти Мозгов очень обидно не смог завершить аллей-уп от Рэндла — это было бы очень красиво.

Но за три минуты до финальной сирены Джулиус смог разыграть очень эффектное и важное по счёту быстрое нападение с нашим Тимофеем, которое позволило «Лейкерс» оторваться на шесть очков и довести матч до победы со счётом 125:118. В итоге Мозгов записал на свой счёт 20 очков и шесть подборов.

Брук Лопес и Тимофей Мозгов, сезон-2015/2016 Фото: Harry How/Getty Images

Не менее важный вклад центровой сделал в обороне. Да, Лопес закончил встречу с 30 очками, но реализовал лишь 10 из 25 бросков, и за многие промахи был ответственен именно Тимофей.

Сезон продолжался, и «Лейкерс» попали в яму: ужасные результаты и отсутствие намёка на борьбу за плей-офф. Роль Мозгова постепенно снижалась, пока он вообще не перестал получать игровое время. Решение «озёрников» было понятно в долгосрочной перспективе, но было обидно видеть, как вполне ещё способный Тимофей на пике своих возможностей прозябает на скамейке. А затем в его карьеру вмешались травмы, что поставило крест на его карьере в НБА.