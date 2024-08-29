День, когда Джордану пришлось смотреть, как его детей уничтожают на паркете

Дети Майкла Джордана в последние годы часто упоминаются в новостях из-за скандальных романов и участия в телевизионных шоу. Многие уже успели забыть, что Маркус и Джеффри активно занимались баскетболом и выступали в престижной академии Лойола. У них было много удачных моментов на этом уровне, но однажды они столкнулись с будущим игроком НБА, который буквально уничтожил их на площадке.

Если взглянуть на рейтинг лучших школьников 2007 года, можно увидеть много знакомых имён: Джефф Тиг (67), Чендлер Парсонс (44), Деандре Джордан (25), Джеймс Харден (21), Блэйк Гриффин (18), Майкл Бизли (8) и Деррик Роуз (5). На втором месте в этом списке оказался атлетичный комбо-гард из Северо-Центральной школы штата Индиана — Эрик Гордон, который вот-вот начнёт свой 16-й сезон в НБА.

Даже если бы Эрик завершил карьеру прямо сейчас, его пребывание в лиге можно было бы назвать успешным. Он достойно адаптировался к разным ролям, выиграл награду «Лучший шестой игрок» и был важной частью «Хьюстон Рокетс», одной из лучших команд 2010-х годов, которой не повезло играть в одно время с династией «Голден Стэйт».

Эрик Гордон в 2017 году Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Эрик — качественный игрок, хотя звездой так и не стал. Однако на школьном уровне он доминировал. В среднем Гордон набирал 30 очков за игру, реализуя дальние броски с точностью в 46%. Он был настолько хорош, что получил прозвище Air Gordon, отсылающее к Джордану, ведь Гордон носил 23-й номер и своими качествами напоминал легенду баскетбола.

И вот произошла встреча всех описанных персонажей. Команда из Индианы встретилась с Центральной Флоридой, и эту игру показывали по национальному телевидению. Один из самых ярких школьников страны против сыновей Джордана — вывеска была притягательной. И ещё один незначительный факт — Майкл лично присутствовал на игре.

Лойола проводила впечатляющий сезон и перед игрой с командой из Индианы имела серию из 20 побед, большинство из которых были разгромными. Маркус и Джеффри показывали достойную игру, хотя и не дотягивали до показателей своего отца в том же возрасте. Академия из Иллинойса считалась уверенным фаворитом перед матчем.

Сыновья начали встречу успешно, разыграв аллей-уп, и Лойола повела со счётом 15:7. Майкл, которого постоянно показывали в трансляции (ещё бы!), был очень доволен стартом. Но затем Гордон начал своё шоу.

Видео можно посмотреть на канале etriviaclubcom в YouTube.

Эрик Гордон набрал рекордные для себя 43 очка в игре против сыновей Майкла Джордана, и сам легендарный баскетболист наблюдал за этим с трибун. Уже в первой четверти Гордон записал на свой счёт 18 очков, полностью изменив ход игры. И что ещё более впечатляюще — именно Маркус и Джеффри Джордан его опекали. Ну как опекали… пытались.

Журналисты описали выступление Эрика как одно из самых впечатляющих в истории школьного баскетбола, а сам матч получил один из самых высоких ТВ-рейтингов за всё время. На пресс-конференции у Гордона спросили, каково это было — набрать 43 очка на глазах у самого Майкла Джордана. Эрик ответил очень профессионально, что выглядело даже забавно.

Эрик Гордон защитник «Филадельфии Сиксерс» «Да, было здорово показать, насколько я хорош. Но мне больше важно, что моя команда победила, а не то, сколько очков я набрал».

И с этим не поспоришь. Эрик действительно помог своей команде одержать победу с преимуществом в 41 очко — 88:47. Один Гордон набрал почти столько же, сколько вся команда академии Лойола. Прошло уже 14 лет, а команда из Иллинойса ни разу не проигрывала с такой разницей.

Маркус Джордан в 2009 году Фото: Michael J. LeBrecht II /Sports Illustrated via Getty Images

Вскоре Гордону предстояло участвовать в выставочном матче All-American с лучшими школьниками страны. Это мероприятие организовал… Джордан. И кто же стал самым результативным в том матче, где играли сыновья Майкла, Майкл Бизли, Блэйк Гриффин и Деррик Роуз? Конечно же, Эрик.

Итак, школьник из Индианы с прозвищем Air Gordon нанёс сокрушительное поражение сыновьям Джордана на его глазах, а затем повторил успех в выставочном матче Майкла. Просто вау.

Маркус и Джеффри поступили в университеты, где продолжали играть в баскетбол на студенческом уровне. Но они уже понимали, что не смогут построить карьеру в этом виде спорта. Оба ушли в бизнес и стали успешными в своих сферах, так что можно сказать, что они молодцы. Очень тяжело жить под таким давлением, когда твой отец — Майкл Джордан. А Эрику осталось доиграть в НБА ещё пару сезонов и попытаться взять заветный титул, который ему пока не покорился.