Вембаньяма понемногу захватывает НБА. Кто-то способен отнять награду у юного таланта?

Звезда сборной Франции по баскетболу и «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма провёл потрясающий первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. В итоге он получил награду лучшему новичку НБА, а также лидировал в лиге по количеству блок-шотов (3,6). Вемби остановился на втором месте в голосовании за звание лучшего игрока в обороне. В предстоящем сезоне-2024/2025 20-летний француз является фаворитом на DPOY (Defensive Player of the Year) по версии ESPN, но кто-то составит конкуренцию Инопланетянину?

Руди Гобер Фото: David Berding/Getty Images

Руди Гобер

Статистика в прошлом сезоне: 14,0 очка, 12,9 подбора, 1,3 передачи и 2,1 блок-шота.

Достижения: семь попаданий в защитную символическую пятёрку, четыре награды лучшему защитнику НБА, лучший по подборам в сезоне-2021/2022 и лучший по блок-шотам в сезоне-2016/2017.

Гобер — соотечественник Вембаньямы, который в прошлом сезоне и выцарапал награду из рук у молодого центрового «Сан-Антонио». Руди стал краеугольным камнем одной из лучших оборон в лиге. Если бы не он, игра «Миннесоты» была бы явно другой. В прошлом сезоне «волки» пропускали лишь 106,5 очка в среднем. К тому же не стоит забывать, что Руди всего в карьере выиграл четыре награды DPOY. Никому в истории НБА не удавалось стать обладателем пяти таких статуэток, поэтому мотивация Гобера должна быть на высоте. Легко Вембаньяме уж точно не будет в противостоянии с таким соперником.

Энтони Дэвис Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Энтони Дэвис

Статистика в прошлом сезоне: 24,7 очка, 12,6 подбора, 3,5 передачи, 1,2 перехвата и 2,3 блок-шота.

Достижения: пять попаданий в защитную символическую пятёрку, три сезона был лучшим по блок-шотам.

Энтони один из самых доминирующих двусторонних игроков в НБА, когда он здоров, его игра в защите часто меняет ход всей игры. Его способность блокировать броски, универсальность и подвижность вкупе с отличным игровым интеллектом делают его постоянным объектом обсуждения в спорах о награде лучшему защитнику НБА. В прошлом сезоне Дэвис финишировал четвёртым в гонке за DPOY. Главным вопросом относительно игрока «Лейкерс» всегда являлось здоровье, с ним у бигмена часто и возникали проблемы по ходу сезона. Если Эй Ди удастся избежать серьёзных травм в предстоящем регулярном чемпионате, он спокойно может бороться за звание лучшего оборонительного игрока.

Яннис Адетокунбо Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Яннис Адетокунбо

Статистика в прошлом сезоне: 30,4 очка, 11,5 подбора, 6,5 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота.

Достижения: пять попаданий в защитную символическую пятёрку, лучший защитник НБА сезона-2019/2020.

Греческий форвард каждый год борется не только за награду MVP НБА, но и за лучшего по игре в защите. Адетокунбо из-за сочетания габаритов, атлетизма и инстинктов обладает одним из самых опасных сочетаний для игры на своей стороне паркета. Грик Фрик для своего роста невероятно подвижен, что позволяет ему покрыть огромное расстояние на площадке, из-за чего иногда можно удивиться его блок-шоту или какому-то яркому действию в обороне. В прошлом сезоне Эдриан Гриффин строил игру «Милуоки», делая упор на атаку. Если Док Риверс снова вернёт «оленям» стабильность в защите, то Яннис точно будет бороться за DPOY. Все прекрасно знают, на что он способен.

Бэм Адебайо Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Бэм Адебайо

Статистика в прошлом сезоне: 19,3 очка, 10,4 подбора, 3,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота.

Достижения: пять попаданий в защитную символическую пятёрку.

Адебайо во многом завоевал себе место в НБА своей выдающейся игрой в защите. Лишь спустя время он стал прибавлять в атаке, набирая в среднем около 20 очков за игру. Центровой «Майами Хит» — один из самых универсальных игроков в обороне во всей лиге. Он способен защищаться против любого игрока на паркете от первой и до пятой позиции, в точности как Адетокунбо. Ловкость, быстрота и остальные положительные качества позволили Бэму стать лидером по игре в обороне в чёткой системе Эрика Споэльстры. Адебайо очень полезен как в «краске», так и на периметре. Может быть, ему удастся всё-таки выиграть первую индивидуальную награду, если «Майами» хорошо покажет себя в сезоне.

Джарен Джексон-младший Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Джарен Джексон-младший

Статистика в прошлом сезоне: 22,5 очка, 5,5 подбора, 2,3 передачи, 1,2 перехвата и 1,6 блок-шота.

Достижения: два попадания в защитную символическую пятёрку, лучший защитник НБА сезона-2022/2023, два сезона был лучшим по блок-шотам.

Прошлый сезон получился у «Мемфис Гриззлиз», мягко говоря, неудачным: дисквалификация на старте Джа Моранта и последующая травма лидера полностью выбили коллектив из гонки за плей-офф, а затем сломались Маркус Смарт и Джарен Джексон. В сезоне-2022/2023 Джексон показывал великолепный уровень в защите, за что в итоге и получил статуэтку DPOY. Он универсален, очень подвижен — всё, как и полагается современному баскетболисту. Джарен в свои скромные 25 лет уже дважды лидировал в лиге по блок-шотам, а возвращение «Мемфиса» в ряды топ-клубов точно должно помочь ему претендовать на награду, которую он уже один раз выигрывал.

Джру Холидэй Фото: Justin Casterline/Getty Images

Джру Холидэй

Статистика в прошлом сезоне: 12,5 очка, 5,4 подбора, 4,8 передачи, 0,9 перехвата и 0,8 блок-шота.

Достижения: шесть попаданий в защитную символическую пятёрку.

Холидэй — самый старый игрок из представленного списка. Впрочем, это не мешает разыгрывающему в 34 года быть одним из лучших защитных игроков НБА. Его статистические показатели в «Бостоне» полностью не показывают то, насколько Джру влияет на оборону «кельтов». Разыгрывающего часто недооценивают, но именно он невероятно сильно усложняет жизнь задней линии соперника «Селтикс» в любом из матчей. Холидэй очень быстр и ловок, а также обладает огромной силой для своих габаритов. Его баскетбольный IQ позволяет ему опекать соперника на мяче или же страховать своих напарников по команде. Джру привнёс в систему «Бостона» стабильность и продолжает с каждым годом доказывать, что с его обороной необходимо считаться.

Каждый из этих баскетболистов спокойно может посоревноваться с Вембаньямой за звание лучшего в защите в предстоящем сезоне НБА. Понятное дело, Виктор становится всё сильнее и, вероятно, понемногу входит в свой прайм, но даже у легенд бывают провальные игры и даже сезоны. Ждём официального возвращения клубов НБА на паркет.