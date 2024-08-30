Дружба с Ратэн-Мэйсом, яркий сезон «Енисея» и ожидания от «Уралмаша». Разговор с Мартином

Джеремайя Мартин ярко проявил себя в прошлом сезоне, благодаря чему попал на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ и был незаменимым пазлом успеха «Енисея». Этим летом американец сменил Красноярск на Екатеринбург, подписав контракт с «Уралмашем», и уверен в успехе своей новой команды. Легионер дал «Чемпионату» первое интервью после громкого перехода внутри лиги.

— Как провели отпуск летом, чем занимались?

— Этим летом я провёл много времени со своей семьёй. Получил возможность навестить друзей, посетил несколько городов и много тренировался. Играл на Memphis Pro-Am (Pro-Am — это серия любительских турниров, проводимых в различных городах США. — Прим. «Чемпионата») с Джейленом Барфордом и другими парнями.

— В межсезонье вы перешли из «Енисея» в «Уралмаш». Как долго думали над предложением?

— Да, мне потребовалось время на раздумья. Я поговорил с Октавиусом Эллисом и захотел воспользоваться шансом сыграть с ним в одной команде и при этом остаться в Единой лиге. «Енисей» хорошо провёл прошлый сезон, мне понравилось, что конкуренция была высокой. Хороший сезон выдал и «Уралмаш», мы друзья с Октавиусом, вместе выросли в Мемфисе, но в «Уралмаше» присутствуют и другие талантливые баскетболисты. Я посмотрел серию плей-офф с «Зенитом», она мне понравилась. «Уралмаш» — сильная команда, и бонусом было то, что многие игроки остались в ней.

— Были у вас ещё предложения, помимо «Уралмаша»?

— Я оставлю это при себе.

— Директор «Уралмаша» Сергей Доманов говорил, что клуб следил за вами ещё до перехода в «Енисей». Слышали об этом?

— Я не знал, что они за мной следили, но мы классно общались с Сергеем в момент переговоров. Он много рассказывал о команде, о президенте, и я с нетерпением жду начала сезона. Он был очень полезным человеком, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними и в этом сезоне.

Джеремайя Мартин Фото: БК «Уралмаш»

— Расскажите о вашей дружбе с Октавиусом Эллисом.

— Я знаю его еще со школьных лет, мы играли друг против друга в колледже. Он был старше меня, но мы везде где-то пересекались, даже за пределами школ и колледжа. Мы стали близки где-то два года назад, вместе тренировались, у нас один и тот же тренер в Мемфисе.

— Что он вам рассказывал об «Уралмаше»?

— Да, мы говорили о команде, о городе, о жизни и обо всём. Всё было позитивно, ему всё понравилось, и он дал понять, что я здорово проведу время в Екатеринбурге. У нас будет хорошая команда, которая постарается выиграть максимальное количество матчей.

— Каким вам запомнился «Уралмаш» образца прошлого сезона? «Енисей» даже проиграл на выезде в Екатеринбурге.

— Да, я помню ту игру. Мы должны были побеждать. Но это был хороший, упорный матч. Это была близкая игра. «Уралмаш» классно играл. Я даже помню наш матч в предсезонке. Во второй половине сезона мы нашли свою игру и обыграли «Уралмаш», эта победа помогла нам выйти в плей-офф.

— Как прошло первое общение с главным тренером «Уралмаша» Ростиславом Вергуном?

— Мы хорошо пообщались, он рассказал мне много интересных вещей, рассказывал, как учился и играл в США. Я даже не знал об этом! Мы поговорили о том, как он видит меня в команде, о целях на сезон, о его стиле. Также он спросил, что я делал в отпуске.

— И как он видит вас в команде?

— Много нюансов, но главная цель — это победа. Мы будем стараться побеждать в каждой игре, и я чувствую, что с той командой, которая у нас есть, у нас есть шанс сделать это против любой команды в ВТБ.

— Руководство «Уралмаша» уже заявляло цели на сезон?

— Пока нет. Я совсем недавно вернулся в Россию. Но, думаю, цели у всех одинаковые — победа, несмотря ни на что. Я не вижу в Единой лиге команды, которая была бы лучше всех. Я чувствую, что, особенно с нашей командой, с теми игроками, которые у нас есть, мы можем конкурировать и можем победить любого.

— Как вам первые тренировки в команде? Есть что-то новенькое, с чем раньше не сталкивались?

— Нет, но тренировки хорошие, интенсивные и конкурентные. Особенно с учётом условий, в которых мы тренируемся. Сейчас в Минске жара, в зале высокая температура. Эти условия проверяют нас на прочность, проверяют нашу психику. Я узнаю схемы команды, чтобы быть полностью готовым к первой предсезонной игре.

— Чего вы ждёте от себя в этом сезоне? Может быть, у вас есть какие-то личные цели?

— Я многого ожидаю. Ожидаю, что буду одним из лидеров команды. Будем стараться попасть в плей-офф напрямую. Надеюсь, что буду набирать много очков и приносить команде много побед. В новом сезоне четыре круга, поэтому хочу, чтобы мы обыграли всех соперников в сезоне.

Джеремайя Мартин Фото: БК «Минск»

— Давайте немного поговорим о «Енисее». Клуб из Красноярска в прошлом чемпионате провёл один из лучших сезонов в истории. Как это было вашими глазами?

— Это был удивительный сезон. Классно было в этом участвовать. Ксэвьер Ратэн-Мэйс вёл нас за собой, подталкивал нас к тому, чтобы все стали лучше. Да, мы превзошли ожидания, получился хороший сезон. Это был один из лучших сезонов в истории клуба, большего и желать нельзя было. Я благодарен клубу и тренеру Арсичу, который доверял мне, он помогал мне стать лучше. Нельзя не сказать и о болельщиках «Енисея», который приходили на игры и гнали нас вперёд.

— Ратэн-Мэйс стал одной из главных звёзд лиги. Расскажите о вашем взаимодействии, как менялись ваши отношения по ходу сезона?

— Его игра говорит сама за себя, он был лучшим игроком лиги весь сезон. Он очень усердно работал, я наблюдал за ним изо дня в день. Я его уважаю, он мой брат. Мы до сих пор на связи, общаемся по несколько раз в неделю. Я очень рад за него и благодарен за то, что у меня был такой партнёр по команде. Он большой профессионал.

— Если говорить о его будущем — он перешёл в мадридский «Реал». Будете следить за ним?

— Да, чёрт возьми, конечно! Определённо буду следить за ним, буду смотреть столько игр, сколько смогу. Если я не смогу смотреть игры, то обязательно буду смотреть хайлайты, продолжать общаться с ним.

— Он сможет выйти на ведущие позиции в испанской команде?

— Ему всё по силам, особенно с его способностями. Он не отступает, я знаю, что он будет работать не покладая рук. Уверен, что он сделает всё для этого.

— Еще один ваш бывший партнёр — Би Джей Джонсон, с которым вы играли в Джи-Лиге НБА, тоже стал одним из ярчайших игроков Лиги ВТБ и отправился на повышение в «Локомотив». Как вам его прорыв в прошлом сезоне?

— Он был очень хорош в прошлом сезоне и полностью заслужил шанс попасть в команду из топ-4. Би Джей серьёзно относится к игре, и он действительно хорош, знаю, о чём говорю, ведь я играл с ним вместе. С нетерпением жду сезон, чтобы увидеть, как он проявит себя в «Локомотиве». Смена команды — это всегда нелегко, но я уверен, что он знает, что ему нужно делать.