Карри уничтожил всех на ОИ. Теперь вошёл в историю НБА продлением контракта с «Уорриорз»

Стефен Карри — тот, кем восхищаются миллионы детей по всему миру. Его трудовой этике позавидуют многие профессиональные баскетболисты, его навыки находятся на запредельном для большинства игроков уровне. Он является самым высокооплачиваемым спортсменом в НБА — в сезоне-2024/2025 его зарплата составит $ 55,8 млн. Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» сделало всё, чтобы Карри до конца своих дней в лиге остался верен именно футболке «воинов».

По информации известного инсайдера и журналиста Эдриана Войнаровски, звёздный разыгрывающий подпишет с «Голден Стэйт» новый контракт на один год. Сообщается, что Карри получит $ 62,6 млн за один лишь сезон-2026/2027! На тот момент Стефу будет уже 38 лет. Легенда «воинов» станет первым игроком в истории НБА, который получит за сезон свыше $ 60 млн, лишь в сезоне-2027/2028 к нему присоединятся Джейлен Браун, Никола Йокич и обладатель самого крупного контракта в истории Джейсон Тейтум.

К слову, Карри в своей профессиональной карьере становился первым, кто преодолевал отметки в $ 40 млн (сезон-2019/2020) и $ 50 млн (сезон-2023/2024). Скорое продление контракта позволит звезде «Голден Стэйт» лидировать в НБА по заработной плате в течение 10 лет кряду, что станет абсолютным рекордом для североамериканской баскетбольной лиги. Например, легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и Джордж Майкан обладали самыми денежными контрактами на протяжении семи лет подряд.

Стефен Карри в сборной США по баскетболу Фото: Sarah Stier/Getty Images

Стефен феноменально провёл плей-офф Олимпийских игр в Париже и доказал, что возраст не помеха для баскетболиста его уровня. Полуфинал с Сербией и финал с Францией будут помнить во многом из-за Карри, который практически в одиночку выиграл оба матча. Своим тяжёлым и каждодневным трудом Стеф заработает гарантированные $ 178 млн за следующие три года в НБА и присоединится к Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту в качестве игроков, заработавших более $ 500 млн за карьеру в лиге.

Первые годы в карьере Карри получал совсем маленькие деньги — $ 2,7 млн, $ 2,9 млн, $ 3,1 млн, $ 3,9 млн. Затем разыгрывающий подписал с «Голден Стэйт» также небольшой по меркам рынка контракт — за четыре года с сезона-2013/2014 по сезон-2016/2017 его зарплата варьировалась от $ 9,9 млн до $ 12,1 млн. Думаю, не стоит напоминать, что в то время был расцвет эпохи «воинов» в НБА и они уже дважды стали чемпионами, а Стеф всё равно получал несравнимо мало по сравнению с другими звёздами лиги. После этого Шеф стал бить все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству заработанных денег. И вряд ли у кого-то язык повернётся сказать, что он их не заслуживает.

Генеральный менеджер Майк Данливи и владельцы «Голден Стэйт», выписав такой новый контракт Карри, показали, как они до сих пор верят в своего лидера. Теперь осталось попытаться улучшить состав, насколько это возможно, и отправиться в последний поход за трофеем или даже трофеями под конец карьеры Стефена, потому что легенде НБА уже 36 лет, а закат всё ближе.